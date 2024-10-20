Как фотографировать квартиру
Есть простое правило: количество потенциальных покупателей прямо пропорционально качеству фотографий квартиры. Больше красивых снимков в объявлении — больше звонков, а значит, быстрее и выгоднее сделка.
Подготовили подробную инструкцию и чек-лист, как сделать удачные фото квартиры, которые привлекут покупателей.
Готовимся к съемке квартиры
Этот этап так же важен, как и сама съемка: от него зависит, что именно покупатель увидит на фотографиях. Если квартира будет выглядеть чисто и просторно, шансы на то, что объявлением заинтересуются, повысятся. Итак, что нужно сделать перед тем, как ее фотографировать?
Убраться
Спрячьте все лишние вещи, которые лежат на видных местах. Не только те, которые вы оставили второпях (полотенца, одежду и так далее), но и бытовые предметы наподобие гладильной доски и утюга, лежанок для животных, елки, оставшейся с Нового года, любимой подушки-сердца, которая не совсем вписывается в интерьер.
Если на вашем рабочем столе лежат документы, ежедневник и другая канцелярия, разложите их в ящики, чтобы не создавалось ощущения нагроможденности.
Отдельно стоит сказать про фотографии на столе и на стенах — их на время съемки тоже лучше спрятать. Покупатель хочет видеть в своей потенциальной квартире себя, а не бывших владельцев.
То есть убрать нужно все, кроме некоторых интерьерных деталей, которые создают атмосферу в квартире. Это может быть ваза с цветами, открытый журнал на столике или небрежно накинутый на угол дивана плед. Можно оставить и блюдо с фруктами, главное — не переборщить с их количеством и размером.
На кухне разложите всю посуду и инвентарь в шкафчики, в ванной спрячьте баночки, тюбики, полотенца и белье, закройте стиральную машинку и крышку унитаза.
Не забудьте про балкон, который нередко становится кладовкой для ненужных вещей. Подготовка к съемке — отличный повод его разобрать. Если там есть крупногабаритные предметы, которые негде хранить, перенесите их на время съемки в квартиру.
Когда будете мыть полы и другие поверхности, старайтесь не упустить самые незаметные загрязнения: засохшие капли воды на сантехнике, налет, разводы на окнах и зеркалах. Все это стоит вымыть, потому что на фотографии такие «акценты» будут бросаться в глаза.
Обязательно протрите и все осветительные приборы: люстры, торшеры и при необходимости сами лампочки в них. Диваны и кровати аккуратно застелите, шторы — отгладьте.
Если вы не хотите тратить время и силы на уборку, можно заказать клининг.
Выбрать время съемки
Естественное освещение — лучший друг фотографа, поэтому снимать квартиру нужно в светлое время суток, когда за окном солнце. В пасмурные и дождливые дни от съемки лучше отказаться.
Главное при выборе времени съемки — найти баланс света: в комнате не должно быть слишком светло или слишком темно.
Универсальное время для съемки летом — два-три часа после рассвета и столько же до заката. Зимой — 12:00-13:00. В эти промежутки солнце не будет светить слишком ярко, и фотографии не получатся засвеченными. Более того, свет в это время мягкий, благодаря чему помещение будет выглядеть более объемным.
Если свет в комнате по каким-то причинам все же нужно приглушить, задерните шторы. Но они не должны быть плотными, иначе можно добиться обратного эффекта.
Эти рекомендации подходят для тех случаев, когда расположение и тип квартиры позволяют фотографировать при естественном освещении. Но бывает и наоборот. Например, окна помещения выходят на другой дом, который перекрывает свет, или на балкон, который плохо пропускает лучи. В комнате вообще может не быть окна, если это санузел, кладовка или гардеробная. И этот фактор подводит нас к следующему шагу.
Выставить свет
Если в комнате слишком темно, придется задействовать искусственное освещение. Включите потолочные лампы и дополнительный свет (напольные и настольные светильники), но не переусердствуйте, чтобы не засветить кадр.
Проверьте, чтобы все лампочки работали и были одинакового типа и мощности. Если какие-то из них перегорели, замените. От энергосберегающих ламп с холодным светом лучше отказаться — для съемки больше подойдут теплые лампы с желтым светом.
Фотографируем квартиру
После того, как вы навели порядок в квартире и настроили свет, можно начинать съемку. Для этого не обязательно использовать фотоаппарат с широкоугольным и светосильным объективом — достаточно смартфона с хорошей камерой, на которую получится сделать четкие снимки.
Теперь нужно ее настроить и выбрать наиболее выигрышный ракурс. Это совсем несложно с нашей инструкцией, где подробно расписали, как это сделать:
Настраиваем камеру
Перед тем, как приступить к съемке, не забудьте протереть камеру — это действие кажется незначительным, но фотографии испортить может очень сильно. Так же, как и трясущийся или ассиметрично расположенный при съемке смартфон: из-за этого фото получаются смазанными и с заваленным горизонтом.
Избежать этого и в целом облегчить себе задачу можно, используя штатив. Поставьте его на пол и ровно зафиксируйте на нем смартфон. Альтернатива штативу — любая устойчивая горизонтальная поверхность, например, стол или стул. Если высоты не хватает, положите стопку книг (о том, с какого расстояния от пола лучше фотографировать квартиру, расскажем ниже).
Кроме этого, выровнять кадр в процессе съемки позволят опции сетки и уровня, которые включаются в настройках камеры. По линиям сетки вы сможете поправить кривые горизонт и вертикали, а уровень покажет, не наклонена ли камера вбок и вперед-назад. Если вы хотите, чтобы фотографии были более четкими, включите режим HDR. Если в телефоне его нет, можно скачать специальное приложение, которое его поддерживает. Это не обязательно, но может существенно упростить процесс.
Снимайте в стандартном режиме — без использования фильтров или режимов, таких как размытие фона. На фотографии должна быть квартира, максимально приближенная к той, что есть в действительности.
Выбираем ракурс и строим кадр
Покупателю по фото важно понять состояние и габариты квартиры — показать это можно, снимая общие планы. Фотографии, где видно только кресло или стенку, не помогут составить представление о жилье. Для лучшей демонстрации планировки снимите переходы из одной комнаты в другую.
Для того, чтобы в кадр попало больше пространства, делайте горизонтальные снимки из угла. Но не по диагонали, а немного повернув камеру влево или вправо.
Такая рекомендация больше подойдет для маленьких квартир — благодаря этому они будут казаться больше. А вот просторные прямоугольные комнаты можно снимать фронтально.
Не фотографируйте помещение сверху или снизу, чтобы избежать искажений. Оптимальное расстояние от пола до камеры — 120-130 см. Экспериментируйте с высотой в зависимости от того, что хотите показать. Например, ради демонстрации высоких потолков смартфон можно поднять на уровень глаз.
При этом небольшие комнаты, например ванную, стоит фотографировать как раз сверху — иначе уместить все помещение в кадр не получится.
Чтобы в фотографии была глубина, выберите ракурс с предметами на переднем и среднем планах. Если нужно, специально для фото передвиньте мебель.
Во время съемки квартиры следите за тем, чтобы главные предметы в кадре не были обрезаны. К примеру, в спальне это кровать, в прихожей — гарнитур. Также нужно смотреть за тем, чтобы в кадр не попали лишние объекты. Это может быть ваше отражение в зеркале или другие люди.
Если при съемке на смартфон какое-то место получается слишком темным или светлым — коснитесь этой области, и появится бегунок, которым можно регулировать яркость.
Показываем особенности квартиры и окружающее пространство
Если у квартиры есть преимущества, которые могут привлечь покупателя, их тоже нужно продемонстрировать. Это может быть красивый вид из окна, высокие потолки, встроенная в стену мебель — сфотографируйте их для объявления.
Также можно снять и элементы декора — например, чтобы покупатель мог вблизи разглядеть текстуру того или иного материала в интерьере, которую не видно на общих планах.
Помимо основных фотографий жилья, в том числе балкона, гардеробной и кладовки, сделайте снимки подъезда, предварительно прибравшись там. Сфотографируйте дом и территорию рядом с ним, чтобы у покупателя сложилось наиболее полное представление об объекте.
Отбираем фотографии
Сколько фотографий должно быть в объявлении
Для объявления о продаже квартиры достаточно по две фотографии каждой комнаты и кухни. Для санузла, балкона, коридора и других помещений — по одной. Это касается вида из окна, подъезда и самого дома.
При желании укажите на фото размеры комнат и кратко опишите их особенности и преимущества. Также можно прикрепить к объявлению план квартиры со всеми размерами и сторонами света.
Нужно ли обрабатывать фото
Нет, ретушировать снимки и накладывать на них фильтры не стоит. Попытка приукрасить действительность обернется обманутыми ожиданиями и в итоге отказом от покупки или серьезным аргументом для торга.
Единственное, что не только можно, но и нужно сделать — кадрировать снимки в фоторедакторе, то есть выровнять и обрезать их, если во время съемки что-то все же пошло не так.
>> 💚 Сохраняйте чек-лист по съемке квартиры для продажи от Домклик
Конечно! Как глянешь на обьявы, где ковры на диванах, носки на батареях. Это как вообще?!?
Анна В.здравствуйте! В статье как раз подготовили подробную инструкцию, как сделать удачные фото квартиры, привлекающие покупателей.
Спасибо, что поделились своим мнением.