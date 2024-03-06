Как получить выписку ЕГРН через Госуслуги
Собственник может получить выписку ЕГРН онлайн на Госуслугах. В статье расскажем о том, как это сделать.
❗️Для получения услуги учётная запись на Госуслугах должна быть подтверждена. Чтобы подтвердить её, обратитесь в любой удобный МФЦ.
Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете на Госуслугах и нажмите на раздел «Справки. Выписки».
Шаг 2. Найдите услугу «Выписка из ЕГРН».
Шаг 3. В открывшемся окне нажмите «Начать».
Шаг 4. Выберите цель «Получить онлайн-выписку».
Шаг 5. Нажмите кнопку «Продолжить».
Шаг 6. Понадобится заполнить заявление. В открывшемся окне нажмите «Перейти к заполнению».
Шаг 7. Проверьте паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Если всё правильно, нажмите кнопку «Верно».
Шаг 8. Из списка выберите тот объект недвижимости, по которым хотите получить выписку. Нажмите кнопку «Отправить запрос».
Шаг 9. Перейдите в раздел «Заявления» личного кабинета Госуслуг.
Шаг 10. В списке заявлений выберите «Получение онлайн-выписки».
Шаг 11. В новом окне появятся три документа, которые нужно скачать:
- Онлайн-выписка помещение в формате pdf. Чтобы скачать, нажмите кнопку «Скачать»;
- Файлы xml и sig. Чтобы скачать, нажмите кнопку «Подробнее», затем «Скачать».
Шаг 12. Загрузите документы в Домклик.