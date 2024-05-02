Как провести осмотр квартиры перед покупкой
Вы собрались покупать квартиру, выбрали несколько понравившихся вариантов и договорились с продавцами о просмотре.
Покупка квартиры — серьезное решение, поэтому к осмотру квартиры нужно подойти с особым вниманием. Рассказываем, какие характеристики важно учесть.
В районе
Обратите внимание на инфраструктуру в районе: оцените расстояние от дома до остановок, магазинов, аптек и других интересующих вас объектов. Оцените доступность общественного транспорта, наличие и состояние детских, спортивных площадок и парковки (если это актуально для вас), дорог, тротуаров и дворов. Оцените чистоту и место, где установлены контейнеры для мусора.
Есть еще другие, не самые очевидные, но не менее важные вопросы. Узнайте, нет ли поблизости вредных предприятий. А если у вас есть дети или вы их планируете, о наличии рядом детских поликлиник, садов и школ.
Фиксируйте все в блокнот или в заметки в смартфоне, фотографируйте — так будет проще сравнить понравившиеся варианты и окончательно определиться с выбором.
В квартире
Проверьте соответствие параметров, указанных в объявлении (например, метраж, высота потолков, тип дома и прочее), с данными в свидетельстве о собственности. Убедитесь, что в квартире нет незаконных перепланировок.
На просмотре квартиры особое внимание уделите:
- Состоянию подъезда и территории около дома
- Наличию исправно работающего лифта
- Внешнему виду комнат, потолка, стен и пола
- Состоянию сантехники, газовых труб и прочих коммуникаций
- Уровню шумоизоляции
Ваша внимательность не должна смущать продавца. Если хозяин квартиры во время вашего осмотра нервничает или ведёт себя странно — это повод насторожиться и проверять ещё более тщательно.
Замеченные недостатки квартиры могут стать причиной торга. Указывая на дефекты, можно скинуть до 10% от заявленной стоимости.
Как получить скидку от продавца квартиры
Что делать после проверки
Если вы тщательно осмотрели квартиру и вас все устроило, переходите к проверке юридической чистоты. Это важно, чтобы ознакомиться с полной историей жилья и избежать неприятных сюрпризов (в виде судов по долгам продавца или внезапно появившихся наследников, способных оспорить сделку).
Предупредите продавца, что вам нужно время на обдумывание и, убедившись, что с квартирой все в порядке, назначьте дату следующей встречи.
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