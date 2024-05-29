Как иностранцу купить недвижимость в России: основные шаги и ответы на главные вопросы
Покупка недвижимости в РФ может быть сложным процессом, требующим внимательного изучения местных законов и правил. Если вы иностранец и хотите купить недвижимость в России, вам следует быть готовым к некоторым особенностям и требованиям. В статье рассмотрим основные шаги и информацию, необходимую для успешной покупки недвижимости в России.
Получение разрешения на покупку недвижимости
Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость на территории страны, за исключением некоторых ограничений, таких как земельные участки в пограничных зонах.
Для покупки жилой недвижимости в России в некоторых случаях иностранный гражданин должен получить специальное разрешение на приобретение жилья.
По указу Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 20.05.2024) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», разрешение по покупку недвижимости надо получать лишь гражданам из стран, «совершающих недружественные действия» в отношении России.
По сути, это правило не распространяется на граждан СНГ. Поэтому если у потенциального покупателя гражданство Беларуси или, например, Узбекистана и так далее — разрешение на покупку недвижимости в РФ оформлять не нужно.
Как получить разрешение на покупку жилья в России
1. Выберите тип недвижимости Первым шагом является определение типа недвижимости, которую вы хотите приобрести: новостройку, вторичное жилье или коммерческую недвижимость.
2. Получите вид на жительство или временную регистрацию
Иностранный гражданин должен иметь вид на жительство в России или временную регистрацию по месту жительства. Это обязательное условие для получения разрешения на покупку жилья.
3. Подайте заявления
Иностранный гражданин должен подать заявление в Федеральную службу по регистрации, кадастру и картографии (Росреестр) или в местное управление Росреестра о намерении приобрести жилье.
4. Получите разрешение После подачи заявления и предоставления всех необходимых документов, Росреестр рассмотрит ваш запрос и примет решение о выдаче разрешения на приобретение жилья.
Поиск недвижимости
После получения разрешения на покупку недвижимости, иностранный покупатель может приступить к поиску подходящего объекта. В России существует множество агентств недвижимости, которые могут помочь вам найти жилье по вашим требованиям.
Также можно использовать онлайн-платформы для поиска недвижимости: например, найти и купить квартиру, дом или земельный участок можно на Домклик.
Нет. Законное пребывание на территории РФ иностранный гражданин может подтвердить одним из следующих документов:
- действующей визой (при безвизовом въезде должен соблюдаться срок пребывания в РФ по «правилу 90/180»);
- миграционной картой (с указанием данных о временном проживании);
- разрешением на временное проживание (РВП);
- видом на жительство (ВНЖ).
Утверждение о том, что иностранцу для покупки недвижимости на территории РФ обязательно нужно иметь ВНЖ или родственников, проживающих в России — неверно.
Проведение проверки объекта
Перед совершением сделки важно провести тщательную проверку объекта недвижимости. Это включает проверку юридической чистоты объекта, наличие обременений, долгов, а также состояние документов на недвижимость.
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Оформление сделки
После выбора подходящего объекта и проведения проверки, необходимо перейти к оформлению сделки. Для этого потребуется заключить договор купли-продажи недвижимости перед нотариусом и зарегистрировать сделку в уполномоченных органах.
Да. Мало кто знает, но Сбер запустил ипотечную программу, по которой нерезеденты РФ могут купить жилье в ипотеку.
Иностранцы могут купить недвижимость на вторичном рынке или в новостройке, построить или купить загородный дом или дачу, а также купить машиноместо или гараж в любом городе России.
Для ипотеки понадобятся паспорт, миграционная карта, документ о регистрации и документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. Полный список документов.
Оплата налогов
При покупке недвижимости в России иностранный гражданин также обязан уплатить налог на приобретение имущества. Размер налога зависит от стоимости объекта недвижимости.
Как иностранцу купить недвижимость в России: резюме
Покупка недвижимости в России для иностранцев может быть достаточно сложным процессом, требующим тщательной подготовки и изучения местного законодательства. Однако при соблюдении всех необходимых требований и этапов, это может стать доступным и перспективным вложением средств.
п.5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 и п.1 Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 17 марта 2022 года N 12 сообщают о другом.
Равиль Г.здравствуйте! Уточните, какой у вас вопрос?
Домкликздравствуйте! Не вопрос, а уточнение. Полагаю, статья некорректна в части того, что иностранцам из недружественных стран необходимо разрешение на покупка жилья в России.
Равиль Г.здравствуйте! Спасибо, за ваше мнение. Всю информацию проверим.