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Как получить скидку от продавца квартиры

Недвижимость
06 окт 2024
127K
Как получить скидку от продавца квартиры
Содержание

Торговаться можно и нужно. Главное знать, на что обращать внимание. Рассказываем, как получить скидку от продавца квартиры.

Что нужно сделать перед встречей с продавцом

Узнайте рыночную стоимость выбранной квартиры

Это поможет определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и аргументированно торговаться с продавцом.

Максимально просто и быстро узнать реальную стоимость квартиры можно с помощью сервиса оценки на Домклик — комплексной оценки стоимости квартиры, основанной на математических алгоритмах, использующих реальные данные об ипотечных сделках СберБанка, а также цены из объявлений на Домклик.

Сравните цены на похожие квартиры

Квартиры поблизости со схожими характеристиками, но по более низкой цене — веский довод в пользу скидки.

Соберите информацию о районе и доме

Заранее изучите инфраструктуру, оцените транспортную доступность и загруженность, «погуляйте» по картам в выбранном районе и поищите информацию о доме в открытых источниках. 

Подробно читайте объявление 

Если после даты публикации объявления прошло длительное время — это маячок, свидетельствующий о том, что продать эту квартиру не так-то легко. Отказав вам в скидке, продавец рискует упустить потенциального покупателя и неизвестно сколько прождать следующего. Также сигналом о возможной скидке станет пометка «Срочно» — продавец экономит время, а вы — деньги.

Уточните юридические нюансы продажи квартиры

Например, если квартира продается с обременением или продавец предполагает альтернативную сделку — все юридические риски или временные затраты могут быть оправданы небольшой скидкой. Чтобы быть уверенными в «чистоте» квартиры, рекомендуем проверять сделку.

На что нужно обратить внимание в квартире, чтобы получить скидку

При покупке квартиры объективными поводами для снижения цены могут быть только те пункты, которые вы не можете изменить, или исправление которых потребует значительных финансовых и временных ресурсов.

Квартира на первом или последнем этаже и угловые квартиры

Первый этаж может быть неудобен из-за соседства с подвалом — возможно придется потратиться на установку теплого пола, из-за сырости может образоваться плесень, а если за соседней стеной находится магазин или ресторан — вам могут мешать шум и посторонние запахи.

Также возможно стоит позаботиться о дополнительной безопасности: решетки на окнах, установка сигнализации. Квартиры на первом этаже чаще подвергаются ограблениям, т.к. в них проще попасть.

Риск последнего этажа — протечки крыши. Но если под крышей расположен технический этаж, то этот аргумент неуместен. В угловых квартирах часто может быть холодно зимой и жарко летом.

Вид из окон

Если вид из окна: бесконечные стройки, стены соседнего дома, пустыри, свалки — просите скидку. Кроме того, важно оценить уровень естественного освещения — если все окна в квартире выходят на север, света будет мало. Может быть такое, что в комнате вообще нет окон — это повод для скидки.

Трубы и электропроводка

При ремонте замена сантехнических труб и электрики — самые дорогостоящие работы. Тщательно проверьте состояние всех инженерных коммуникаций: труб в санузлах и на кухне, радиаторов. На них не должно быть конденсата, ржавчины, протечек. Узнайте какая в квартире электропроводка, и когда ее последний раз меняли. Если есть очевидные недочеты — просите скидку.

Перепланировка квартиры

Узнайте, проводились ли в квартире перепланировки — если да, узаконены ли они. Купить квартиру с незаконной перепланировкой — большой риск, ответственность и веский повод для приличной скидки.

Для достоверности попросите у продавца план квартиры из техпаспорта. Так вы точно сможете понять, какие в планировке квартиры произошли изменения.

О чем еще нужно помнить

Расположите к себе продавца

Набиваться в друзья не нужно, но доброжелательные отношения — залог успеха.

Просите скидку ниже предполагаемой

Золотое правило торга. Действуйте согласно известной шутке «Вы предлагаете свою цену, я свою, затем мы оба смеемся и переходим к серьезному разговору».

Просто спросите

Если вы понимаете, что квартира вам нравится и существенных недостатков у нее нет, всегда можно просто спросить, не мог бы продавец уступить некоторую сумму. Продавец вряд ли сам предложит скидку, а согласиться на небольшой финансовый реверанс вполне может.

Что делать нельзя

Не спешите

Не надо просить скидку с порога и уж тем более по телефону до осмотра квартиры. Продавец, не готовый к такому напору, может сгоряча отказать. Взять свои слова обратно — всегда психологически труднее.

Не критикуйте без аргументов

Любая критика должна быть обоснованной. Цвет обоев или выбор штор — вопрос вкуса, а не качества, и на стоимость квартиры не влияет. И в желании получить скидку не нужно доводить ситуацию до абсурда и высасывать причины из пальца: странно жаловаться на постоянный шум и загруженность дорог, если окна квартиры выходят на Тверскую улицу или Невский проспект.

Не манипулируйте чувствами

Шантаж, давление на жалость, уговоры и другие манипуляции мало того, что неприятны, но и неэффективны — продавец скорее займет «оборонительную позицию» и откажет не только в скидке, но и в самой перспективе сделке. Относитесь к продавцу как к партнеру, с которым вы преследуете общую цель с правом на личные интересы. 

Торг — дело эмоциональное. Даже если вы условились о скидке, нет гарантии, что продавец не передумает. Поэтому устную договоренность очень важно зафиксировать на бумаге. Настаивайте на внесении задатка и заключении предварительного договора, в котором обязательно должны быть прописаны: финальная стоимость квартиры, сумма задатка и условия штрафа при отказе любой из сторон от обязательств.

Инструкция
Комментарии6
П
Пользователь
06 окт 2024

При льготной ипотеке, "рыночную цену" "отправили в космос", на первое место "поставили" "комфортный ежемесячный платёж на 30 лет". Льготную ипотеку(всеобщую) отменили, пора и "рыночную цену" "возвращать из космоса", и ориентироваться на платёжеспособность покупателя. Средняя цена в объявлении - не является "рыночной", так как сделки проходят совсем по другим ценам, которые ниже минимум на 20%.

Домклик!, сделайте рубрику объявлений "КУПЛЮ", чтобы покупатель размещал в нём свои запросы с указанием характеристик недвижимости и своего бюджета. Например: "Куплю 2-х комнатную, площадь-от и до, город и район-такой то, ремонт - такой то, бюджет - такая то сумма. Уверен на 99%, продажи через ваш сервис увеличатся в Х-разы! Вот тогда и рыночная цена будет близкая к истине.

Домклик
08 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Благодарим за то, что поделились своим мнением! Предложение направим коллегам.

И
И. а. Б.
23 июн 2024

Есть ли смысл просто ходить на просмотры,если неизвестно ,согласен ли в принципе продавец на торг? Как же не спросить по телефону до осмотра. Приедешь смотреть, а там упрутся и ни рубля не уступают, хоть и видно ,что явно не за что так сильно переплачивать. На их фото с фотошопом не всегда видно,что тут ремонт 40лет назад делали кое-как

Домклик
05 июл 2024

И. а. Б.здравствуйте! Конечно, можно спросить по телефону)

А
Александр Н.
06 окт 2024

И. а. Б.практика показывает, что при отсутствии торга по телефону, после просмотра и правильных переговоров, продавец может активно скинуть в итоге!

Домклик
08 окт 2024

Александр Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились опытом ☺️

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