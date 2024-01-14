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Недвижимость
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Как проверить доверенность на продажу квартиры

Дата публикации: 14 янв 2024
Как проверить доверенность на продажу квартиры
Содержание

Продажа квартир по доверенности — довольно распространённая практика. Продавец может решить вопрос с недвижимостью, которая ему больше не нужна, находясь в другой стране, а для покупателя это возможность приобрести жильё с хорошей скидкой.

Но перед проведением сделки следует убедиться, что доверенное лицо имеет все необходимые полномочия, а также проверить подлинность доверенности. Рассказываем, как это сделать.

Что такое нотариальная доверенность на продажу квартиры

Доверенность — это письменное поручение, согласно которому один человек передаёт другому право официально представлять свои интересы при проведении сделок. Тот человек, который передаёт полномочия, называется доверителем, а тот, который их получает — доверенным лицом.

Список таких полномочий и срок их действия определяются доверителем и прописываются в документе.

Как проверить доверенность на продажу квартиры №1

По закону доверенность на продажу квартиры должна быть заверена у нотариуса. Продать квартиру по простой письменной доверенности нельзя. Также нотариальная доверенность нужна, если третье лицо представляет интересы собственника при передаче имущества в дар или интересы наследника при принятии или отказе от наследства.

Зачем проверять доверенность

Когда продавец действует по доверенности, возрастает риск признания сделки недействительной. Если впоследствии выяснится, что у доверенного лица не было права на распоряжение недвижимостью, покупатель рискует остаться ни с чем.

Когда доверенность считается недействительной:

  • Если собственника нет в живых или он признан недееспособным или безвестно пропавшим на момент оформления доверенности 
  • При истечении срока действия доверенности
  • В случае отзыва доверенности собственником
  • Если у нотариуса на момент оформления доверенности не было права заверять такие документы
  • При наличии ошибок в документе
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Что должно быть указано в доверенности на продажу квартиры

Чтобы свести к минимуму указанные риски, для начала нужно убедиться в наличии всех необходимых реквизитов доверенности и проверить срок ее действия.

Текст доверенности на продажу квартиры обязательно должен содержать:

  • Дату составления
  • Срок действия — если не указан, считается, что документ действует в течение одного года с даты выдачи
  • Личные и паспортные данные доверителя и доверенного лица
  • Адрес и описание объекта недвижимости
  • Минимальная цена продажи недвижимости
  • Описание полномочий, которые передаются доверенному лицу, а также перечень организаций, в которых представитель может представлять интересы доверителя
  • Подписи доверителя и нотариуса, печать

Посмотреть пример доверенности на продажу

Проверьте, верно ли указаны данные собственника и доверенного лица и все ли обязательные реквизиты присутствуют в доверенности. Убедитесь, что представитель имеет право подписывать договор купли-продажи и подавать документы в регистрационные органы на переход права собственности по данному объекту недвижимости.

Особое внимание следует обратить на то, есть ли у представителя право на получение средств от продажи. Если нет, то деньги нужно перевести на счёт собственника, а не доверенного лица.

Также убедитесь, что срок действия доверенности не заканчивается в ближайшее время.

Как проверить доверенность на продажу квартиры №2

Как проверить подлинность доверенности через интернет

Если со сроком и другими реквизитами доверенности всё в порядке, также стоит проверить её на подлинность с помощью сервиса Федеральной нотариальной палаты.

Как это сделать:

  1. Перейдите на сайт единого реестра
  2. Укажите реестровый номер и дату удостоверения доверенности
  3. По фамилии найдите в списке нотариуса, который заверил документ

В результате проверки система выдаст ответ, есть такая доверенность в реестре или нет.

Как проверить доверенность на продажу квартиры №1

Важно! Не забудьте повторно проверить доверенность через сервис в день сделки, а лучше — непосредственно перед передачей денег.

На что ещё обратить внимание

Помимо проверки доверенности, также рекомендуем ознакомиться с историей сделок по квартире. Для этого нужно заказать в Росреестре выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости. Если за последний год квартиру перепродавали несколько раз — лучше сразу отказаться от такой покупки.

Ещё один способ обезопасить себя — общение с собственником квартиры напрямую. Если личная встреча невозможна, попробуйте связаться с ним по видеосвязи и задать интересующие вас вопросы.

Читайте также: Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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