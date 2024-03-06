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Недвижимость
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Как получить выписку ЕГРН через Госуслуги

Дата публикации: 06 мар 2024
Как получить выписку ЕГРН через Госуслуги

Собственник может получить выписку ЕГРН онлайн на Госуслугах. В статье расскажем о том, как это сделать.

❗️Для получения услуги учётная запись на Госуслугах должна быть подтверждена. Чтобы подтвердить её, обратитесь в любой удобный МФЦ.

Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете на Госуслугах и нажмите на раздел «Справки. Выписки».

Шаг 2. Найдите услугу «Выписка из ЕГРН».

Шаг 3. В открывшемся окне нажмите «Начать».

Шаг 4. Выберите цель «Получить онлайн-выписку».

Шаг 5. Нажмите кнопку «Продолжить».

Шаг 6. Понадобится заполнить заявление. В открывшемся окне нажмите «Перейти к заполнению».

Шаг 7. Проверьте паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Если всё правильно, нажмите кнопку «Верно».

Шаг 8. Из списка выберите тот объект недвижимости, по которым хотите получить выписку. Нажмите кнопку «Отправить запрос».

Шаг 9. Перейдите в раздел «Заявления» личного кабинета Госуслуг.

Шаг 10. В списке заявлений выберите «Получение онлайн-выписки».

Шаг 11. В новом окне появятся три документа, которые нужно скачать:

  • Онлайн-выписка помещение в формате pdf. Чтобы скачать, нажмите кнопку «Скачать»;
  • Файлы xml и sig. Чтобы скачать, нажмите кнопку «Подробнее», затем «Скачать».

Шаг 12. Загрузите документы в Домклик.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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