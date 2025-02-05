Как узнать кадастровый номер квартиры
Кадастровый номер — это уникальный идентификационный код, присвоенный каждой единице недвижимости в России. Он нужен для регистрации права собственности, проведения сделок с недвижимостью, а также для получения актуальной информации о характеристиках объекта. Рассмотрим несколько способов, как можно узнать кадастровый номер квартиры.
Как узнать кадастровый номер квартиры
Определение кадастрового номера квартиры — несложная процедура, которую можно осуществить различными способами. Выбор метода зависит от ваших предпочтений и доступности ресурсов. Помните, что знание кадастрового номера поможет вам эффективно управлять своей недвижимостью и избежать возможных правовых проблем.
1. Найти кадастровый номер в документах на квартиру
Кадастровый номер квартиры содержится в выписке из ЕГРН, свидетельстве о праве собственности и договоре купли-продажи. Если у вас есть один из этих документов, поищите кадастровый номер в разделе с описанием объекта недвижимости — это самый надежный способ.
2. Поискать на сайте Росреестра
Если документов нет, и вы знаете только адрес дома и квартиры, можно попробовать найти кадастровый номер квартиры на сайте Росреестра. Заполните форму поиска, введя известный вам адрес.
Нажмите кнопку «Найти», и система предоставит имеющуюся информацию, включая кадастровый номер. Минус этого способа — в публичной базе Росреестра мало объектов, и найти нужную квартиру не всегда получается.
3. Заказать выписку из ЕГРН на Госуслугах
Если по адресу квартиры ничего не нашлось, надо заказывать электронную выписку из ЕГРН на сайте «Госуслуги».
Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье «Как получить выписку ЕГРН через Госуслуги».
4. Подать заявку через МФЦ
Если вам удобнее узнавать информацию очно, вы можете обратиться в ближайшее отделение многофункционального центра — МФЦ. Там вам потребуется заполнить заявление на получение выписки из ЕГРН, предъявив паспорт. Выписка будет предоставлена на бумаге, в ней будет основная информация о недвижимости, в том числе — кадастровый номер квартиры.
Этот способ требует как минимум двух визитов в МФЦ (сперва подать заявление, затем забрать выписку). Также надо помнить, что за получение бумажной выписки из ЕГРН надо будет уплатить госпошлину — в разных регионах разная стоимость, но в среднем цена колеблется в районе 1000 рублей.
5. Найти через Публичную кадастровую карту
Еще одним способом является использование Публичной кадастровой карты, доступной на официальном сайте Росреестра. Для этого:
- Откройте Публичную кадастровую карту;
- Введите в поисковую строку адрес интересующей вас квартиры;
- После нахождения нужного объекта на карте, кликните на него, и откроется окно с информацией, включающей кадастровый номер.
6. Узнать через нотариуса или юриста
Если вы хотите избежать самостоятельного поиска информации, можно обратиться к нотариусу или юристу, специализирующемуся на вопросах недвижимости.
Они смогут сами получить необходимые данные, воспользовавшись профессиональными базами данных. Это платная услуга, стоимость определяет нотариус или юрист — обычно специалисты берут за это не более 2000 рублей.
7. Поискать на онлайн-сервисах
Существуют различные коммерческие онлайн-сервисы, предлагающие быстрый доступ к информации о недвижимости, включая кадастровые номера.
Однако будьте осторожны при использовании таких сервисов, так как они могут взимать плату за предоставление данных. К тому же базы данных могут устареть, если вы ищите кадастровый номер квартиры в новостройке — информации может просто не оказаться в системе.
Итак, кадастровый номер квартиры указан в выписке из ЕГРН. Заказать выписку об объекте недвижимости может любой человек, достаточно знать точный адрес. Подать заявку на выписку из ЕГРН можно только двумя способами: через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы».
Зачем вообще нужен кадастровый номер
Кадастровый номер играет ключевую роль в управлении недвижимостью. Он позволяет:
- Определять точные границы земельного участка или местоположение квартиры.
- Проверять юридический статус объекта недвижимости.
- Оценивать рыночную стоимость имущества.
- Проводить сделки купли-продажи, аренды и других юридических операций.
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