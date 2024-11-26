Почему могут отказать во временной или постоянной регистрации
Регистрация по месту жительства или временного пребывания — это важная процедура, которая нужна гражданам для получения государственных услуг, оформления льгот, голосования на выборах и выполнения других правовых обязательств или реализации прав. Обычно прописку можно оформить примерно в течение недели без особого труда и лишней бюрократии.
Однако в ряде случаев госорганы могут отказать заявителю и не принять документы. В статье рассмотрим основные причины отказа во временной или постоянной регистрации и расскажем, как их устранить.
Могут ли отказать в прописке
Регистрация может быть постоянной — по месту жительства, или временной — по месту пребывания. При смене места жительства прописаться по новому адресу нужно в течение 7 дней. В дополнение к постоянной потребуется сделать временную регистрацию, если человек уезжает в другой регион на срок более 90 дней.
Поэтому ответ на вопрос, могут ли отказать в прописке, будет отрицательным, так как наличие регистрации — это требование закона.
Чтобы оформить прописку, можно подать заявление непосредственно в подразделении МВД, либо обратиться в МФЦ или оформить заявку через Госуслуги. Госорганы могут не принять документы от заявителя, но для этого должны быть соответствующие основания.
Прописка — это обиходное название регистрации. Официально это понятие отменили еще в 1993 году. Однако термин прочно «прописался» в разговорной речи, поэтому он довольно часто используется и по сей день.
Причины отказа в регистрации
Рассмотрим самые распространенные основания для отказа в приеме документов на оформление прописки.
Неполный пакет документов
Для регистрации по месту жительства или пребывания необходимо предоставить:
- Паспорт
- Заявление о регистрации, подписанное вами и собственником помещения (если вы не владелец жилья)
- Документ о праве собственности на жилье — выписка из ЕГРН, договор купли-продажи
- Документ, который подтверждает основание для вселения, если нет права собственности — договор найма, решение суда, договор безвозмездного пользования жилым помещением
- Согласие совершеннолетних пользователей помещения, наймодателя, других участников долевой собственности (разрешение в письменном виде заверяется нотариусом либо требуется личное присутствие в регистрирующем органе, при подаче заявления через Госуслуги согласие подписывается электронными подписями)
- Свидетельство о рождении, если прописываемому еще нет 14 лет
Если какой-либо из этих документов отсутствует или оформлен неправильно, это может стать основанием для отказа. Заявление должно быть заполнено без ошибок и исправлений, на компьютере или от руки печатными разборчивыми буквами синими или черными чернилами.
Неподходящий статус жилья
Регистрация возможна только в жилых помещениях, соответствующих установленным требованиям. Например, если заявитель хочет прописаться в апартаментах, недостроенном загородном доме или в садовом домике на даче, регистрирующий орган откажет в оказании услуги.
Исключение составляют апартаменты, расположенные в гостиницах и отелях (то есть оформленные как здание гостиничного типа) — в таком помещении можно оформить временную регистрацию на период до 5 лет, по истечении этого срока ее надо продлевать.
Также нельзя прописаться в жилье, которое определено под снос.
Фиктивная регистрация
Попытка зарегистрироваться по адресу, где человек фактически не проживает, также может привести к отказу. Например, если заявитель владеет микродолей в собственности на квартиру, в МВД могут посчитать, что он физически не может проживать на такой жилплощади, и откажет в регистрации.
Трудности прописки в муниципальных квартирах
Решение о регистрации в муниципальном жилье, которое сдается по договору социального найма, принимает его собственник — муниципалитет. Обычно администрация разрешает нанимателю регистрироваться в полученной квартире. Он в свою очередь может прописать в ней близких родственников, в том числе несовершеннолетних детей.
Если планируется регистрировать друзей или дальних родственников, потребуется согласие всех, кто уже зарегистрирован, и разрешение муниципалитета.
Как его получить:
- Прийти в муниципалитет с паспортом, действующим договором социального найма и всеми зарегистрированными в квартире совершеннолетними.
- Написать заявление о намерении прописать человека в муниципальную квартиру.
- Дождаться рассмотрения. Принимая решение по этому заявлению, муниципалитет будет оценивать достаточность площади квартиры для дополнительного жильца по учетной норме. В Москве учетная норма составляет 10 кв. м на человека. То есть в квартиру 40 кв. м, где прописаны три человека, четвертый не поместится, и муниципалитет может отказать.
- Если муниципалитет дал положительный ответ, то с этим документом все совершеннолетние зарегистрированные вместе с новым жильцом идут в паспортный стол и пишут заявления с просьбой его зарегистрировать.
Отказ в регистрации иностранным лицам
В России иностранный гражданин может оформить временную регистрацию по месту жительства или встать на миграционный учет по месту пребывания.
Первый вариант возможен только при наличии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).
Если оформляется регистрация по месту пребывания, то владелец жилья должен подать уведомление о прибытии иностранного гражданина через МФЦ или напрямую в территориальный орган МВД. В пакете документов, которые нужно приложить к уведомлению, должны быть:
- паспорт собственника жилья
- копия паспорта (заполненные страницы) иностранного гостя
- уведомление о прибытии иностранного гостя в место пребывания
- копия его миграционной карты
- копия визы (если она есть)
При этом причины отказа в регистрации, а точнее — в приеме заявки, будут такими же, как и для граждан РФ — ошибки в заявлении, неполный пакет документов, неподходящий статус жилья или подозрения в фиктивности.
Что делать, если отказали во временной или постоянной регистрации
Если документы не приняты, ответственное подразделение МВД должно прислать уведомление и сообщить причину отказа. Обратная связь предоставляется тем же способом, с помощью которого было оформлено заявление на регистрацию.
Например, если вы подавали документы через Госуслуги, ответ ведомства можно посмотреть в личном кабинете — в истории рассмотрения заявления.
Также причину отказа можно уточнить, позвонив на горячую линию в МВД. Зачастую для получения положительного решения достаточно устранить замечания — исправить ошибки, приложить недостающие документы.
Если же вы считаете отказ неправомерным, решение ведомства можно обжаловать на Госуслугах или сразу обратиться в суд.
Заключение
Отказ в регистрации по месту жительства или пребывания может быть вызван различными причинами, начиная c неправильного заполнения заявления и заканчивая юридическими проблемами с жильем.
Чтобы избежать отказа, важно заранее ознакомиться с возможными основаниями для него и подготовить все необходимые документы. Если заявление на регистрацию все же не примут, рекомендуется обратиться за разъяснениями к госорганам для понимания причин и возможных путей решения проблемы.
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