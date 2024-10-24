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Льготная ипотека в Сбере: почему пришлось изменить условия

Ипотека
24 окт 2024
20K
Льготная ипотека в Сбере: почему пришлось изменить условия
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С 22 октября Сбербанк возобновил выдачи кредитов по «Семейной ипотеке», а также изменил правила получения кредитов по всем госпрограммам.

Почему принято такое решение

Сбер изменил условия в том числе для того, чтобы иметь возможность и дальше выдавать льготную ипотеку. Спрос на «Семейную ипотеку» после завершения «Господдержки» повышенный, и, как следствие, лимиты на программу быстро заканчиваются.

В условиях ограниченного финансирования банки были вынуждены пересмотреть параметры выдач по «Семейной ипотеке», чтобы продолжать кредитование по льготной программе.

При этом поддержка семей — прямое поручение президента России Владимира Путина, о чем он неоднократно говорил. И одной из таких мер является льготное кредитование.

Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы.

Фото эксперта
Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее исключил дополнительную поддержку ипотеки от государства при высокой инфляции.

Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться, дополнительными мерами стимулироваться со стороны государства не будет.

Фото эксперта
Марат Хуснуллин
зампредседателя правительства РФ

На выдачи ипотеки также влияет ужесточение требований ЦБ к банкам, которые касаются в том числе размера первоначального взноса и долговой нагрузки заемщиков для снижения закредитованности граждан.

На фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики, а также негативных прогнозов по ключевой ставке выдачи кредитов по госпрограммам становятся для банков очень тяжелыми. При этом кредитные организации не могут на это повлиять через повышение ставок, так как это запрещено программами.

В связи с этим им пришлось изменить правила выдачи «Семейной ипотеки», а именно повысить размер первоначального взноса до 50%. Эта сумма не для всех клиентов является комфортной. Поэтому Сбер решил выдавать кредиты по программе и с меньшим первоначальным взносом (в том числе 20%-м, установленным правительством). Но с комиссией, которую зачастую берут на себя застройщики для того чтобы продажи оставались на прежнем уровне.

Отдельно отмечу, что Cбер дольше всех из крупнейших банков сохранял прежние условия льготного кредитования. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация на рынке носит временный характер, и главная задача вводимых изменений — сохранить доступность льготного кредитования для наших клиентов и поддержать строительную отрасль.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Кроме того, сейчас, после введения изменений, в Сбере предложены самые выгодные условия на рынке. В частности, при размере первоначального взноса от 50,1% по всем льготным программам сохраняется возможность оформления ипотеки без субсидирования, в то время как в других крупных банках данная возможность недоступна.

При этом ни о какой обязательной комиссии для клиентов за снижение первого взноса речь не идет. Это лишь дополнительная возможность уменьшить его размер.

Как изменения повлияли на участников рынка

До возобновления выдач кредитов по «Семейной ипотеке» Сбером в целом на рынке они практически остановились. А теперь ряд граждан смогут взять заем на льготных условиях, также это позволит повысить продажи застройщиков.

Возобновление выдач по «Семейной ипотеке» — шаг положительный, поскольку иных ипотечных продуктов фактически нет. Также это хороший источник пополнения эскроу-счетов.

Опция с комиссией введена скорее из-за сокращения доходности ипотечных программ и корректировки макропруденциальных надбавок. Мы взяли часть этой комиссии на себя, чтобы сохранить цену лота.

Сейчас все застройщики массово используют любые возможности для наполнения эскроу, поэтому по всем проектам мы решили взять наценку на себя, без удорожания стоимости жилья.

Фото эксперта
Артем Литовских
директор департамента ипотеки и продаж финансовых инструментов ГК «Эталон»

С возобновлением выдач «Семейной ипотеки» кредиты на покупку жилья будут выдаваться в большем объеме. При этом небольшие банки в принципе отказываются от льготных выдач, а в крупных банках нет возможности взять ипотеку с первым взносом до 50%. Стоимость квартир в жилых комплексах на проектном финансировании Сбера повышаться не будет.

Фото эксперта
Татьяна Боева
руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель»

Благодаря решению правительства нам одобрены дополнительные лимиты на «Семейную ипотеку». Однако с учетом спроса на программу и объемов выдачи в предыдущие периоды, а среднемесячный объем выдач с июля по середину сентября составил 107,5 млрд руб., мы опасаемся, что финансирование, поступившее за счет перераспределения, исчерпает себя за две-три недели.

В этой ситуации замедлить темпы расхода средств и выдавать «Семейную ипотеку» дольше позволит введение комиссий или увеличение первоначального взноса до 50%, но без возможности его снижения. Однако при втором варианте резко снизится доступность ипотеки. Также это несправедливо по отношению к семьям, которые готовились выходить на сделку на прежних условиях.

Диалог с застройщиками и клиентами это подтверждает: субсидирование от застройщика является привычным для рынка, а для покупателя комиссия распределяется равномерной финансовой нагрузкой, увеличивая ежемесячные выплаты, в отличие от перспективы собрать сумму для первого взноса в два раза больше.

Фото эксперта
Дмитрий Богод
директор по стратегическому развитию и маркетингу, ГК «Самолет»

Возобновление «Семейной ипотеки» — очевидная польза для всех игроков рынка недвижимости, поскольку иных массовых льготных программ сейчас нет. Кроме того, это хороший буст для пополнения эскроу-счетов.

Фото эксперта
Александр Гайдуков
руководитель ГК «Страна Девелопмент»

Сбер в среднем в месяц с июля по середину сентября выдавал 19,2 тыс. кредитов на сумму 107,5 млрд руб., и в банке видят большой спрос на возобновление выдач по «Семейной ипотеке». В частности, только за один полный день Сбер получил 4,8 тыс. заявок на сумму 25,8 млрд руб.

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В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное

Новости
Комментарии35
О
Омар М.
2 дня назад

Если честно я даже не понимаю как вы с такой первоначальной стоимостью помогаете семьям. У людей ито 20% не было пв а тут теперь все 50% сделали и тем более нету теперь возможности а помимо этого когда вносят единоразово платеж для уменьшения ПВ то этот платеж идет не в счет оплати ипотеки. И если будет субсидирование от застройщика то он эту цену включить в стоимость недвижимости и опять страдают простые люди и получается что вы очень хорошо помогаете семьям что каждый теперь по 2 квартиры и дом себе сможет позвонил. И почему по мимо семейной ипотеке еще дальневосточную ипотеку ужесточили вообще смысл ипотеки потеряли столько людей без домой и квартир оставили

Домклик
день назад

Омар М.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

М
Милана О.
4 дня назад

Смысл от ваших старых условий тех кто подал раньше на ипотеку. Тут же пишите одно потом пишете что это тем у кого назначена дата сделки, а как она может быть назначена если сам банк пишет , что подать можно было раньше на ипотеку, а сделка будет назначена только тогда , когда возобновится ипотека. Это всё специально.

Домклик
2 дня назад

Милана О.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Т
Татьяна Н.
26 окт 2024

Ну, что Вы говорите о том, что таким образом помогаете семьям. Последние средства заработанные большим трудом на первоначальный взнос вытягиваете. И нет больше на единоразовый платеж! Где их взять? И про застройщиков лукавите, они сразу повышают цену на квартиру. С некоторыми банками так и было ещё на этапе одобрения ипотеки. И почему считаете, что надо помогать только многодетным семьям. Одинокому родителю с одним ребенком гораздо труднее, надо и работать и ребенком заниматься. И кушать тоже хочется, и жить в квартире нормальной, и дачу, и хоть иногда отдыхать.

Домклик
3 дня назад

Татьяна Н.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Спасибо, что поделились своим мнением.

В
Валентина К.
25 окт 2024

Спасибо за поддержку многодетных семей, мы остались без дома, а дом уже построен и готовились к сделке.

Домклик
3 дня назад

Валентина К.здравствуйте! Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, на сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Андрей Л.
25 окт 2024

В итоге застройщик включает в цену недвижимости сумму субсидирования! И цена только выше...Страдают простые люди,откуда у людей такие суммы 50%, а если и есть то на эти деньги можно самому построиться

Домклик
3 дня назад

Андрей Л.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

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