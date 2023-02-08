Постоянная прописка без права на жилплощадь: что она дает
- Пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь — чтo этo
- Что дает временная и постоянная регистрация
- Мифы о регистрации и права на жилье
- Зачем нужна регистрация
- Что будет, если не прописаться
- Где можно зарегистрироваться
- Чтo дaeт пpoпиcкa бeз пpaвa собственности
- Срок действия прописки без права собственности
- Постоянная пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь
- Bpeмeннaя пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь
- Кaк cocтaвить дoгoвop o пpoпиcкe бeз пpaвa нa жилплoщaдь
- Как оформить прописку
По закону у каждого гражданина, который находится на территории России, должна быть постоянная или временная регистрация. Ее в обиходе еще называют пропиской. Любая регистрация в уже приватизированную квартиру не дает гражданину никаких прав собственности, но предоставляет некоторые возможности — например, получать социальные услуги. При этом прописка третьих лиц может создать сложности для владельца или главного квартиросъемщика, если речь идет о неприватизированной квартире.
Есть компромиссное решение — постоянная прописка без права на жилье. Рассказываем про все нюансы, которые должен знать хозяин жилплощади, и о том, что дает постоянная прописка без права собственности зарегистрированному человеку.
Пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь — чтo этo
Прописка — «народное» слово, оставшееся с советских времен, когда с помощью этого инструмента государство регулировало и ограничивало миграцию из региона в регион. В современном законодательстве такого понятия нет, а граждане свободно перемещаются по территории страны, уведомляя об этом власти с помощью регистрации — по месту жительства (постоянной) или по месту пребывания (временной).
Что дает временная и постоянная регистрация
Временная регистрация необходима, если человек выезжает из своего региона больше чем на 90 дней. Она позволяет получать некоторые социальные услуги и права, но есть ряд сервисов, для которых необходима уже постоянная регистрация. Например, рассчитывать на льготы и пособия в регионе фактического проживания, бесплатные лекарства, иметь приоритет при устройстве ребенка в школу можно только при постоянной регистрации.
Владелец может выписать временно прописанного без его согласия, а вот с постоянной регистрацией так не получится: жилец должен либо добровольно согласиться отказаться от регистрации, либо придется обращаться в суд. С одной стороны, это дает гарантию прописанному, что его «не попросят» через месяц из жилья, с другой стороны, может создать трудности для собственника, если жилец окажется недобросовестным и не станет выписываться в оговоренный срок.
Мифы о регистрации и права на жилье
Несмотря на то что законодательство сильно изменилось за последние годы, как и сама функция прописки, до сих пор распространены мифы о ней и ее «опасных последствиях» для собственников квартиры. Но ни временная, ни постоянная регистрация не наделяют прописанного жильца правом на жилплощадь: он не может стать собственником части или всего жилья, не может продать недвижимость, если только не станет ее наследником или не купит ее у хозяина.
Постоянно зарегистрированный не может никого прописать в квартире, кроме своих несовершеннолетних детей. Но и это не дает никому из прописанных никаких прав на распоряжение жильем, а лишь на его использование.
Для того чтобы обезопасить обе стороны — собственника и постоянно прописанного — от нарушений договоренностей, а также для большего спокойствия владельца, желающего лучше защитить свою недвижимость, законодательство сегодня позволяет прописывать жильцов в квартире или доме без предоставления им прав на жилплощадь. Это можно сделать, заключив соответствующий договор с прописанным. При этом мало кто знает о такой возможности. Когда она может пригодиться?
Зачем нужна регистрация
Легко представить ситуацию, в которой владелец жилья регистрирует на своей площади родственников или третьих лиц, которых знает и кому доверяет. Это его собственность, и он распоряжается ею как хочет.
Но жизненные ситуации бывают разные. Может понадобиться переехать всей семьей в другой регион, продав свое жилье; отправиться надолго учиться; работать по длительному контракту (некоторые работодатели отказываются принимать в штат без регистрации); лечиться; ухаживать за родными в чужом городе. И это только базовый набор возможных вариантов, когда нужно зарегистрироваться в помещении, не владея им, таким образом, чтобы собственник был спокоен и не имел проблем, если захочет, например, совершить сделку со своей недвижимостью через какое-то время.
Для таких случаев есть прописка без права на жилплощадь. Она бывает временной и постоянной. Такая прописка подтверждается документом (свидетельством о регистрации), в котором указано, по какому адресу можно найти человека, и сроком постановки на учет. Место жительства прописывают детально, и государственные органы власти, банки, учебные и медицинские учреждения используют этот адрес для взаимодействия с гражданином. Например, чтобы получить уведомление из пенсионного фонда, суда, университета, нужно будет указать, куда его отправить.
Если речь идет о постоянной прописке, то она подтверждается штампом в паспорте и может сопровождаться дополнительными документами, гарантирующими собственнику, что жилец обязан соблюдать определенные условия (например, выписаться в такой-то срок, если речь идет о постоянной регистрации). О том, как составить договор, мы расскажем ниже.
Что будет, если не прописаться
За не оформленную вовремя прописку штрафуют:
- Еcли нe получена регистрация пo мecтy житeльcтвa или вpeмeннoгo пpoживaния свыше установленного срока — oт 2 тыс. дo 5 тыс. pyб. в зaвиcимocти oт peгиoнa
- Еcли собственник разрешил жить бeз пpoпиcки в cвoeй квapтиpe — oт 3 тыс. дo 5 тыс. pyб. в зaвиcимocти oт peгиoнa
- Еcли в квapтиpe, принадлежащей юридическому лицу, живeт нeзapeгиcтpиpoвaнный чeлoвeк, штраф составит от 50 тыс. до 750 тыс. руб.
Обычно наличие регистрации проверяют сотрудники полиции и участковый. Например, в ходе проверки они узнали, что срок действия регистрации истек или она отсутствует. На продление или оформление документа отводится неделя. Если за это время не озаботиться получением регистрации, будет составлен протокол, а размер штрафа удвоится. При этом процедура оформления прописки для граждан России бесплатная, а для иностранцев стоит 350 рублей.
Из штрафных ситуаций есть исключения. Так, если с собственником живут близкие родственники — родители, дети, внуки, бабушки, дедушки, супруги, то никого не оштрафуют за то, что у них нет регистрации. Также не повод беспокоиться о штрафе, если адрес проживания и адрес, указанный в регистрации, не совпадают (но находятся при этом в одном регионе).
Нарушение правил миграционного учета в чрезвычайной ситуации, например из-за болезни и стихийного бедствия, тоже не будет наказано штрафом.
Где можно зарегистрироваться
Зарегистрироваться — временно — можно не только в квартире или доме. Регистрация по месту пребывания (или временная) возможна в различных учреждениях — общежитии, хостеле, гостинице, пансионате, турбазе, медучреждении и учреждении уголовно-исполнительной системы. Также россияне могут регистрироваться на дачах, но загородный дом должен соответствовать требованиям для постоянного проживания.
Однако есть объекты недвижимости, в которых зарегистрироваться — ни постоянно, ни временно — нельзя. Например, это невозможно в домах, которые определены под снос. После выхода муниципального постановления о сносе дома регистрационный учет в них прекращается.
Постоянную регистрацию нельзя оформить в апартаментах. В них можно жить, по характеристикам они практически не уступают обычным квартирам, но юридически апартаменты являются нежилыми помещениями. Однако временная регистрация в апартаментах возможна.
Чтo дaeт пpoпиcкa бeз пpaвa собственности
Фактически постоянная прописка без права на жилье позволяет соблюдать миграционное законодательство и получать полный пакет социальных услуг без необходимости становиться собственником жилья и приобретать его. С помощью такой прописки можно:
- устроиться на работу с соблюдением Трудового кодекса;
- взять ипотеку или другой кредит;
- получить социальные льготы;
- воспользоваться медицинской помощью;
- устроить ребенка в детский сад, школу или другое учебное заведение. Формально детей должны принимать в детский сад или школу без регистрации или по временной прописке, но на практике это нередкая причина отказов. Соответственно, можно либо обжаловать такие действия, либо оформить регистрацию, имея приоритет в устройстве ребенка.
- Есть и другой социальный аспект. Пенсионер по временной регистрации может получать пенсию, но только по тарифу своего региона. Например, чтобы получать доплаты, которые перечисляет пенсионерам мэрия Москвы, нужно прожить в столице не менее десяти лет. Такое требование появилось после роста числа пенсионеров из регионов — приезжие регистрировались у родственников в Москве, чтобы получать московские надбавки.
Срок действия прописки без права собственности
Зарегистрировать проживающего можно на определенный срок или бессрочно, отсюда характер прописки — она может быть временной или постоянной. Между ними есть разница как для собственника помещения, так и для получателя.
Постоянная пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь
Прописанный постоянно в квартире человек формально имеет право использовать жилплощадь. Может приводить гостей в установленное законом время, пользоваться кухней, ванной, туалетом, балконом. Но он не может по собственному желанию прописать в ней еще десяток родных. В то же время собственника ничего не ограничивает, и он имеет право регистрировать на своей жилплощади кого угодно, если помещение подходит по размеру. Но и у владельца недвижимости есть объективные риски.
Так, например, лицо, зарегистрированное без права на собственность жилья, может без согласия собственника прописывать на этой же жилплощади несовершеннолетних детей. Законодательство устроено таким образом, что выписать детей из квартиры очень проблематично: понадобятся доказательства, что условия их жизни не станут от этого хуже, что есть место, куда их можно прописать, и тут, скорее всего, не обойтись без участия органов опеки и даже судебных разбирательств. Наличие прописанных людей может помешать сделке по продаже жилья, если собственник намерен это сделать.
Страховкой собственника на случай возможных недоразумений может являться договор. В нем стоит зафиксировать, на какой срок, кого именно регистрируют в квартире и на каких условиях (например, обязать оплачивать коммунальные платежи, которые могут вырасти с увеличением числа прописанных).
Оформлять договор лучше таким образом, чтобы его можно было расторгнуть в любое время по желанию владельца жилого помещения, в котором будут зарегистрированы люди. То есть такое положение нужно просто включить в текст документа. Но так, чтобы и у другой стороны были гарантии: например, если постоянная регистрация на определенный срок была оформлена за вознаграждение (а такое бывает нередко), то при досрочном расторжении договора жилец имеет право получить компенсацию.
Такой документ не станет аргументом для паспортного стола на случай, если жилец откажется добровольно выписываться. Но он точно окажется аргументом для суда. По такому контракту легче выселить посторонних людей, например, если речь о квартире, которая сдается в аренду. С родственниками ситуация сложнее.
Если речь идет о члене семьи, то он сам может оспорить решение о выселении в суде, и, если суд признает его статус как члена семьи, решение могут аннулировать. Выселение родственника может затянуться на срок до года. И все же такой договор увеличивает шансы для собственника отстоять свои права в суде даже в тяжбе с родными.
Bpeмeннaя пpoпиcкa бeз пpaвa нa жилплoщaдь
Временная регистрация — самый распространенный способ встать на миграционный учет, когда нужно задержаться в новом городе для работы или учебы. Временная прописка тем более не дает права на распоряжение имуществом, причем ни посторонним (например, арендаторам), ни родственникам. Это преимущество для собственника жилья.
Если в квартире или частном доме есть временно зарегистрированные, это никак не повлияет на возможные сделки с имуществом — его можно продавать и дарить без согласия прописанных.
Временную прописку нужно оформлять, если гражданин дольше трех месяцев планирует проживание в регионе, где у него нет постоянной регистрации. Временный «квиток» выдают на 90 дней или шесть месяцев. Его можно продлевать: максимальный срок действия временной прописки — пять лет.
Кaк cocтaвить дoгoвop o пpoпиcкe бeз пpaвa нa жилплoщaдь
Нотариально заверенный договор, в котором регистрируемый указывает, что не будет претендовать на жилплощадь, исключит любой «тот самый случай». Юристы рекомендуют оформлять такой договор, даже если собственник и будущий жилец хорошо друг друга знают и доверяют друг другу. Это поможет избежать ненужных выяснений, если отношения или обстоятельства изменятся.
В договоре обязательно должны быть:
- Срок действия прописки — если временная, то на какой срок, или же если постоянная, то до какого момента она действует;
- Прописываемый не претендует на долю собственности в жилом помещении, в том числе если оно еще не приватизировано (особенно если приватизация будет оформляться после прописки нового жильца);
- Если регистрируемое лицо — родственник, необходимо указать степень родства;
- Описание объекта, то есть квартиры или дома, с указанием его адреса, и субъекта, то есть регистрируемого, — необходимо внести его паспортные данные;
- Указать дату и место подписания договора;
- Подписи сторон.
Как оформить прописку
Нужно подготовить заявление и собрать пакет документов:
- Паспорт, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении;
- Правоустанавливающий документ на дом или квартиру, в которых планируется регистрировать гражданина, — договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности. Это основа и подтверждение того, что собственник может распоряжаться недвижимостью на законных основаниях;
- Заявление. Бланк заявления можно распечатать самостоятельно либо взять на месте в регистрирующем органе;
- Согласие собственника жилья. Бывает, что правоустанавливающий документ на недвижимость (свидетельство о праве собственности) заменяют заявлением-согласием от собственника недвижимости. Тогда его необходимо заверить и подписать у владельца жилого помещения. В заявлении должно быть четко и однозначно указано, что собственник не возражает против проживания с ним иного лица.
Заявление должны подписать обе стороны сделки — и собственник помещения, и регистрируемый. Это обязательный момент, так как подпись собственника квартиры подтверждает факт его согласия.
Если в квартире, в которой планируется регистрировать нового жильца, уже кто-то прописан, потребуется его (их) согласие с тем, что в помещении будет еще один человек или семья.
Затем весь пакет документов нужно отнести на выбор в:
- ОУФМС;
- МФЦ;
- паспортный стол ЖЭУ (для регионов, где есть МФЦ, этот пункт не актуальный). Или паспортный стол управляющей компании.
МФЦ и ЖЭУ являются посредниками между регистрирующим органом и заявителем, саму же прописку оформляет УФМС. Срок оформления — 7 рабочих дней. Если прописка нужна срочно, то самым оптимальным вариантом будет подача документов непосредственно в ОУФМС. В последнем случае процедура займет 3–4 рабочих дня.