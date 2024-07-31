Выписки из ЕГРН: какие они бывают, чем отличаются и сколько стоят
Подтвердить право собственности на квартиру, узнать, сколько владельцев у нее было, находится ли она в залоге у банка, какова ее кадастровая стоимость — во всех этих случаях понадобится выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Рассказываем, какие есть выписки, для чего нужна каждая из них и сколько они стоят.
Для чего нужна выписка из ЕГРН
Для разных жизненных ситуаций необходимо заказывать свой определенный вид выписок.
Выписка из ЕГРН может понадобиться, если вы хотите:
- восстановить документы на квартиру;
- подтвердить право собственности на недвижимость;
- зарегистрироваться по месту жительства;
- подтвердить свое право на льготы;
- оформить имущественный вычет;
- провести межевание земельного участка;
- вступить в наследство;
- получить ипотечный кредит;
- приватизировать объект недвижимости;
- разделить имущество;
- предоставить выписку для судебных разбирательств, касающихся недвижимости.
Что такое ЕГРН
Это крупнейшая единая федеральная информационная система (для стабильного доступа к некоторым государственным сайтам понадобится установить сертификат Минцифры или открывать их с российских браузеров), в которую вносятся сведения не только обо всех объектах недвижимости на территории России, но и об их собственниках. Эта электронная база данных позволяет гражданам, организациям и органам власти оперативно получать информацию об основных характеристиках земельных участков, жилья, нежилых помещений.
За поддержание этой big data в актуальном состоянии отвечает Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии).
Как её получить
Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости можно заказать через центры госуслуг «Мои документы» или на портале «Госуслуги». Прийти в Росреестр и получить документ нельзя.
В первом случае нужно обратиться в любой центр госуслуг с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) и заполнить заявление (его предоставят в офисе «Мои документы»). Сразу скажите сотруднику центра, в каком виде нужна выписка — в бумажном или электронном. Вам дадут реквизиты на оплату услуги, оплатить можно там же, а подтверждающий документ приложите к заявлению. В течение пяти рабочих дней справка будет готова.
Получить выписку из ЕГРН в электронном виде можно на портале «Госуслуги». На портале нужно воспользоваться услугой. Стоимость зависит от типа выписки. Документ придёт в личный кабинет в течение 3 рабочих дней после оплаты.
Если заказать сокращенную выписку из ЕГРН, то это будет бесплатно, приходит она в течение 5 минут — скачать ее можно там же, на сайте «Госуслуги».
Обратите внимание, что сайты-двойники Росреестра и другие платные сайты, где до марта 2023 года можно было заказать выписку, теперь запрещены.
За предоставление сведений из ЕГРН предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Кому и что разрешено знать
Выписки ЕГРН подразделяются на два типа по уровню доступа. Лицам, которые никак не связаны с конкретной недвижимостью, предоставляются по запросу только общедоступные данные. Сюда входят потенциальный покупатель, а также родственники владельца, не имеющие прав владения, риелторы и представители собственника.
А вот закрытую информацию может получить лишь ограниченный круг лиц: сами собственники, правоохранительные органы, суд, приставы, нотариусы и органы власти. Это сведения:
- о правах владельца на нынешние и прошлые объекты недвижимости;
- о содержании правоустанавливающего документа (то есть документа, благодаря которому владелец и получил недвижимость в собственность);
- персональные данные владельца недвижимости — ФИО и дата рождения (с марта 2023 года);
- о признании правообладателя недееспособным;
- о лицах, которые запрашивали информацию об объекте недвижимости.
Что изменилось в 2023 году
14 июля 2022 года был опубликован закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных». Согласно ему, с 1 марта 2023 года ФИО владельца жилья и дата его рождения доступны только ему самому, его супруге/супругу, а также некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам.
Персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись по заявлению физического лица, за которым зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права.
Дать согласие можно несколькими способами: лично посетить многофункциональный центр (МФЦ), отправить туда документы почтой, подать заявление в электронной форме или в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, либо через портал госуслуг.
При отсутствии указанной записи сведения из ЕГРН могут быть предоставлены исключительно по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица.
При проведении сделок с жильём нужно подтверждать собственность. Чтобы после законодательных изменений сделки с недвижимостью оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик — продавцы — могут подтверждать владение недвижимостью в упрощённом порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.
Какие выписки можно оформить прямо сейчас
Онлайн-выписка
Содержит сведения об объекте недвижимости, всех его владельцах — как бывших, так и нынешних, ограничениях прав, кадастровой стоимости. Также в выписке указаны наименования и реквизиты документов-оснований государственной регистрации прав. Графиков и схем в документе нет.
Заказать выписку можно бесплатно через «Госуслуги». Документ приходит в личный кабинет сразу после оформления заявления.
Онлайн-выписка доступна только собственникам объекта. Её должны принимать все органы и организации, но при самостоятельной распечатке электронный документ теряет юридическую силу. Бумажную версию с печатью можно получить в любом МФЦ. Понадобится паспорт и номер заявления.
Выписка об основных характеристиках и правах на объект
Такая выписка понадобится тем, кто хочет подтвердить свои права на собственность, собирается купить или арендовать жилье и хочет проверить его на обременения (не находится ли дом в залоге у банка и не наложен ли на него арест).
В документе указаны основные характеристики объекта (адрес, этаж, площадь), его кадастровая стоимость, дата ввода в эксплуатацию, дата завершения строительства. Информация о текущем собственнике дается не в полном виде, если запрос делает кто-то другой. Узнать, кто владел объектом до него, из этой выписки нельзя.
Стоимость — 290 рублей.
Выписка о переходе прав на объект
Эта выписка подойдет тем, кто хочет не только подтвердить права на недвижимость, но и узнать, кто владел объектом до него. В ней есть даты регистрации переходов права собственности и указаны документы, на основании которых эти переходы были осуществлены — свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи или дарения, решение суда и другие.
В выписке не будет указана кадастровая стоимость и информация о залогах и обременениях. Поэтому такой вид не подойдет потенциальным покупателям недвижимости.
Стоимость — 290 рублей.
Выписка об объекте недвижимости
Эта выписка пригодится тем, кто хочет узнать, находится ли земля в границах охранной зоны, включен ли дом в реестр объектов культурного наследия. Она содержит самую полную информацию о характеристиках объекта, в том числе точное местоположение его границ, возможные ограничения его использования. Это позволит понять, какие объекты можно возводить на конкретной территории, а какие нельзя.
Стоимость — 350 рублей
Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ)
Такая выписка нужна при покупке квартиры или помещения в доме, который находится на стадии строительства. Она содержит информацию о земельном участке, его владельце (обычно это сам девелопер), а также обо всех участниках долевого строительства.
При покупке квартиры по уступке права требования (когда кредитор, например, взявший ипотеку, передает права на нее новому кредитору) такая выписка поможет выяснить, сколько объектов в строящемся доме уже продано.
Стоимость — 820 рублей.
Выписка о кадастровой стоимости объекта
Кадастровая стоимость нужна для расчета налога на имущество. Кадастровая стоимость, в отличие от рыночной, не учитывает индивидуальные характеристики объекта, в том числе вид из окна, состояние ремонта, электропроводки, сантехники. И не всегда понятно, чем руководствуется контролирующий орган, оценивая в 6 миллионов рублей квартиру, которая на рынке стоит все 10 миллионов. Так вот из выписки ЕГРН можно выяснить, на основании чего была определена такая кадастровая стоимость.
К слову, саму кадастровую стоимость объекта можно узнать, не заказывая выписку, — данные доступны на сайте ЕГРН.Реестр. Достаточно правильно вбить адрес.
Стоимость — 0 рублей.
Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся у него объекты
Это один из наиболее востребованных видов выписок. Из документа можно узнать, есть ли (были ли) у определенного лица (физического или юридического) права на недвижимость, зарегистрированную в реестре. С его помощью можно подтвердить, какими объектами владел правообладатель в течение определенного периода. Это может понадобиться при разделе имущества в суде, его приватизации, в делах о налоговых спорах, спорах о наследстве и так далее.
А если человек хочет встать на учет как нуждающийся в жилплощади, выписка поможет доказать, что у него нет прав на какую-либо недвижимость — в этом случае выдается уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.
Стоимость — от 470 до 870 рублей (зависит от количества субъектов РФ, по которым нужно провести проверку).
Выписка о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным
Этот документ может понадобиться в судебных спорах, в частности, для подтверждения дееспособности участника сделки с недвижимостью. Если сделка была совершена с недееспособным правообладателем (не понимавшим свои действия и не осознававшим последствия), то она будет считаться недействительной.
Стоимость — 470 рублей.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов
Эту выписку можно заказать, если были утеряны оригиналы документов, подтверждающие право собственности на жилье. В ней будет указана информация о содержании правоустанавливающего документа.
Стоимость — 450 рублей.
Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества
Этот документ может получить только собственник. Справка покажет информацию о физических, юридических лицах, органах власти, которые интересовались его объектами недвижимости за последние три года.
Стоимость — 290 рублей.
Выписка об обременениях на всю недвижимость человека
С 1 января 2023 года в России появился новый вид выписки ЕГРН. В ней содержится информация об обременениях и ограничениях, установленных на всю недвижимость собственника. Раньше узнать об ограничениях и обременениях можно было только на один объект недвижимости человека.
Информация об обременениях и ограничениях относится к сведениям ограниченного доступа и запрашивать новый вид выписки смогут только сами правообладатели, их законные представители, наследники, залогодержатели либо госорганы.
Стоимость — 290 рублей.
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