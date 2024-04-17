Инструкция: как быстро продать квартиру
Продажа квартиры — дело важное, которое хочется разрешить как можно скорее и выгоднее. Рассказываем, как разместить объявление, подготовить квартиру к просмотрам потенциальных покупателей и продать её быстро.
Подготовьте квартиру к продаже
Чем более чистой и минималистичной она будет, тем лучше. Привести квартиру в презентабельное состояние можно довольно быстро:
- Приведите в порядок все, что можно без особых усилий подклеить, подкрасить, заштукатурить или заменить. Если отрываются обои — верните их на место, на потолке или стенах подтеки — побелите.
- Выбросьте, раздайте или продайте все ненужное. Отличный повод избавиться от хлама и предметов, которыми давно не пользуетесь. Нет времени или жалко расставаться с вещами? Уберите их в коробки или в шкафы.
- По возможности уберите мебель, если не планируете продавать квартиру вместе с ней. Перевезите ее на дачу или сразу в новое жилье. Для этого еще можно арендовать часть склада или контейнер.
Сфотографируйте квартиру
И чем качественнее фотографии, тем лучше. Тем больше будет звонков.
- Загрузите фото или чертеж с планировкой квартиры. Планировка — самая важная фотография.
- Покупателю недвижимости не нужна ваша мебель. Гораздо важнее для него — площадь жилья и пространство.
- Выбирайте общие планы, а не детали интерьера. Например, снимайте из угла комнаты и немного сверху.
- Светлые фотографии привлекают внимание и нравятся больше, чем темные или при искусственном свете. Фотографируйте утром или днем для красивого естественного освещения.
- Делайте снимки горизонтально.
- Покажите все комнаты. Иногда продавцы квартир забывают разместить фотографии какой-то из комнат или не размещают фото туалета или ванной (хотя это важные помещения в квартире). Даже если там не очень хороший ремонт, лучше быть максимально честным и показать квартиру как есть.
Разместите объявление о продаже квартиры
Это бесплатно и займет не больше 5 минут. Публиковать объявления на Домклик могут агентства, собственники недвижимости и независимые риелторы. Персональные данные пользователей при этом надежно защищены. Следуйте инструкциям: заполните как можно больше полей, загрузите фото и вставьте описание.
Разместить объявление на Домклик
Бонусы при размещении объявлений на Домклик
- Укажите кадастровый номер при размещении объявления, после чего ему будет присвоен значок «Проверено в Росреестре». А если вы владелец жилья, то можно подтвердить право собственности через Госуслуги и получить бейдж «Собственник».
- После проверки информации о квартире в Росреестре покупателям доступно одобрение квартиры онлайн и скидка 0,3% на ставку по ипотеке. Жилье со значком «Скидка 0,3%» на ипотеку продается быстрее, чем без значка.
- Получать бесплатные консультации менеджера банка и загружать документы для продажи квартиры можно онлайн — в личном кабинете Домклик.
- На Домклик есть оповещения о снижении цен на объекты, добавленные в «Избранное». Благодаря этому покупатель сможет быстро узнать о скидке на понравившееся жильё, а продавец — ускорить выход на сделку.
Подробнее о бесплатном размещении объявлений
Опишите инфраструктуру, транспортное сообщение и особенности района. Расскажите о преимуществах, например, о наличии парковки, торгового или фитнес-центра, расскажите, где ближайшие парки, опишите планировку квартиры, живописный вид из окна. Важно создать у покупателя как можно более полное представление о квартире.
Старайтесь писать кратко, легко, дружелюбно, своими словами, максимально честно и конкретно. Например, не стоит говорить, что у вас «шикарная» квартира, ничем это не обосновывая. Не используйте ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, много восклицательных знаков (!!!). Проверяйте ошибки.
Пример хорошего описания в объявлении
Продаю двухкомнатную уютную квартиру в кирпичном доме на Суздальском проспекте, расположенную рядом с кинотеатром «Русь», прямо у остановки. В собственности 10 лет, прописан только владелец.
Район очень развитый. В 100 метрах находится школа, за ней детский сад и поликлиника с хорошими врачами. Прямо в доме есть супермаркет, и еще один через дорогу. В одной остановке ТЦ. Есть, где гулять, заниматься спортом и устраивать пикники — в 15 минутах ходьбы — большой парк с тренажерами. Окна выходят в тихий двор.
Ремонт в квартире лаконичный, простой, но свежий. За дополнительную плату в 150 000 рублей оставим всю мебель и встроенную кухонную технику, кроме холодильника. Отопление общее, все счетчики есть. Коммуналка не больше 4 000 рублей в месяц. Парковка во дворе по заполнению, также можно оставлять машину у кинотеатра.
Готовы освободить квартиру в течение недели.
Используйте чаты
Еще на Домклик есть возможность подключения чатов к своим объявлениям о продаже недвижимости. Это новый канал связи, с помощью которого можно оперативно отвечать на вопросы потенциальных покупателей и быстрее выйти на сделку.
Для покупателя, который просматривает объявления о продаже жилья, важно получить быстрый и конкретный ответ на свой вопрос. При этом не все готовы сразу взять телефон и позвонить продавцу. Использование чатов для общения с покупателями позволит увеличить продажи за счёт клиентов, которые предпочитают сообщения звонкам: вы сможете отвечать на их вопросы без промедлений.
Как назначить цену за квартиру
Чтобы не продешевить или, наоборот, не отпугнуть покупателей слишком высокой ценой, используйте сервис «Анализ цены».
Вы сможете назначить объективную цену за свою квартиру — это повысит спрос по вашему объявлению, при этом вы не потеряете свою выгоду от продажи.
Также вы увидите похожие предложения с аналогичными характеристиками рядом с вами.
Очень полезная информация, особенно ссылки на попутные ресурсы. Очень полезно
Евгений Ш.здравствуйте! Рады помочь 💚
Спасибо огромное за полезную информацию.
Дина С.здравствуйте! Рады, что статья была вам полезна 💚
Благодарю за статью, очень полезная информация.
Екатерина Р.здравствуйте! Рады, что информация была вам полезна 💚