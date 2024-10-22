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Еще 440 млрд рублей выделили на льготную ипотеку в России

Новости
22 окт 2024
16K
Еще 440 млрд рублей выделили на льготную ипотеку в России

Правительство России дополнительно направит на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На субсидирование процентной ставки по программам "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека", а также "Льготная ипотека" из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд руб.», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Из них 142 млрд руб. — на «Семейную ипотеку», что, как отмечается, позволит сохранить программу для семей с детьми. 35,1 млрд руб. — на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку. Остальные 269,8 млрд руб. пойдут на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам по «Господдержке».

Как уточнили в правительстве, допфинансирование понадобилось в том числе из-за повышения ключевой ставки. На последнем заседании 13 сентября ЦБ поднял ее до 19%.

Материалы по теме:

Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Комментарии28
М
Максим Ф.
6 дней назад

У меня такой вопрос. Получается, государство должно ежегодно выделять средства для поддержки ранее выданных кредитов? А что произойдет, если по какой-то причине средства не будут выделены?

Домклик
2 дня назад

Максим Ф.здравствуйте! Субсидирование госпрограмм предоставляет возможность гражданам оформить льготную ипотеку на покупку недвижимости. С актуальными условиями льготных программ можете ознакомиться в статье.

А
Алексей Г.
6 дней назад

Подскажите, для сотрудников Сбера какой первоначальный взнос по семейной ипотеке?

Домклик
3 дня назад

Алексей Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Н
Надежда Л.
23 окт 2024

Подскажите, пожалуйста, а данное субсидирование затронет сельскую ипотеку?

Домклик
24 окт 2024

Надежда Л.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.

Е
Евгений Н.
23 окт 2024

Почему нельзя взять семейную ипотеку на покупку квартиры в новостройке если детям 8 и 11 лет? Будет ли когда-нибудь изменение условий программы?

Домклик
5 дней назад

Евгений Н.здравствуйте! Подробные условия программы представлены в статье.

С
Светлана М.
23 окт 2024

Да,условия ипотеки любого направления стали просто неподьемные:( К тому же,очень интересно,что очень тщательно скрывают какую либо информацию о Сельской ипотеке,хотя много людей уже тоже вложили свои деньги на сбор документов и иное,а теперь сидят со своими 'одобреными' заявками и ждут 'у моря погоды':( Почему у нас так все работает до сих пор: что выгодно и недорого,так об этом фиг узнаешь?!

Домклик
5 дней назад

Светлана М.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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