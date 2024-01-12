Исследование Домклик: сколько времени проходит от выдачи кредита до получения ключей
Аналитический центр Домклик изучил данные об ипотечных сделках Сбербанка за 2023 год и выяснил, в каких мегаполисах люди быстрее всего получают ключи от новостроек после получения ипотеки. Дополнительно эксперты определили, сколько в среднем времени проходит от даты завершения строительства до выдачи ключей.
Методология: что и как считали аналитики
В рамках исследования рассматривались ипотечные сделки Сбербанка за 2023 год по покупке первичной недвижимости в городах, где проживает более одного миллиона человек.
Для каждого города было определено среднее время между заключением ипотечной сделки и плановой датой получения ключей. Дополнительно эксперты определили, сколько времени по плану занимает период между датой завершения строительства и датой выдачи ключей.
Среднее время выдачи ключей после получения ипотеки в крупнейших городах РФ
Исследование данных за 2023 показало, что в крупнейших мегаполисах среднее время ожидания ключей после выдачи ипотечного кредита составляет до 2 лет. Среднее значение по стране при этом составляет 1 год и 9 месяцев.
Наименьший срок ожидания отмечается в Челябинске, Волгограде (1 год 4 месяца), а также в Нижнем Новгороде и Красноярске (1 год 6 месяцев). Дольше всего покупатели ждут ключи от новостройки в Казани, Ростове-на-Дону и в Москве (1 год 11 месяцев).
Что касается времени между окончанием строительства и передачей ключей собственникам, что здесь наименьшие сроки также наблюдается в Красноярске, Омске и Челябинске (чуть больше 3 месяцев). А наибольшие сроки отмечаются в Санкт-Петербурге, Уфе и Воронеже. В этих регионах после окончания строительства покупатель ждет ключи от квартиры около полугода.
Эксперты Домклик отмечают, что период между завершением строительства дома и передачей ключей покупателям зачастую определяется количеством квартир с отделкой, поскольку на приемку квартир с ремонтом уходит значительно больше времени, чем на приемку квартир без него. Если у покупателя будут замечания к отделке, то процесс их устранения может быть довольно длительным.
Сравнение данных о заключенных ипотечных сделках за 2022 и 2023 год показало, что за прошедший год в крупнейших мегаполисах заметного увеличения периода между выдачей кредита и планируемой даты окончания строительства не произошло. Как и в прошлом году, покупатели ждут сдачи дома около года и 4 месяцев.
Вместе с тем длительность ожидания ключей после сдачи дома выросла почти на месяц. Такая тенденция может быть обусловлена дополнительными факторами, такими как рост себестоимости отделочных работ и усложнение логистических схем.
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