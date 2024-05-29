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Как иностранцу купить недвижимость в России: основные шаги и ответы на главные вопросы

Недвижимость
29 мая 2024
8K
Как иностранцу купить недвижимость в России: основные шаги и ответы на главные вопросы
Содержание

Покупка недвижимости в РФ может быть сложным процессом, требующим внимательного изучения местных законов и правил. Если вы иностранец и хотите купить недвижимость в России, вам следует быть готовым к некоторым особенностям и требованиям. В статье рассмотрим основные шаги и информацию, необходимую для успешной покупки недвижимости в России.

Получение разрешения на покупку недвижимости

Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость на территории страны, за исключением некоторых ограничений, таких как земельные участки в пограничных зонах.

Для покупки жилой недвижимости в России в некоторых случаях иностранный гражданин должен получить специальное разрешение на приобретение жилья.

Кому надо получить разрешение на покупку недвижимости в РФ?

По указу Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 20.05.2024) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», разрешение по покупку недвижимости надо получать лишь гражданам из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении России.

По сути, это правило не распространяется на граждан СНГ. Поэтому если у потенциального покупателя гражданство Беларуси или, например, Узбекистана и так далее — разрешение на покупку недвижимости в РФ оформлять не нужно.

Как получить разрешение на покупку жилья в России

1. Выберите тип недвижимости Первым шагом является определение типа недвижимости, которую вы хотите приобрести: новостройку, вторичное жилье или коммерческую недвижимость. 

2. Получите вид на жительство или временную регистрацию

Иностранный гражданин должен иметь вид на жительство в России или временную регистрацию по месту жительства. Это обязательное условие для получения разрешения на покупку жилья.

3. Подайте заявления

Иностранный гражданин должен подать заявление в Федеральную службу по регистрации, кадастру и картографии (Росреестр) или в местное управление Росреестра о намерении приобрести жилье.

4. Получите разрешение После подачи заявления и предоставления всех необходимых документов, Росреестр рассмотрит ваш запрос и примет решение о выдаче разрешения на приобретение жилья.

Поиск недвижимости

После получения разрешения на покупку недвижимости, иностранный покупатель может приступить к поиску подходящего объекта. В России существует множество агентств недвижимости, которые могут помочь вам найти жилье по вашим требованиям.

Также можно использовать онлайн-платформы для поиска недвижимости: например, найти и купить квартиру, дом или земельный участок можно на Домклик.

Обязательно ли иностранцу иметь ВНЖ, чтобы купить жильё в России?

Нет. Законное пребывание на территории РФ иностранный гражданин может подтвердить одним из следующих документов:

  • действующей визой (при безвизовом въезде должен соблюдаться срок пребывания в РФ по «правилу 90/180»);
  • миграционной картой (с указанием данных о временном проживании);
  • разрешением на временное проживание (РВП);
  • видом на жительство (ВНЖ).

Утверждение о том, что иностранцу для покупки недвижимости на территории РФ обязательно нужно иметь ВНЖ или родственников, проживающих в России — неверно.

Проведение проверки объекта

Перед совершением сделки важно провести тщательную проверку объекта недвижимости. Это включает проверку юридической чистоты объекта, наличие обременений, долгов, а также состояние документов на недвижимость.

Читайте также: Зачем нужна юридическая проверка недвижимости.

Оформление сделки

После выбора подходящего объекта и проведения проверки, необходимо перейти к оформлению сделки. Для этого потребуется заключить договор купли-продажи недвижимости перед нотариусом и зарегистрировать сделку в уполномоченных органах.

Может ли иностранец получить ипотеку в России?

Да. Мало кто знает, но Сбер запустил ипотечную программу, по которой нерезеденты РФ могут купить жилье в ипотеку.

Иностранцы могут купить недвижимость на вторичном рынке или в новостройке, построить или купить загородный дом или дачу, а также купить машиноместо или гараж в любом городе России.

Для ипотеки понадобятся паспорт, миграционная карта, документ о регистрации и документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. Полный список документов.

Подать заявку на ипотеку

Оплата налогов

При покупке недвижимости в России иностранный гражданин также обязан уплатить налог на приобретение имущества. Размер налога зависит от стоимости объекта недвижимости.

Как иностранцу купить недвижимость в России: резюме

Покупка недвижимости в России для иностранцев может быть достаточно сложным процессом, требующим тщательной подготовки и изучения местного законодательства. Однако при соблюдении всех необходимых требований и этапов, это может стать доступным и перспективным вложением средств.

Ипотека для иностранных граждан: узнать подробности

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Законы и регулирование рынка
Курс недвижимости
Комментарии4
Р
Равиль Г.
22 авг 2024

п.5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 и п.1 Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17 марта 2022 года N 12 сообщают о другом.

Домклик
22 авг 2024

Равиль Г.здравствуйте! Уточните, какой у вас вопрос?

Р
Равиль Г.
22 авг 2024

Домкликздравствуйте! Не вопрос, а уточнение. Полагаю, статья некорректна в части того, что иностранцам из недружественных стран необходимо разрешение на покупка жилья в России.

Домклик
22 авг 2024

Равиль Г.здравствуйте! Спасибо, за ваше мнение. Всю информацию проверим.

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