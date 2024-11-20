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Зачем нужна выписка из домовой книги и как ее получить

Недвижимость
20 нояб 2024
276K
Зачем нужна выписка из домовой книги и как ее получить
Содержание

Каждый из нас порой сталкивается с необходимостью получить различные справки в госучреждениях. Итогом нередко становятся длительное ожидание в очередях, потраченные впустую время, нервы и деньги.

Выписка из домовой книги — одна из подобных справок. В статье расскажем, что это за документ, зачем он нужен и как ее получить, в особенности после отмены домовых книг в 2018 году.

Что такое выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги — это документ с информацией о зарегистрированных в домовладении людях. С помощью такой выписки можно узнать количество прописанных в квартире или доме людей, а также данные о том, когда человек зарегистрировался по адресу и когда он был выписан.

Выписку из домовой книги может получить собственник жилья или тот, кто зарегистрирован по адресу. Кроме того, такая справка выдается любому гражданину, если у него есть доверенность от собственника, заверенная у нотариуса.

Если домовые книги отменили, как получить выписку

Домовые книги отменили в 2018 году. Но нужные данные в виде архивной выписки можно получить в МФЦ, жилищных организациях, региональных или муниципальных администрациях в зависимости от региона, а также в архивах. 

Требуется ли выписка при продаже недвижимости на Домклик

Домклик не запрашивает выписку при продаже объекта недвижимости. Архивная выписка требуется только в случае, если документом-основанием продавца является приватизация. 

Где получить и сколько стоит

Документ можно получить в МФЦ. МФЦ самостоятельно устанавливают, где хранятся оригиналы домовых книг, и запрашивают выписку из них. В тех населенных пунктах, где МФЦ нет, выписку делают в региональных или муниципальных администрациях, а также в ТСЖ. 

Порядок оформления выписки зависит от региона и от места хранения домовой книги. Если информация о месте хранения домовой книги отсутствует, то лучше обратиться сразу в несколько инстанций. Например, в региональную администрацию, архив и ТСЖ.

Оформление выписки из домовой книги — бесплатная услуга.

Что делать, если не удается получить выписку

В случае, когда нет возможности получить архивную выписку, может быть предоставлено заявление на приватизацию, если оно содержит информацию о лицах, отказавшихся от нее.

Также возможно предоставление документов, свидетельствующих об утрате лицом, имеющим право на приватизацию, данного права (например, реализация права на приватизацию в другом объекте) или предоставление документов о смерти лица, имевшего право на приватизацию.

При наличии указанных лиц полностью минимизировать риск иными способами не представляется возможным.

Зачем и кому нужна выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги может пригодиться в нескольких случаях.

В случае подготовки к продаже выписка из домовой книги нужна, чтобы обезопасить покупателя от внезапно появившихся претендентов на жилье в будущем. В этом случае оформляется архивная выписка. Покупатель может запросить выписку у продавца. 

Также выписка из домой книги может понадобиться при получении квартиры или дома в наследство, восстановлении утерянных документов, замене паспорта, оформлении пособий или льгот, усыновлении или удочерении ребенка. О том, какую выписку (текущую или архивную) оформлять в каждом из этих случаев, лучше уточнить в том учреждении, где вас просят принести выписку.

Справки и выписки
Как быстро и безопасно продать квартиру
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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