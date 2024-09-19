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Новости
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Эксперт рассказала, что должно остаться в квартире после продажи

Дата публикации: 19 сен 2024
Эксперт рассказала, что должно остаться в квартире после продажи
Содержание

Покупатель найден, дата сделки определена, а это значит, что вы уже должны быть готовы к переезду. Что из предметов мебели, техники, оборудования можно забрать, а что нужно обязательно оставить?

Разбираемся вместе с экспертом.

Необходимый минимум

При продаже в квартире обычно оставляют следующие предметы:

  • Фиксированная мебель. К ней относятся встроенные шкафы, кухонные гарнитуры, стенки и другие элементы, которые нельзя легко переместить без повреждения.
  • Электротехника. Обычно покупатель ожидает, что в квартире останется встроенная бытовая техника — например, плита, духовка, посудомоечная машина.
  • Сантехника. Раковины, смесители, ванная, душевая кабина, унитаз.
  • Оборудование для отопления и кондиционирования воздуха. Радиаторы, кондиционеры и другие установки обычно остаются в квартире.
  • Освещение. Минимум 1 лампочка в каждом помещении, розетки, выключатели.
  • Основные элементы безопасности. К ним относятся дверные замки, датчики пожарной сигнализации и другие устройства.

Все перечисленные предметы могут быть включены или исключены из сделки при продаже квартиры. Поэтому рекомендуется обсудить этот вопрос с покупателем заранее.

Как договариваться

Общее правило такое: фиксировать все пункты по части мебели и техники в договоре купли-продажи или в передаточном акте. На устные договоренности лучше не рассчитывать, так как неприятные сюрпризы могут быть как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

К примеру, некоторые бывшие владельцы даже выкручивают лампочки, забирают с собой розетки, выключатели, дверные ручки. Либо покупатели начинают требовать денежную компенсацию за то, что продавец забрал из квартиры люстры и светильники, хотя во время просмотра это обсуждалось.

На практике мы руководствуемся принципом необходимой достаточности. Обычно это означает наличие следующей фразы в договоре или акте приема-передачи:

«Объект передается в пригодном для использования по своему прямому назначению состоянии, с исправным сантехническим, электротехническим и иным оборудованием».

Если же стороны согласовали наличие каких-то дополнительных предметов или техники при продаже, мы рекомендуем отразить список передаваемых вместе с квартирой предметов обихода (это может быть мебель, осветительные приборы, техника и т.д.) напрямую в договоре купли-продажи или в отдельной описи. Таким образом никаких неприятных неожиданностей или неоправдавшихся ожиданий ни у одной из сторон не возникнет.

Фото эксперта
Ольга Котова
Директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г. Рязань

Что нужно оставить в квартире по закону

В законодательстве РФ нет четкой формулировки комплектности жилых помещений при продаже. При этом в соответствии со ст. 15 ЖК РФ жилое помещение должно отвечать актуальным техническим и санитарным нормам, а это значит, что в квартире должны присутствовать следующие элементы:

  • Двери входные и межкомнатные
  • Окна
  • Газовая или электрическая плита
  • Сантехника
  • Батареи, радиаторы отопления
  • Напольное покрытие

В то же время такую позицию можно оспорить, так как квартира в новостройке тоже считается жилым помещением и может не иметь всех указанных атрибутов. Лучше ориентироваться на собственные потребности, здравый смысл и, конечно, все фиксировать в документах.

Материалы по теме:

Акт приема-передачи квартиры: зачем он нужен и как его составить

Вопрос эксперту
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии2
Л
Лариса К.
19 сен 2024

При покупке новой квартиры (вторичка) предметом спора была настольная электрическая плита , хотя перед сделкой это обсуждалось , хороший ремонт а квартире , но без встроенной электрической плиты , и я естественно сразу поставила главное условие , что раз нет нормальной электрической плиты , то пусть оставят тогда настольную электрическую плиту ( так как у меня был выбор между двумя квартирами ) . Правомерно ли это?

Вторичное жилье , а это минимум из того что должно входить в этот состав , минимальное наполнение квартиры.

Домклик
20 сен 2024

Лариса К.здравствуйте! Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.

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