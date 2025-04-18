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Открыть эскроу-счет для ИЖС в Сбере теперь можно онлайн

Дата публикации: 18 апр 2025
Открыть эскроу-счет для ИЖС в Сбере теперь можно онлайн

Сбербанк запустил сервис, который позволяет оформить договор эскроу-счета при строительстве дома в ипотеку дистанционно. Благодаря этому заказчик и подрядчик смогут быстрее заключить сделку на возведение объекта.

Работает это так: сначала подрядчик подписывает договор в интернет-банке для юрлиц СберБизнес, затем этот документ появляется в приложении СберБанк Онлайн у заказчика. Найти и подписать его можно, введя в поисковой строке слово «эскроу».

Директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко:

Наш новый цифровой сервис сокращает время заключения сделки в индивидуальном жилищном строительстве с нескольких дней до нескольких минут. И подрядчик, и покупатель дома могут подписать договор счета эскроу дистанционно — Сбер первым на рынке предложил такой сервис клиентам по ИЖС. Так, застройщики получили возможность существенно сократить операционные издержки и повысить доверие клиентов. Для покупателей онлайн-подписание обеспечивает максимальную прозрачность и защиту инвестиций. В выгоде — обе стороны сделки.

В Сбере ожидают, что новый сервис увеличит количество счетов эскроу в ИЖС. На данный момент в банке открыто 4,5 тыс. таких счетов на общую сумму 30 млрд руб.

1 марта в России вступил в силу закон, который распространяет эскроу-счета на ИЖС. Это значит, что деньги заказчика будут заблокированы на специальном счете вплоть до завершения строительства и оформления права собственности на дом.

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Ипотека на строительство дома с открытием эскроу-счета: условия получения в Сбере

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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