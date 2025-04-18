Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

В Сбере ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Дата публикации: 18 апр 2025
В Сбере ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Ставки по базовым ипотечным программам могут опуститься ниже 25% в конце мая. Такой прогноз дал зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сейчас на рынке проходит активно информация о том, что Сбер и другие банки снижают ставки, следуя за рынком. Мы думаем, что этот тренд продолжится. Наверное, ставку ниже 25%, рыночную ставку, мы увидим ближе к концу мая», — сказал он.

По данным Сбера, выдачи ипотеки в первом квартале этого года уменьшились на 7% относительного того же периода 2024-го. Их уровень сопоставим с результатом осени 2022 года. Вместе с тем, как отметил Попов, «нельзя сказать, что ипотека встала».

Сбербанк с 1 апреля снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2,5 п.п. в зависимости от программы. Теперь с учетом всех действующих скидок первичку в ипотеку можно приобрести минимум под 25,4%, готовое жилье — под 25,8%. Ставка по программе «Строительство жилого дома» составляет минимум 26,8%.

Материалы по теме:

Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Согласны ли вы с этими ожиданиями?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Рекомендуем

Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
28 мар 2025
205K
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
31K
На что обратить внимание, если решили взять ипотеку
14 апр 2025
2K
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
21 мар 2025
2M

Актуальное

Где в Москве продаются самые дешевые квартиры: карта стоимости новостроек
вчера 16:30
381
Согласовать перепланировку жилья в Москве стало проще
вчера 09:35
321
В России хотят ввести безналичный расчет при покупке вторички
вчера 08:39
561
Эксперт рассказала, можно ли продать квартиру сразу после покупки
20 апр 2025
22K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал