Эксперты рассказали, как продать неликвидную квартиру
Продажа неликвидного объекта недвижимости может занять больше времени и потребует усилий и терпения, но с правильным подходом шанс выйти на сделку на приемлемых для вас условиях есть всегда.
Узнали у риелторов, как выгодно продать невостребованную квартиру и что нужно знать собственнику неликвида.
Какие квартиры считаются неликвидными
Под неликвидом риелторы подразумевают квартиры с низкими потребительскими характеристиками. Такое жилье продать можно, но с большим трудом.
Например, Индияна Гермогенова, директор агентства недвижимости «ЦН JoL Дьиэ» (Якутск), указывает на следующие основные признаки неликвидных объектов:
- юридические проблемы с документами
- завышенная цена
- неудачная планировка
- невостребованный этаж
- ветхое или аварийное состояние дома
- не самое удачное расположение, неудобная локация
- неразвитая инфраструктура, в том числе транспортная
- криминальная репутация микрорайона
- наличие неузаконенных перепланировок
Олеся Свистова, эксперт по недвижимости, CENTURY 21:
Ликвидность определяется спросом покупателя, а также возможностью спустя какое-то время реализовать этот же объект с получением выгоды.
Поэтому почти любой объект можно сделать ликвидным в своем сегменте с помощью цены либо небольших доработок, конечно, если это не «убитая» квартира в деревянном доме.
Как ускорить продажу неликвида
- Разумная цена. Проведите анализ рынка и установите конкурентоспособную цену для вашей квартиры.
- Реклама. Используйте различные каналы для продвижения вашего объявления: интернет-площадки, социальные сети, агентства недвижимости.
- Предпродажная подготовка. Сделайте косметический ремонт, наведите порядок в квартире и в подъезде — это может значительно повысить ее привлекательность для покупателей.
- Гибкие условия продажи. Рассмотрите возможность снижения цены при быстрой сделке или включите в стоимость имеющиеся мебель и технику.
- Профессиональные фотографии. Хорошие фотографии помогут привлечь внимание покупателей и вызвать интерес к объекту.
Владимир Дубровский, менеджер отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Этажи-Владивосток», рекомендует продавцам неликвида посмотреть на свою квартиру как на индивидуальный объект и стараться не обращать внимание на аналогичные объекты, которые простаивают на рынке в данный момент. Это позволит вам заранее не настраивать себя на неудачу.
Что лучше — сделать ремонт или снизить цену
Дмитрий Путилин, директор компании «Этажи» (Иркутск), считает, что здесь нет однозначного универсального ответа. Все зависит от конкретного объекта, его состояния и местоположения. Если квартира находится в неудовлетворительном состоянии и требует значительных вложений в ремонт, то выгоднее снизить цену продажи. Это позволит привлечь больше потенциальных покупателей и ускорить процесс продажи. Особенно учитывая, что часто новые собственники обновляют приобретенный объект и проводят ремонт.
Если же объект находится в хорошем состоянии и имеет определенный потенциал, то можно попробовать улучшить его характеристики — например, провести косметический ремонт или обновить мебель, воспользоваться услугами хоумстейджера и профессионального фотографа.
Советы экспертов по продаже неликвида
Дмитрий Путилин, директор компании «Этажи», г. Иркутск:
При продаже любого объекта, ликвидного или нет, всегда важно провести его анализ и определить причины, по которым он является неликвидным, какой подход будет наиболее эффективным. Далее разработайте стратегию улучшения объекта — минимальные косметические работы, снижение цены, заблаговременная подготовка пакета документов для продажи, погашение задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.
Алена Смирнова, директор агентства недвижимости «DAN недвижимость», г. Челябинск:
Не забудьте про первое впечатление — создайте правильную атмосферу в квартире, будьте вежливы и открыты. Важно поддерживать постоянное общение с покупателями. Будьте готовы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть как в процессе просмотра, так и при подготовке к сделке.
Индияна Гермогенова, директор агентства недвижимости «ЦН JoL Дьиэ», г. Якутск:
Избавьтесь от недостатков, если это возможно.
Каждому недостатку в противовес найдите встречное достоинство. При явных минусах объекта, которые невозможно ни исправить, ни скрыть, нужно показать покупателю уникальные достоинства квартиры, дома или района, при которых негативное восприятие недоработок частично или существенно уменьшится.
Проанализируйте необходимые расходы по улучшению объекта и объявите скидку при переговорах. В таком случае из неликвида любой объект при адекватной цене становится ликвидным.
Что делать, если квартира долго не продается
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