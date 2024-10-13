Каким бизнесом можно и нельзя заниматься на дому
После пандемии люди все чаще открывают бизнес на дому: такое дело не требует много вложений и, самое главное, — позволяет сильно сэкономить на аренде помещений и расходах на дорогу. Но не всяким предпринимательским делом можно заниматься в квартире. Каким можно и нельзя — сейчас расскажем.
Что говорит закон
Возможности для ведения бизнеса зависят от типа помещения — жилое оно и нежилое — статус указан в Едином государственном реестре недвижимости. Жилое помещение предназначено для проживания: это квартира, частный дом, часть квартиры или дома.
Жилищный кодекс России разрешает использовать квартиру или дом для профессиональной и предпринимательской деятельности, но только в том случае, если это не нарушает права и законные интересы соседей, а также требования, которым должно отвечать помещение со статусом жилое: пожарной безопасности, экологические, санитарно-гигиенические и другие.
Единственное исключение, зафиксированное законом: жилое помещение нельзя использовать как промышленное производство, открывать в нём гостиницы или хостелы и разводить домашних животных.
Нежилая недвижимость — то же самое, что коммерческая. Это всем знакомые салоны красоты, супермаркеты, кафе, цветочные магазины, пекарни. Зачастую в районах со свежей застройкой они размещаются на первых этажах многоквартирных домов: для ведения бизнеса собственники перевели свои квартиры в нежилые помещения, получив разрешение в городской администрации. Если в свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН помещение значится как нежилое, то нет никаких ограничений по типу ведения бизнеса.
Какой бизнес нельзя вести в жилом помещении
Как уже выяснили, закон запрещает открывать в жилом помещении производства и гостиницы и вести бизнес, который будет нарушать права соседей: создавать постоянный шум, распространять различные запахи, перегружать подъезд и лифты, мешать движению транспорта во дворе.
Всё остальное, тихое и безобидное для окружающих, делать можно: печь торты на заказ, изготавливать мыло и свечи, шить одежду или игрушки, заниматься реставрацией предметов, лепкой, оказывать юридические услуги, репетиторствовать, работать дизайнером, видеомонтажёром, блогером, стилистом, мастером по маникюру или парикмахером. Имейте в виду, что на некоторые виды деятельности нужно получать лицензии: например, если вы решили оказывать услуги по медицинскому массажу или решили стать косметологом, который проводит инъекции.
Принимать клиентов дома можно с условиями: это не должно мешать соседям, рабочие пространства должны быть обустроены с учётом санитарных и пожарных норм. Ещё один важный момент — помещение нельзя превращать в нежилое — например, ликвидировать кухню и ванную.
В арендованной квартире тоже можно открывать бизнес, если это оговорено с хозяином.
Что будет, если вести запрещённый бизнес в квартире
Первые, кто заподозрит нарушение законодательства, — соседи. Они могут написать жалобы в управляющую компанию, Жилищную инспекцию и в другие госорганы.
За этим последуют штрафы. Жилищная инспекция оштрафует за использование квартиры не для жилья. Для граждан размер штрафов варьируется от 1 000 до 1 500 рублей, для ИП и юрлиц — от 20 000 до 30 000 рублей.
Роспотребнадзор оштрафует за нарушение правил СанПин в многоквартирном доме. Для физлиц штраф от 500 до 1 000 рублей, для ИП — от 1 000 до 2 000 рублей или приостановление деятельности до трех месяцев, для юрлиц — от 10 000 до 20 000 рублей или приостановление деятельности до трех месяцев.
Ещё штрафы «прилетят» от МЧС: за нарушение противопожарной безопасности физлицам грозит от 5 000 до 15 000 рублей, ИП — от 40 000 до 60 000 рублей, юрлицам — от 300 000 до 400 000 рублей.
Вероятно и такое, что бизнес придётся закрыть по требованию суда.
Как вести бизнес дома по закону
- Соблюдайте правила пожарной, санитарной безопасности и требования для жилых помещений
- Не делайте незаконную перепланировку, меняя комнаты таким образом, чтобы ванная или кухня вместе с плитой и печью оказались над комнатами соседей снизу
- Рабочие зоны должны занимать только часть жилья, а не всё пространство: в нём должны быть кухня, стол, ванная, спальня — всё, что полагается для комфортной жизни в квартире
- Не мешайте соседям
- Зарегистрируйтесь в качестве ИП или самозанятого. Заниматься бизнесом без регистрации незаконно. Если об этом станет известно, придется заплатить административный штраф от 500 до 2 000 рублей. А если налоговая докажет, что вы скрываете доход, то к этому штрафу прибавится предписание на выплату до 40% незадекларированного дохода и штраф за непредставление налоговой декларации. Если незаконный доход превысит 2,25 млн рублей, последует уголовная ответственность.
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