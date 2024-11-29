Можно ли взять ипотеку в незарегистрированном браке
Нередко пары, не состоящие в официальном браке, хотят купить общую квартиру, в том числе в ипотеку. Сделать это можно, но у таких сделок есть некоторые нюансы.
О них и о том, как правильно оформить ипотеку на двоих без брака, рассказываем в статье.
Имущество, купленное в незарегистрированном браке: что нужно знать
Если в официальном браке все совместно нажитое имущество, в том числе и ипотечная квартира, делится пополам (если иное не прописано в брачном договоре), то в случае с незарегистрированными отношениями эта норма не действует. Вот что говорит об этом юрист:
Ипотека, которая была оформлена в сожительстве, не равна ипотеке, которая была оформлена в браке. Сожительство по российскому законодательству браком не является. Поскольку это не брак, тут имеет место одно ключевое последствие — отсутствие режима совместной собственности супругов. Это означает, что если недвижимость приобретается на имя одного из «супругов», то это его личная собственность, и претендовать на нее вторая половина не может.
Если же квартира была приобретена в браке, то независимо от того, на чье имя она оформлена, объект является совместной собственностью и будет разделен пополам (если иное не установлено брачным договором).
То есть, если ипотека оформляется на кого-то одного в паре, собственником будет именно он. Второй же никаких прав на недвижимость не приобретает, в том числе и когда по кредиту платили оба. Более того, претендовать на нее тот не сможет, даже если молодые люди через какое-то время распишутся. Когда при расставании и разводе (если брак регистрируется после оформления ипотеки на одного человека) не удается поделить имущество мирным путем, выход один — суд. В первом случае можно будет потребовать компенсацию, во втором — и часть недвижимости.
«Даже если все ипотечные платежи совершает тот сожитель, который не является ее собственником или сособственником, это не дает ему права претендовать на выдел доли. В таком случае он сможет потребовать возврат денег, которые суд квалифицирует как заем, но только если докажет, что давал эти суммы. Поэтому лучше переводить средства на карту с указанием цели платежа, а не передавать наличными. Если на первоначальный платеж деньги выделил только один из «супругов», то об этом также желательно составить расписку», — объясняет Софья Волкова.
Вариант с обращением в суд сложный, долгий и требует доказательств оплаты ипотеки. При этом совсем не факт, что суд встанет на сторону потерпевшего. Поэтому самый оптимальный способ купить общую квартиру или дом без брака — оформить ипотеку на двоих.
Как взять ипотеку на квартиру на двоих
Гарантией получения половины жилья в случае расставания является только изначальное приобретение квартиры в долевую собственность. Как правило, в этом случае созаемщики приобретают имущество в ипотеку в равных долях.
Препятствий для того, чтобы взять ипотеку, не будучи в родственных отношениях, нет. В этом случае один партнер будет выступать титульным созаемщиком (основным заемщиком), второй — созаемщиком. Фактически же они будут считаться равноправными созаемщиками, поскольку для банка разницы между ними нет — по договору несут равную ответственность оба.
Как именно распределить эти роли, стороны решают сами. Но нужно иметь в виду, что ежемесячный платеж будет списываться со счета основного заемщика, то есть прежде всего оплату будут требовать с него. И только потом — если на его счете не окажется денег — с созаемщика. Пополнять счет заемщика может кто угодно, в том числе и созаемщик. Досрочно погашать ипотеку последний имеет право и со своего счета.
О том, в каких долях платить по кредиту, партнеры также договариваются между собой. Можно вносить платежи и 50% на 50%, и 70% на 30%, и 100% на 0%.
Что касается самой квартиры, она оформляется в общую долевую собственность. Размер долей пара должна определить самостоятельно, причем сделать это нужно заранее — такие данные потребуется указать в договоре-основании (таковым является, например, договор участия в долевом строительстве).
В остальном процедура получения ипотеки такая же, как на одного человека. Порядок оформления, требования к созаемщикам и необходимые документы от банка к банку могут различаться.
Плюсы и минусы такой сделки
У ипотеки на двоих есть как преимущества, так и недостатки. Сначала расскажем о плюсах.
- Привлечение созаемщика позволяет увеличить сумму кредита и взять, например, более комфортное жилье (по площади, с точки зрения транспортной доступности и так далее). Для этого лишь нужно доказать его платежеспособность.
- Вдвоем платить по ипотеке легче, к тому же один человек всегда может подстраховать другого.
- Налоговый вычет имеет право получить каждый созаемщик.
Вместе с тем у такой формы ипотеки есть и другая сторона.
Так как имущество находится в долевой собственности, у каждого партнера после выплаты ипотеки есть право делать со своей долей все что угодно: продать, сдать, подарить. В некоторых случаях это чревато дополнительными проблемами. Допустим, молодые люди расстались, и один из них захотел съехать, сдав свою часть квартиры в аренду. Для этого нужно согласие второго собственника, который, в свою очередь, может это разрешение не дать.
Другая ситуация: один из партнеров решил продать свою долю. У второго собственника, конечно, есть преимущественное право покупки, но денег на это у него может не быть. И тогда возникает риск соседства с посторонним человеком.
Кроме этого, кто-то из пары может просто отказаться платить по ипотеке, и тогда вся финансовая ответственность ляжет на другого. При этом с первого можно будет взыскать невыплаченную сумму, но доля в жилье за ним сохранится.
Стоит отметить, что в основном такие сложности могут возникнуть, только если пара разошлась — причем, скорее всего, не на хорошей ноте — и не может или не хочет договориться мирно. В целом же в этих вопросах можно найти решение, которое устроит обе стороны.
Что в итоге
- Взять ипотеку на жилье на двоих, не будучи в официальном браке, можно.
- Оформить ее нужно в долевую собственность — и лучше выделить одинаковые доли, чтобы у каждого в собственности была половина квартиры.
- Оба партнера будут равноправными созаемщиками по ипотечному договору.
- О размере платежей пара договаривается между собой сама.
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Если квартира была куплена за неделю до брака, ипотеку платит муж. Жена находится в декрете. В случае развода, на что может претендовать супруг и в каком случае?
Алена Д.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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Если квартира была приобретена в ипотеку 9 декабря 2023 года на меня , а регистрация брака состоялась через 5 дней-14 декабря 2023. В данном случае, после развода супруг может претендовать на половину? Ипотеку платит он так как я нахожусь в декрете.
Алена Д.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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