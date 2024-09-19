Эксперт рассказала, что должно остаться в квартире после продажи
Покупатель найден, дата сделки определена, а это значит, что вы уже должны быть готовы к переезду. Что из предметов мебели, техники, оборудования можно забрать, а что нужно обязательно оставить?
Разбираемся вместе с экспертом.
Необходимый минимум
При продаже в квартире обычно оставляют следующие предметы:
- Фиксированная мебель. К ней относятся встроенные шкафы, кухонные гарнитуры, стенки и другие элементы, которые нельзя легко переместить без повреждения.
- Электротехника. Обычно покупатель ожидает, что в квартире останется встроенная бытовая техника — например, плита, духовка, посудомоечная машина.
- Сантехника. Раковины, смесители, ванная, душевая кабина, унитаз.
- Оборудование для отопления и кондиционирования воздуха. Радиаторы, кондиционеры и другие установки обычно остаются в квартире.
- Освещение. Минимум 1 лампочка в каждом помещении, розетки, выключатели.
- Основные элементы безопасности. К ним относятся дверные замки, датчики пожарной сигнализации и другие устройства.
Все перечисленные предметы могут быть включены или исключены из сделки при продаже квартиры. Поэтому рекомендуется обсудить этот вопрос с покупателем заранее.
Как договариваться
Общее правило такое: фиксировать все пункты по части мебели и техники в договоре купли-продажи или в передаточном акте. На устные договоренности лучше не рассчитывать, так как неприятные сюрпризы могут быть как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.
К примеру, некоторые бывшие владельцы даже выкручивают лампочки, забирают с собой розетки, выключатели, дверные ручки. Либо покупатели начинают требовать денежную компенсацию за то, что продавец забрал из квартиры люстры и светильники, хотя во время просмотра это обсуждалось.
На практике мы руководствуемся принципом необходимой достаточности. Обычно это означает наличие следующей фразы в договоре или акте приема-передачи:
«Объект передается в пригодном для использования по своему прямому назначению состоянии, с исправным сантехническим, электротехническим и иным оборудованием».
Если же стороны согласовали наличие каких-то дополнительных предметов или техники при продаже, мы рекомендуем отразить список передаваемых вместе с квартирой предметов обихода (это может быть мебель, осветительные приборы, техника и т.д.) напрямую в договоре купли-продажи или в отдельной описи. Таким образом никаких неприятных неожиданностей или неоправдавшихся ожиданий ни у одной из сторон не возникнет.
Что нужно оставить в квартире по закону
В законодательстве РФ нет четкой формулировки комплектности жилых помещений при продаже. При этом в соответствии со ст. 15 ЖК РФ жилое помещение должно отвечать актуальным техническим и санитарным нормам, а это значит, что в квартире должны присутствовать следующие элементы:
- Двери входные и межкомнатные
- Окна
- Газовая или электрическая плита
- Сантехника
- Батареи, радиаторы отопления
- Напольное покрытие
В то же время такую позицию можно оспорить, так как квартира в новостройке тоже считается жилым помещением и может не иметь всех указанных атрибутов. Лучше ориентироваться на собственные потребности, здравый смысл и, конечно, все фиксировать в документах.
Акт приема-передачи квартиры: зачем он нужен и как его составить
При покупке новой квартиры (вторичка) предметом спора была настольная электрическая плита , хотя перед сделкой это обсуждалось , хороший ремонт а квартире , но без встроенной электрической плиты , и я естественно сразу поставила главное условие , что раз нет нормальной электрической плиты , то пусть оставят тогда настольную электрическую плиту ( так как у меня был выбор между двумя квартирами ) . Правомерно ли это?
Вторичное жилье , а это минимум из того что должно входить в этот состав , минимальное наполнение квартиры.
Лариса К.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Вы можете заказать у юриста консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.