Кто может поселиться в квартире без разрешения владельца
У хозяина недвижимости есть законное право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Он может как заселять в свое жилье других людей, так и выселять их. И все же есть несколько категорий граждан, которые вправе жить в квартире без согласия собственника.
Рассказываем, кого могут поселить в квартиру без разрешения владельца.
Дети иных лиц, зарегистрированных в квартире
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, зарегистрированный в квартире имеет право прописать в ней одного или несколько своих детей, если они младше 14 лет. Согласия собственника жилого помещения для этого не требуется — достаточно уведомить его о том, что появился новый несовершеннолетний жилец.
На детей старше 14 лет эта норма не распространяется — здесь разрешение у владельца спросить придется.
Если хозяин не обрадуется, что чьи-то дети проживают в квартире без согласия собственника, он может обратиться в суд. Однако закон в этом случае стоит на стороне детей, особенно если родители проживают на одной с ними площади. Если отец или мать имеет временную прописку, ребенка можно зарегистрировать только до срока ее окончания.
Отказавшиеся от приватизации жильцы
Еще одна категория тех, кто может жить в квартире без согласия собственника, — лица, которые имели право на приватизацию жилья наряду с нынешним хозяином, но пренебрегли этой возможностью. Закон позволяет им жить в квартире на протяжении всей жизни.
Они не могут быть лишены этого права, даже если перестанут быть с собственником одной семьей или если временно поменяют место жительства. О том, как приватизировать квартиру, можно прочитать здесь.
Те, кто получил завещательный отказ
Согласно ст. 1137 ГК РФ, завещатель может обязать наследников «терпеть» на жилплощади постороннее лицо. Причем наследодатель может наделить его правом как временного, так и пожизненного проживания в квартире, входящей в состав наследства. Это называется завещательным отказом — гражданин, получивший по нему право на пользование жильем, имеет такие же права, как и собственник.
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Дарители квартиры
Иногда люди дарят — то есть безвозмездно передают свои жилые помещения другим гражданам. Однако в договоре дарения, который должны подписать обе стороны, «меценат» может указать, что оставляет за собой пожизненное право на проживание в передаваемой квартире. Наличие такого пункта в договоре абсолютно законно, и оспорить его новому владельцу не удастся ни в одном суде.
Иные собственники
Собственников у жилого помещения может быть несколько, и все они обладают одинаковыми правами. Даже если человеку принадлежит меньшая часть жилплощади, он вправе проживать в квартире наравне с остальными владельцами, не спрашивая у них разрешения.
Правда, в законе есть такое понятие, как «незначительная доля»: если суд сочтет таковой долю кого-то из собственников, его могут лишить права проживания, а других владельцев обяжут выплатить ему денежную компенсацию. Верховный суд дал разъяснение по ситуациям, где фигурирует незначительная доля. Так, супруга каждого собственника суд может признать совладельцем квартиры, если она куплена после заключения брака.
Наниматели жилья
Если в квартире проживают жильцы по договору найма, документ будет действовать до срока его окончания независимо от того, кто является собственником. Поэтому если хозяину жилого помещения придет в голову продать его, закон дает нанимателям право оставаться в нем на срок, прописанный в договоре. А новому владельцу придется подождать с заселением.
Те, кто вписан в ордер на получение кооперативной квартиры
Если квартира кооперативная и получена собственником по ордеру пайщика жилищно-строительного кооператива, проживать в ней могут все, кто перечислен в ордере. Как правило, это члены семьи пайщика, в том числе бывшие. Де-факто ордер наделяет их правом пожизненного проживания, даже если у них нет долевой собственности. В законе этот момент четко не прописан, однако сложившаяся правовая практика на их стороне.
Те, кто получает ренту
В ряде случаев владельцы квартир заключают договор ренты, то есть фактически отдают свое жилье какому-то человеку за то, что тот будет их пожизненно содержать (как защитить себя и своих пожилых родителей от мошенников и не отдать жилье в нечистые руки, объяснили в другой статье).
Как правило, такие сделки заключают одинокие пожилые люди, за которыми некому ухаживать. Однако договор ренты позволяет им жить в том помещении, право на которое они передали третьему лицу, до конца жизни.
Важно! Если какой-то посторонний человек прописан в чьей-то квартире, ограничить его пребывание в ней хозяин жилья не может. И даже если владелец откажет ему в доступе, он может обратиться в любые службы, которые вскрывают двери, на основании того, что в паспорте есть отметка о регистрации в данном помещении.
Что в итоге
- Список тех, кто может проживать в квартире без согласия собственника, обширен, так что почти никто не застрахован от ситуации, когда в жилье может появиться кто-то еще.
- В большинстве случаев такие ситуации можно предусмотреть, однако возможны и сюрпризы.
- Некоторые из «внеплановых» жильцов получают право временного проживания на вашей площади, но у иных такое право возникает пожизненно.
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