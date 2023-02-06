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Недвижимость
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Как рассчитывается налог на недвижимость для нерезидентов

Дата публикации: 06 фев 2023
Как рассчитывается налог на недвижимость для нерезидентов
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Собственникам недвижимости в России при поездке в другую страну важно понимать, как будут исчисляться имущественные налоги, если они пробудут вне страны более полугода. Несоблюдение правил может привести к крупным штрафам.

Вместе с экспертом разбираемся в важных вопросах о налогах на недвижимость для тех, кто уехал.

Когда гражданин перестаёт быть резидентом

практикующий юрист

Вы получаете статус нерезидента, если находитесь за границей более полугода — от 183 дней. Причём период считается суммарно, то есть мало просто раз в полгода въезжать в страну. Исключение составляют случаи, когда вы проходите лечение или обучение заграницей.

Налоговая ставка повышается с того момента, как Федеральной налоговой службой (ФНС) установлен ваш статус в качестве нерезидента, и избежать этого не получится. Единственный законный способ — более полугода находиться на территории России.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Ирина Нигматуллина,
генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF»,

Обязан ли человек сообщить о своём налоговом статусе в ФНС

В Налоговом кодексе нет обязательного положения о том, что вы должны подать данные о прекращении резидентства. Существует негласное правило: если человек имеет российское гражданство с пропиской, — он является резидентом до тех пор, пока не доказано обратное.

Но есть важный момент. Если вы не будете оплачивать налоги и вовремя не измените налоговый статус, ситуация будет попадать под статью о махинациях с целью уменьшения налога (статья 122 НК РФ). В этом случае штраф составит 20% от полной суммы неуплаченных налогов.

Выходит, что получая иностранное гражданство или разрешение на постоянное пребывание в другой стране, лучше добровольно подать заявление «О непризнании налоговым резидентом РФ». Его необходимо направить в ФНС со всеми подтверждающими документами.

«Могут ли сотрудники налоговой службы узнать о том, что вы надолго выехали из страны? Это достаточно спорный вопрос. Общей системе контроля за резидентами России не существует. Однако налоговая получает данные о местонахождении человека в стране от налоговых агентов, например, работодателей и заказчиков. Также сотрудники службы могут подать соответствующий запрос в Федеральную миграционную службу. Обычно это происходит в тот момент, когда гражданин вызывает подозрение или уклоняется от уплаты налогов», — пояснила эксперт.

Какие виды имущественных налогов платят нерезиденты России

Налог на имущество

В России для резидентов действуют единые базовые ставки налогов в зависимости от типа имущества:

  • 0,1% — для квартир, комнат, долей в них, домов, гаражей и машино-мест, недостроенных объектов, хозпостроек на участках ИЖС или ЛПХ
  • 0,5% — для нежилых помещений и технических зданий
  • 2% — для жилья стоимостью дороже 300 млн руб.

Для нерезидентов, владеющих недвижимостью в России, существует единая ставка налога в размере 0,2% от общей оценочной стоимости недвижимости. Этот налог уплачивается ежегодно местным властям по месту нахождения недвижимости.

Движимое имущество, например, автомобиль, ювелирные изделия и другие ценности облагаются для нерезидентов налогом по ставке 2%. Она применяется независимо от того, используются ли эти активы в деловых целях или для личного пользования.

Как правильно рассчитывается налог на недвижимость

Налог при продаже имущества

Сделки по продаже недвижимости облагаются налогом на доходы по ставке 13%. Для нерезидентов ставка выше — 30% от суммы полученной прибыли.

Если продажа состоялась после минимального срока владения (3 года или 5 лет в зависимости от типа недвижимости), платить налоги не придётся.

Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать

Земельный налог

Этот налог составляет 0,3% от кадастровой стоимости земельных участков, которые используются в целях индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества или имеют сельскохозяйственное назначение или 1,5% от кадастровой стоимости прочих земель, которые преимущественно используются в предпринимательской деятельности.

 «С 1 января 2021 года нерезиденты России платят особый земельный налог. Этот закон был принят относительно недавно и оказал значительное влияние на иностранных инвесторов и предприятия, работающие в стране. Земельный налог рассчитывается исходя из площади земли, находящейся в собственности или в аренде нерезидента. Размер налога зависит от региона, в котором находится земля, и может составлять от 0,5% до 2%. Для некоторых категорий собственников есть определенные исключения. Например, для тех, кто арендует земельные участки для сельскохозяйственных или научных целей», — рассказала Ирина Нигматуллина.

Налог за сдачу квартиры в аренду

Размер налога при сдаче квартиры в аренду резидентами составляет 13% дохода от указанной в договоре найма ежемесячной арендной платы. Если ежегодный доход превышает 5 млн рублей, ставка повышается до 15%, но такие суммы фигурируют скорее в элитном сегменте, где вариант с НДФЛ используется редко.

Нерезиденты, которые сдают в аренду свою недвижимость в России, должны ежегодно уплачивать налог в размере 30% от получаемого дохода. Сумма выплачивается местным органам власти и должна быть отражена в ежегодной отчётности.

Как платить налог при сдаче квартиры в аренду: правила, нюансы и риски

практикующий юрист

На размер имущественного дохода влияет только официальный налоговый статус физического лица. ФНС не важно, сколько лет вы не живёте в России, работаете ли на российские компании из-за рубежа. Хотя в последнем случае сотрудникам Налоговой службы будет труднее распознать в вас нерезидента, ведь работодатель будет подавать информацию об уплаченных за вас налогах.

В любом случае разделение налоговой ставки проходит строго между резидентами и нерезидентами. Об изменении вашего положения налоговая должна вас уведомить. И саму потерю налогового статуса вы можете оспорить через суд. Но вам придётся собрать доказательства об уплате налогов и нахождении на территории страны.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Ирина Нигматуллина,
генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF»,

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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