Открыть эскроу-счет для ИЖС в Сбере теперь можно онлайн
Сбербанк запустил сервис, который позволяет оформить договор эскроу-счета при строительстве дома в ипотеку дистанционно. Благодаря этому заказчик и подрядчик смогут быстрее заключить сделку на возведение объекта.
Работает это так: сначала подрядчик подписывает договор в интернет-банке для юрлиц СберБизнес, затем этот документ появляется в приложении СберБанк Онлайн у заказчика. Найти и подписать его можно, введя в поисковой строке слово «эскроу».
Наш новый цифровой сервис сокращает время заключения сделки в индивидуальном жилищном строительстве с нескольких дней до нескольких минут. И подрядчик, и покупатель дома могут подписать договор счета эскроу дистанционно — Сбер первым на рынке предложил такой сервис клиентам по ИЖС. Так, застройщики получили возможность существенно сократить операционные издержки и повысить доверие клиентов. Для покупателей онлайн-подписание обеспечивает максимальную прозрачность и защиту инвестиций. В выгоде — обе стороны сделки.
В Сбере ожидают, что новый сервис увеличит количество счетов эскроу в ИЖС. На данный момент в банке открыто 4,5 тыс. таких счетов на общую сумму 30 млрд руб.
1 марта в России вступил в силу закон, который распространяет эскроу-счета на ИЖС. Это значит, что деньги заказчика будут заблокированы на специальном счете вплоть до завершения строительства и оформления права собственности на дом.
Ипотека на строительство дома с открытием эскроу-счета: условия получения в Сбере
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