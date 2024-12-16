Совет многоквартирного дома: что это такое и зачем нужен
Совет МКД должен быть в каждом доме, за некоторым исключением. Но не все знают, что это за структура и чем именно она занимается.
Разбираемся, какие права и обязанности есть у совета и его председателя, кто может стать членами этого органа и как их выбирают.
Что такое совет дома
Совет МКД — это группа собственников, которая представляет и защищает интересы жильцов конкретного дома. Он взаимодействует с управляющей компанией и контролирует то, как она выполняет свои обязанности. Совет нужен для того, чтобы владельцы квартир могли участвовать в жизни дома.
В России есть три формы управления многоквартирными домами:
- Самостоятельная, когда домом управляют сами владельцы помещений в нем (разрешено, если квартир не более 30).
- Через ТСЖ (товарищество собственников жилья) или жилищный кооператив либо иной потребительский кооператив. К слову, ТСЖ может заключить договор с УК на обслуживание дома (но не на управление им).
- С помощью управляющей компании.
Собственники должны выбрать одну из вышеуказанных форм. Если это не ТСЖ или какой-либо кооператив и при этом в доме более четырех квартир, жильцы обязаны создать совет МКД. Если в течение года такой орган не появился, эта задача ложится на местную администрацию: она должна созвать общее собрание собственников (ОСС) и поставить вопрос о выборе совета дома и его председателя. Также власти могут предложить создать ТСЖ. Вместе с тем право организовать соответствующее собрание есть и у управляющей компании.
В каждом доме должен быть свой совет, то есть выбрать один для нескольких МКД нельзя. Сколько именно в нем будет участников, решают собственники — на общем собрании. По общему правилу, их число зависит от количества подъездов, этажей и квартир. У совета обязательно должен быть председатель и при необходимости комиссии (об этом подробнее расскажем ниже).
Какие права и обязанности есть у совета многоквартирного дома
Полномочия совета МКД четко прописаны в Жилищном кодексе. Согласно ст. 161.1 ЖК РФ, совет дома должен:
- Следить за выполнением решений общего собрания собственников. К примеру, жильцы договорились о списке работ и услуг по содержанию общего имущества. Задача совета в данном случае — оповестить об этом решении управляющую компанию, направив соответствующий протокол.
- Выносить на обсуждение предложения, которые касаются: использования общего имущества, в том числе участка, на котором расположен дом; планирования и организации работ по его содержанию и ремонту; предоставления коммунальных услуг; полномочий совета дома.
- Предлагать решения по содержанию и ремонту общего имущества (подъездов, фасадов), а также благоустройству дворовой территории.
- Давать собственникам до рассмотрения на собрании заключение по проектам договоров на сдачу в аренду общего имущества.
- Контролировать оказание услуг и выполнение работ по дому (например, следить за уборкой территории), содержание и ремонт общего имущества (в том числе проверять ремонт лифтов и мусоропроводов) и качество коммунальных услуг, которые получают владельцы как жилых, так и нежилых помещений в доме.
- Предоставлять отчет о проделанной работе за год.
- Утверждать проведение текущего ремонта общего имущества, если такое решение приняли на общем собрании.
На сколько избирается совет дома
Совет МКД должен переизбираться каждые два года (если собственники не утвердили другой срок). В тех случаях, когда этого не произошло, полномочия действующего совета автоматически продлеваются еще на два года. Но, если совет дома плохо работает, его можно переизбрать досрочно.
Получает ли совет дома зарплату
Нет, но собственники могут платить вознаграждение членам совета МКД. Для этого им необходимо прописать условия и порядок выплаты, а также правила определения размера вознаграждения.
Чем совет дома отличается от ТСЖ
ТСЖ — одна из форм управления многоквартирным домом, совет дома же таковой не является, это просто группа инициативных граждан. Таких полномочий, как у товарищества собственников жилья, у совета МКД нет. Кроме того, ТСЖ нужно регистрировать как юрлицо в налоговой, а совет дома — нет.
Каковы полномочия председателя совета дома
Прежде всего нужно сказать, что им может стать один из членов совета МКД, а выбирают его остальные владельцы помещений в доме — также на общем собрании. Основная функция председателя — руководить работой совета дома. Отметим, что эта должность не делает его главным среди остальных жильцом. Более того, за свою деятельность председатель несет перед ними ответственность.
Если говорить о правах и обязанностях главы совета более подробно, то он:
- Имеет право обсуждать условия договора на управление домом с будущей УК, а если МКД управляют сами собственники, то условия договоров на коммунальные услуги, а также условия содержания общего имущества и его ремонта.
- Заключает вышеуказанные договоры при наличии соответствующих доверенностей от владельцев жилья или наделении такими полномочиями на общем собрании собственников.
- Принимает услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества, составляет претензии к их качеству, подписывает акты о непредоставлении коммунальных услуг или об их предоставлении плохого качества. Председатель может это делать, если соответствующие полномочия ему дали остальные собственники. При наличии лишь доверенностей глава совета имеет право только контролировать выполнение работ по заключенным договорам.
- Представляет в суде интересы собственников по делам, связанным с управлением многоквартирным домом и предоставлением коммунальных услуг, при наличии доверенностей или соответствующих полномочий.
Какова роль комиссий в совете дома
В том же Жилищном кодексе сказано, что при совете могут создаваться специальные комиссии — для предложений по различным вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД. Их могут выбрать как собственники на ОСС, так и сам совет дома.
Такие комиссии создаются в помощь совету дома — они требуются, когда у последнего не хватает квалификации для решения того или иного вопроса. Одна из возможных комиссий — по оценке проектов договоров на управление МКД. Ее формируют, когда готовятся к общему собранию по выбору управляющей компании и заключению с ней договора. Члены комиссии изучают предложения разных УК, сравнивают их и помогают председателю совета подготовиться к переговорам с компанией.
Как узнать, есть ли в МКД совет
Бывает, что собственники не знают, кто состоит в совете дома, или и вовсе не представляют, есть ли в их МКД такой орган. Узнать это можно, посмотрев протоколы общих собраний собственников, поскольку, как мы уже сказали, такие решения принимают именно на ОСС. Найти эти документы не составит труда в приложении «Госуслуги.Дом» во вкладке «Голосования по дому», далее — «Архив прошедших голосований».
Также сделать это можно старыми добрыми способами — обратившись в управляющую компанию и спросив у соседей.
Как создать совет многоквартирного дома
Чтобы выбрать совет МКД самостоятельно, потребуется немало времени и сил, поскольку для этого необходимо провести общее собрание собственников. Далее расскажем о шагах, которые нужно проделать перед ОСС и непосредственно на нем.
Шаг 1. Найдите единомышленников и создайте инициативную группу
Общее собрание может инициировать любой собственник, но нескольким жильцам сделать это будет проще. Поговорите с соседями — возможно, кто-то из них тоже заинтересован в создании совета МКД или знаком с тем, кто готов присоединиться к инициативной группе. Для этого необязательно беседовать с каждым лично — достаточно написать о своем предложении в чат дома/подъезда и уже затем создать отдельную группу для обсуждения вопроса.
Шаг 2. Подготовьтесь к общему собранию собственников
Вместе с заинтересованными соседями сформулируйте повестку дня, а именно включите в нее вопросы о выборе совета дома и его председателя. На этом же этапе нужно определиться со списком кандидатов, датой, местом и формой проведения ОСС. Перечень кандидатов совета можно составить, например, после предварительных обсуждений между жильцами каждого подъезда или из числа желающих. По итогам обсуждений подготовьте информационные материалы, с которыми могут ознакомиться остальные собственники перед выбором совета дома и председателя на собрании.
Кроме того, на этом же этапе следует составить сообщение-уведомление о собрании. В нем обязательно должны быть указаны:
- сведения о собственнике, по инициативе которого созывается собрание;
- форма его проведения (очная или очно-заочная);
- дата, место и время проведения ОСС, а если оно будет проходить в форме очно-заочного голосования, то время его начала и окончания;
- повестка собрания;
- место, где можно ознакомиться с материалами собрания.
При очной форме голосования собственники собираются все вместе, обсуждают те или иные вопросы и голосуют. Если кворум не набрался (на собрание пришли собственники, обладающие менее чем 50% голосов от общего числа) и решение не было принято, можно провести заочное собрание (сразу такую форму выбрать нельзя). В этом случае придется составлять новое сообщение о проведении собрания в заочной форме и отправлять соседям с указанием вариантов голосования: с помощью опроса (заполнения бюллетеня) или системы ГИС ЖКХ либо аналогичной региональной системы (например, в Москве это «Электронный дом»).
При очно-заочной собрание проводится офлайн, а голосовать можно не только заполнив бюллетень, но и в системе ГИС ЖКХ (либо в других сервисах), то есть онлайн.
Шаг 3. Оповестите соседей о проведении общего собрания
Сделать это необходимо не позднее чем за 10 дней до проведения собрания. Сообщить о нем соседям можно следующими способами:
- направить такое сообщение заказным письмом каждому собственнику (датой оповещения считается дата отправления письма);
- вручить каждому собственнику лично под роспись;
- повесить в подъезде, если ранее такой способ уже был утвержден на ОСС.
Шаг 4. Проведите собрание
Например, вы проводите его очно. Как мы уже сказали, для легитимности собрания нужно набрать кворум, то есть, чтобы на нем голосовали собственники, обладающие более чем половиной голосов от их общего числа в доме.
Количество голосов каждого собственника на ОСС пропорционально его доле в общедомовом имуществе, которая, в свою очередь, равна площади квартиры конкретного жильца.
А для того, чтобы решение о выборе совета МКД считалось принятым, необходимо более 50% голосов «за» от всех проголосовавших. Для аналогичного решения по председателю совета необходимо не менее 2/3 голосов.
На самом собрании определитесь с его председателем и секретарем для ведения протокола ОСС. Затем обсудите с соседями кандидатуры в совет дома и председатели, после чего проголосуйте. Следует помнить, что голосовать могут только собственники и их представители по доверенности.
Шаг 5. Подведите итоги голосования и сообщите о них соседям
Секретарь собрания должен подсчитать голоса и оформить решение (протокол) о выборе совета дома и его председателя. Не позднее 10 дней председателю и секретарю собрания необходимо уведомить собственников о результатах. Размещается такое сообщение в помещении дома, которое утвердили на ОСС и которое доступно всем жильцам МКД.
Аналогичное уведомление в течение 10 дней со дня принятия решения нужно направить также в управляющую компанию.
Подробно о том, как провести общее собрание жильцов, мы писали в статье:
Что в итоге
- Совет дома — это группа собственников, которые хотят активно участвовать в жизни дома и делать ее лучше.
- Он не управляет домом напрямую, но помогает в этом УК.
- Совет МКД выбирают каждые два года, вознаграждение его участникам платят по желанию жильцов.
- Выбирают этот орган, а также его председателя на общем собрании собственников. Для этого, во-первых, необходимо собрать кворум, а во-вторых, набрать достаточное количество голосов.
8 причин наладить отношения с соседями
Вы можете оставить первый.