Еще 440 млрд рублей выделили на льготную ипотеку в России
Правительство России дополнительно направит на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд руб.», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Из них 142 млрд руб. — на «Семейную ипотеку», что, как отмечается, позволит сохранить программу для семей с детьми. 35,1 млрд руб. — на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку. Остальные 269,8 млрд руб. пойдут на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам по «Господдержке».
Как уточнили в правительстве, допфинансирование понадобилось в том числе из-за повышения ключевой ставки. На последнем заседании 13 сентября ЦБ поднял ее до 19%.
Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой
У меня такой вопрос. Получается, государство должно ежегодно выделять средства для поддержки ранее выданных кредитов? А что произойдет, если по какой-то причине средства не будут выделены?
Максим Ф.здравствуйте! Субсидирование госпрограмм предоставляет возможность гражданам оформить льготную ипотеку на покупку недвижимости. С актуальными условиями льготных программ можете ознакомиться в статье.
Подскажите, для сотрудников Сбера какой первоначальный взнос по семейной ипотеке?
Алексей Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Подскажите, пожалуйста, а данное субсидирование затронет сельскую ипотеку?
Надежда Л.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.
Почему нельзя взять семейную ипотеку на покупку квартиры в новостройке если детям 8 и 11 лет? Будет ли когда-нибудь изменение условий программы?
Евгений Н.здравствуйте! Подробные условия программы представлены в статье.
Да,условия ипотеки любого направления стали просто неподьемные:( К тому же,очень интересно,что очень тщательно скрывают какую либо информацию о Сельской ипотеке,хотя много людей уже тоже вложили свои деньги на сбор документов и иное,а теперь сидят со своими 'одобреными' заявками и ждут 'у моря погоды':( Почему у нас так все работает до сих пор: что выгодно и недорого,так об этом фиг узнаешь?!
Светлана М.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
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