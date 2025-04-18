В Сбере ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Ставки по базовым ипотечным программам могут опуститься ниже 25% в конце мая. Такой прогноз дал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Сейчас на рынке проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки снижают ставки, следуя за рынком. Мы думаем, что этот тренд продолжится. Наверное, ставку ниже 25%, рыночную ставку, мы увидим ближе к концу мая», — сказал он.
По данным Сбера, выдачи ипотеки в первом квартале этого года уменьшились на 7% относительного того же периода 2024-го. Их уровень сопоставим с результатом осени 2022 года. Вместе с тем, как отметил Попов, «нельзя сказать, что ипотека встала».
Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2,5 п.п. в зависимости от программы. Теперь с учетом всех действующих скидок первичку в ипотеку можно приобрести минимум под 25,4%, готовое жилье — под 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» составляет минимум 26,8%.
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