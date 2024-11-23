Платежные документы для получения налогового вычета: что такое и как получить
По закону граждане России, получающие «белую» зарплату, вправе получить налоговый вычет после приобретения недвижимости на общую сумму 650 000 рублей, где 260 000 рублей — за покупку недвижимости и 390 000 рублей — возврат налога с уплаченных процентов по ипотеке. Чтобы получить налоговый вычет, нужно предоставить пакет документов, в том числе платёжные документы.
Разберем детально, что такое платёжные документы при получении налогового вычета.
Кратко о налоговом вычете
Налоговый вычет — это возврат уплаченного гражданином налога НДФЛ. Право на его получение имеют те, кто официально трудоустроен, за кого работодатель платит налоги.
При покупке жилой недвижимости гражданину предоставляется возможность вернуть сумму налогового вычета. Его размер — 13% от стоимости жилья. Вычет возможен от суммы до 2 000 000 рублей. Соответственно, максимально государство возвращает 260 000 рублей. Даже если вы приобрели квартиру за 5 000 000 рублей, все равно вернете не более 260 000 рублей.
Если речь об ипотеке, согласно ст. 220 Налогового Кодекса РФ, заемщику полагается вернуть выплаченные проценты. В данном случае возвращают также 13%, но от суммы до 3 000 000 рублей, то есть выплата достигает 390 000 рублей.
Помимо этого, можно получить вычет за отделку, но здесь есть много нюансов. Подробно о них написали здесь:«Как получить налоговый вычет за отделку квартиры»
Какие документы нужны для получения налогового вычета
- Паспорт
- Заявление на налоговый вычет
- Декларация 3-НДФЛ
- Справка о доходах и суммах налога физического лица
- Копия договора купли-продажи или долевого участия
- Выписка из ЕГРН или акт приема-передачи
- Документы, подтверждающие ваши расходы — платежные документы
- Реквизиты карты или счета для перечисления средств
Список может немного отличаться в зависимости от типа недвижимости и того, за что конкретно оформляется вычет. Узнать точный список можно в налоговой службе.
Всё о налоговом вычете, о том, кто может его получить, в каких случаях его получить нельзя, мы написали в этой статье: «Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека». Также переходите в бесплатный и подробный гид.
Что такое платежные документы
Платёжные документы подтверждают проведение расчётов: между клиентами одного банка, между банком и клиентом, между двумя кредитными организациями, безналичные перечисления денежных средств через кредитные организации физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми.
Проще говоря, это чеки, платёжные поручения, квитанции, банковские выписки, расписки.
Платёжный документ подтверждает фактические расходы налогоплательщика.
Платежные документы для получения вычета
При возврате налогового вычета за приобретение недвижимости (квартиры, комнаты, земельного участка и расположенного на нем жилого дома), понадобится копия платёжного документа, который подтверждает проведение полного расчёта между покупателем и продавцом и служит подтверждением фактических расходов налогоплательщика. В платёжных документах должны содержаться данные плательщика и получателя денежных средств.
Это могут быть: чеки, платёжные поручения, квитанции, расписки, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца. Все эти документы можно получить в банке — отправителе денежных средств.
Например, в Сбере, если сделка проводилась не по ипотеке, а за свои средства, квитанцию о переводе средств от покупателя к продавцу можно скачать в личном кабинете Домклик, в разделе с информацией о сделке. Если вы не регистрировали кабинет сделки, для получения платежного поручения обратитесь в поддержку.
Если сделка проводилась с ипотекой, данные можно получить также из личного кабинета на Домклик, в разделе «Обслуживание ипотеки».
Также это может быть расписка, которую можно взять у продавца недвижимости как при оформлении сделки, так и после полного расчёта с ним.
Оформляя налоговый вычет за уплату процентов по ипотеке, потребуется справка об уплаченных процентах по кредитному договору. Её тоже можно получить в банке, в котором у вас ипотека. Клиенты Сбербанка могут заказать такую справку в личном кабинете на Домклик. Нужно войти в разделы «Обслуживание ипотеки» — «Услуги», выбрать «Заказать справки» и далее Справка для налогового вычета» .
Добрый день, где оформляется налоговый вычет в размере 260.000 тыс. рублей ?
Екатерина К.здравствуйте! Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощённом порядке. Чтобы получить вычет с помощью нашего сервиса, сначала необходимо подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой.
Как получить упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.
В остальных случаях можете оформить вычет напрямую в ФНС России.
Здравствуйте! Оформляя налоговый вычет за уплату процентов по ипотеке, потребуется справка об уплаченных процентах по кредитному договору и больше никаких документов не потребуется?
Светлана М.здравствуйте! Какие документы нужны для получения налогового вычета за проценты по ипотеке, рассказали в статье.
Здравствуйте! Мне нужны документы для выплаты налогового вычета (комплект)
Алексей Ж.здравствуйте! Вы можете составить обращение по предоставлению необходимых документов здесь или в разделе «Помощь» в приложении Домклик.
Добрый день. Мне нужно заказать из архива платежное поручение. Как это сделать?
Елена С.здравствуйте! Вы можете составить обращение по предоставлению необходимых документов здесь или в разделе «Помощь» в приложении Домклик.
где можно взять платежные документы для получения налогового вычета?
Ирина К.здравствуйте! Как получить платежные документы для получения налогового вычета, рассказали в статье.