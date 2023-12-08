Нотариальная сделка: как и в каких случаях проводится
Сделка купли-продажи недвижимости оформляется соответствующим договором. Но в некоторых случаях Росреестр отказывает в регистрации перехода права собственности без подписи и печати нотариуса в документе.
Нотариус — это специалист, у которого есть особые полномочия по заверению сделок. Он должен подтвердить, что ничьи права в сделке не ущемляются.
Разберем случаи, когда требуется заверение сделки нотариусом.
Продается доля в праве общей собственности на недвижимость
Такой объект может быть продан после предоставления другим владельцам долей в недвижимости права преимущественной покупки. Нотариальное заверение договора в том числе служит доказательством извещения остальных собственников о факте продажи и их отказа от своего преимущественного права покупки.
Нотариально заверяются сделки по продаже долей как посторонним лицам, так и другим участникам долевой собственности.
А вот если все собственники решат продать свои доли, и сделка будет проходить по одному договору купли-продажи, то заверять договор нотариально не потребуется.
Также нотариальное удостоверение не требуется, согласно ч. 1.1. ст. 42 Федерального закона: от 13.07.2015 N 218-ФЗ, когда:
- проводится сделка, связанная с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда;
- проводится сделка по отчуждению долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
- проводится сделка по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (за исключением случая, предусмотренного частью девятнадцатой статьи 7.3 указанного Закона);
- проводится сделка по отчуждению долей в праве общей собственности, заключаемая в связи с изъятием недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
Если же доли будут продавать не единовременно или не по одному договору, нотариус будет нужен. Также нотариальное удостоверение нужно, когда дольщики — продавцы недвижимости.
Если покупатели хотят купить квартиру в долевую собственность, нотариальное удостоверение не нужно. Исключение — когда недвижимость в долевую собственность покупают супруги при отсутствии у них брачного договора.
Недвижимость приобретается в долевую собственность супругов
По умолчанию имущество супругов, купленное в браке, считается их совместной собственностью.
Если супруги покупают квартиру в долевую собственность с определением долей, то каждому будет принадлежать своя часть квартиры. Такой договор купли-продажи надо заверить нотариально, так как он по сути является смешанным договором и содержит элементы брачного договора.
Что делать, чтобы не потребовалось нотариальное удостоверение
- Приобретать недвижимость не в долевую, а в совместную собственность;
- До покупки недвижимости заключить брачный договор, устанавливающий режим долевой собственности супругов, и предъявить его при регистрации.
Когда в сделке присутствует несовершеннолетний, недееспособный или ограниченный в дееспособности продавец
Например, когда он стал собственником недвижимости в результате дарения или при вступлении в наследство.
Также напоминаем, что во всех сделках с детьми нужно получать согласие органов опеки.
Во всех остальных случаях при купле-продаже недвижимости нотариальное заверение по закону не нужно. Однако такое удостоверение может быть добровольным.
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Как проходит нотариальная сделка
1. Подписание кредитного договора.
2. Подписание договора купли-продажи объекта недвижимости у нотариуса. Здесь потребуется и оригинал подписанного кредитного договора.
3. Выдача кредита. На сделке потребуется оригинал подписанного договора купли-продажи.
4. Расчеты по сделке и, наконец, подача документов на регистрацию в Росреестр.
При нотариальных сделках можно использовать сервис безопасных расчетов, а вот электронную регистрацию — нет.
Сервис безопасных расчётов позволяет дистанционно рассчитаться за недвижимость и гарантирует сохранность денег. Подробнее об услуге мы рассказали в статье «Сервис безопасных расчетов: что это и для кого».
А электронная регистрация сделки позволяет отправить документы на регистрацию без личного посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.