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Число ипотечных заемщиков в России достигло 10,7 млн человек

Новости
01 окт 2024
694
Число ипотечных заемщиков в России достигло 10,7 млн человек

Доля россиян, у которых есть ипотечный кредит, за год увеличилась на 8%, до 10,7 млн человек. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка за первое полугодие 2024-го.

«Количество ипотечных заемщиков за последние 12 месяцев увеличилось на 8%, до 10,7 млн человек», — говорится в материалах.

Таковы данные на 1 июля 2024-го. Год назад — в июле 2023-го — число россиян с ипотекой равнялось 10 млн.

За год выдачи займов людям до 35 лет увеличились в среднем на 8% во всех сегментах кредитования. Доля таких заемщиков в сегменте ипотеки во втором квартале составила 45,4%.

Больше половины задолженности ипотечного портфеля приходится на кредиты с остатком долга менее 5 млн руб. Между тем средний размер задолженности по ипотеке — 1,9 млн руб.

Как следует из обзора ЦБ, в первый год после получения ипотеки более четверти (27%) заемщиков берут потребительский кредит —как предполагается, на ремонт.

Кроме этого, согласно данным, в первом полугодии количество кредитов, по которым возраст заемщика на момент выплаты составит более 65 лет, увеличилась до 48% (+14%).

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Новости
Комментарии4
С
Снежанна П.
22 окт 2024

А про сельскую тишина. Россельхозбанк одобрил ипотеку и ее поставили на стоп. Так и не понятно, чего ждать. ((

Домклик
23 окт 2024

Снежанна П.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

С
Снежанна П.
12 часов назад

Домкликдобрый день. Хотела уточнить, есть ли изменения по Сельской ипотеке?

Домклик
7 часов назад

Снежанна П.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

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