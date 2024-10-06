Как заменить лифт в доме
Срок работы лифта в многоэтажках не должен превышать 25 лет. Здания же служат гораздо дольше, поэтому подъемники приходится менять, иногда и несколько раз.
Как заменить лифт в многоквартирном доме, кто отвечает за установку нового лифтового оборудования, нужно ли платить за это жильцам — об этом рассказываем в нашей статье.
Кто отвечает за лифты в многоквартирном доме
Лифты относятся к общедомовому имуществу. В эту категорию входят также подвалы, чердаки, фасады, лестницы, детские площадки, которые все жильцы «делят» между собой. То есть владеют общедомовым имуществом на правах долевой собственности. Это значит, что ключевые решения по ремонту, замене и обновлению части оборудования принимаются сообща — на собрании — всеми, кто живет в конкретном здании.
В то же время многоквартирные дома (МКД) обслуживаются управляющими компаниями — им подведомственно абсолютное большинство МКД в стране. Жильцы заключают с управляющей компанией (которая может существовать в виде товарищества собственников жилья или жилищно-строительного кооператива) договор, поручая ей управление общедомовым имуществом.
Таким образом, за исправностью, в том числе лифтов, следит УК. Но не с финансовой, а с управленческой точки зрения. Так как владеют общедомовым имуществом собственники квартир, оплата расходов на его содержание — это их ответственность. Обычно текущие расходы на обслуживание включены в ежемесячную квитанцию — уборка, амортизация.
Когда нужно менять лифты
Срок службы подъемника устанавливает производитель: как правило, эта цифра фиксируется в паспорте лифтового оборудования. Но если ее нет, можно ориентироваться на срок по техническому регламенту — 25 лет. Решение о том, что пора заменить лифт в доме, обычно принимает специалист, если в результате регулярного осмотра находит поломку, которую нельзя устранить в рамках текущего ремонта. Но специалисты в сфере ЖКХ и механики рекомендуют жильцам самим быть внимательными и сообщать о неисправностях, поскольку такой лифт может быть небезопасен.
К тому же лифты — один из излюбленных объектов «подъездных вандалов», которые могут испортить кабину и между регулярными осмотрами. В новостройках встречается и другая проблема: новоселы делают ремонт, и строители или поставщики мебели перегружают лифты, чтобы быстрее вывезти мусор или поднять предметы интерьера в квартиру. Как избавиться от строительного мусора и закончить ремонт без штрафов, вы узнаете здесь.
Признаки неисправности
Есть ряд сигналов, при которых рекомендуется не пользоваться лифтом и сообщить о проблеме в управляющую компанию:
- шатающаяся при движении кабина, которая едет со скрипом или сильным скрежетом;
- мигающий свет;
- повреждения стен, потолка;
- сквозные дыры очень опасны для детей и неосторожных взрослых из-за риска получить травму во время поездки на свой этаж;
- неожиданно закрывающиеся или, наоборот, нераскрывающиеся двери;
- движение кабины, когда двери еще не закрыты;
- запах гари;
- западающие кнопки;
- резкая остановка кабины.
Куда обращаться, чтобы отремонтировать неисправность, можно узнать здесь.
Документальная сторона
Контролем работоспособности лифтов, их технической исправностью занимаются аккредитованные организации. Управляющие компании заключают с ними соответствующий договор на обслуживание. Согласно национальному стандарту, регламентирующему лифтовое оборудование, специализированные компании должны проверять кабины не реже одного раза в год. Они же определяют, в каких домах заменят лифты.
Если в момент проверки выясняется, что оборудование неисправно, специалист пишет заключение о замене лифта. То же самое происходит, если срок службы лифта превышает 25 лет и это выяснилось при осмотре. До 2021 года проверка лифтов была обязанностью Ростехнадзора, затем полномочия ведомства в этой области были приостановлены. Но с 1 марта 2023 года ему их вернули.
Нужно ли жильцам платить за замену лифта в доме
По регламенту ЕАЭС (Евразийский экономический союз) до 2025 года по всей стране нужно поменять около 94 тыс. лифтов. Для этого запущена соответствующая федеральная программа, за которую отвечает Фонд развития территорий.
Оплачивать программу по замене лифтов предполагается за счет средств из Фонда капитального ремонта — он формируется из взносов, которые платят владельцы помещений в многоквартирном доме. Но есть два способа сбора этих взносов: деньги могут лежать на счете регионального оператора или на специальном счете отдельного дома.
От того, где именно лежат деньги, отчасти зависит, получится или нет поменять лифт в обозначенный регламентом ЕАЭС срок, потому что счета управляются по-разному и возможности получения дополнительных средств (субсидий, кредитов) у операторов тоже разные.
О том, сколько стоит заменить лифт в доме, обычно судят по количеству этажей в здании. Так, по данным из открытых источников, замена одного подъемника в девятиэтажном доме обходилась в среднем в 3 млн рублей. Срок выполнения работ тоже зависит от этажности: так, в девятиэтажном доме на монтаж новых кабин понадобится до 35 дней, а в зданиях выше 22 этажей — 60 дней.
Как заменить лифт в доме, если у вас счет регионального оператора
Прежде чем предпринимать активные шаги по замене лифта, нужно выяснить, на какой срок запланирован капитальный ремонт дома. С этим помогут сайты Фонда развития территорий, который уже упоминался, или Фонда капитального ремонта в интересующем регионе. Если выяснится, что капремонт состоится в ближайшее время, то можно довериться фонду и управляющей компании. Они найдут подрядчиков и проконтролируют ход работ.
Другое дело, если ремонт или замена нужны срочно, а срок капремонта еще далеко. Тогда собственники квартир могут написать в местный фонд капремонта заявление с просьбой перенести работы на нужный срок. Кроме заявления, понадобятся:
- техническое заключение аккредитованной компании о том, что замена необходима;
- справка о том, сколько средств на капремонт есть на счете регионального оператора;
- решение общего собрания собственников жилья о том, что лифт нужно заменить (протокол).
Механизм создания таких обращений предусмотрен. Но на практике при рассмотрении заявления в фонде будут учитывать остроту потребностей других домов — всегда может обнаружиться тот дом, которому «хуже», а значит, замена нужнее. Тогда фонд откажет в переносе сроков капремонта заявителям.
Как заменить лифт, если у вас специальный счет
Заменить лифт в доме, жильцы которого отчисляют взносы на капремонт на специальный счет, можно в три шага. Сначала нужно узнать, сколько средств на счете. Это можно сделать, взяв соответствующую выписку в отделении фонда капремонта или в банке, где открыт счет.
Затем нужно провести собрание собственников жилья. Если, например, средств на счете недостаточно, в повестку можно включить привлечение недостающей суммы за счет кредита или спонсора. Эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что в домах, которые откладывают деньги на капремонт на специальный счет, финансов на срочную замену лифта может быть недостаточно, а привлечь недостающие трудно.
Итогом собрания должен стать протокол, в котором будет зафиксировано единогласное мнение по всем вопросам не менее 2/3 собственников квартир. Протокол передают в управляющую компанию, чтобы определить дальнейшие действия по замене лифта.
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