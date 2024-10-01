Число ипотечных заемщиков в России достигло 10,7 млн человек
Доля россиян, у которых есть ипотечный кредит, за год увеличилась на 8%, до 10,7 млн человек. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка за первое полугодие 2024-го.
«Количество ипотечных заемщиков за последние 12 месяцев увеличилось на 8%, до 10,7 млн человек», — говорится в материалах.
Таковы данные на 1 июля 2024-го. Год назад — в июле 2023-го — число россиян с ипотекой равнялось 10 млн.
За год выдачи займов людям до 35 лет увеличились в среднем на 8% во всех сегментах кредитования. Доля таких заемщиков в сегменте ипотеки во втором квартале составила 45,4%.
Больше половины задолженности ипотечного портфеля приходится на кредиты с остатком долга менее 5 млн руб. Между тем средний размер задолженности по ипотеке — 1,9 млн руб.
Как следует из обзора ЦБ, в первый год после получения ипотеки более четверти (27%) заемщиков берут потребительский кредит —как предполагается, на ремонт.
Кроме этого, согласно данным, в первом полугодии количество кредитов, по которым возраст заемщика на момент выплаты составит более 65 лет, увеличилась до 48% (+14%).
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
А про сельскую тишина. Россельхозбанк одобрил ипотеку и ее поставили на стоп. Так и не понятно, чего ждать. ((
Снежанна П.здравствуйте! Пока неизвестно, будет ли выделен лимит. Если появятся новости о запуске программы, мы обязательно об этом расскажем в журнале Домклик и социальных сетях.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Домкликдобрый день. Хотела уточнить, есть ли изменения по Сельской ипотеке?
Снежанна П.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.
Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.