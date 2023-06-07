Как зарегистрировать новорожденного по месту жительства
- Зачем нужна регистрация по месту жительства
- Когда нужно зарегистрировать ребенка
- Где можно зарегистрировать ребенка
- Как зарегистрировать ребенка в квартире или доме
- Какие документы нужны для регистрации ребенка
- Как сделать временную регистрацию по месту пребывания
- Что делать, если родители нигде не прописаны
- Сколько времени занимает регистрация
Появление на свет малыша — счастливое событие. Вместе с этим в вашу жизнь приходят и новые обязательства. Одно из них — зарегистрировать новорожденного по месту жительства. Рассказываем, как оформить регистрацию (прописку) ребенку правильно и быстро.
Зачем нужна регистрация по месту жительства
Все граждане России, согласно закону, должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу.
Если не зарегистрировать ребенка по месту жительства, могут возникнуть проблемы: с получением страхового полиса, с записью в детский сад. Без справки о регистрации ребенка не получить материнский капитал, а также другие важные документы и пособия.
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Когда нужно зарегистрировать ребенка
Новорожденного регистрируют по месту жительства или пребывания, как только получают свидетельство о рождении. На получение свидетельства о рождении у вас есть месяц. Как только оно получено — на регистрацию есть еще 7 дней.
Если родители не пропишут ребенка в течение первого месяца жизни, их могут оштрафовать на сумму от 2 000 до 5 000 рублей.
Где можно зарегистрировать ребенка
По закону дети до 14 лет живут с законными представителями — родителями или опекунами. Поэтому без проблем зарегистрировать ребенка можно по месту регистрации матери, отца или обоих родителей.
Прописать ребенка к бабушке с дедушкой, дальней родне или друзьям семьи не получится без оформления опекунства.
Важно! Обычно, чтобы зарегистрировать нового жильца в квартире или доме, нужно получить согласие всех собственников. В случае с детьми это правило не работает — родители могут зарегистрировать новорожденного в квартире, где прописаны сами, и не спрашивать разрешения.
Как зарегистрировать ребенка в квартире или доме
Подать документы на регистрацию можно несколькими способами:
- в МФЦ
- в органах МВД
- через портал Госуслуг
Оформить регистрацию полностью в режиме онлайн не получится — для этого нужно личное присутствие и оригиналы документов. Даже если вы будете подавать заявление через портал Госуслуг, вам потребуется прийти за оригиналами документов.
Важно! Регистрация по месту жительства для граждан России бесплатна.
Какие документы нужны для регистрации ребенка
Пакет документов отличается в зависимости от случая. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Родители в браке и зарегистрированы по одному адресу
Для оформления регистрации новорожденного понадобится:
- оригинал и копия свидетельства о рождении
- оригиналы и копии паспортов родителей
- свидетельство о браке
- заявление
В этом случае заниматься документами может кто-то один.
Если мама и папа ребенка зарегистрированы в разных квартирах, каждый из них может прописать ребенка к себе. При этом процедура будет различаться в зависимости от того, в чью квартиру прописывают новорожденного, а также от того, состоят ли родители в браке.
Регистрация у матери
Мама может оформить документы самостоятельно, присутствие отца ребенка не требуется. Пакет документов такой же, как в случае, если родители ребенка прописаны по одному адресу.
Регистрация у отца
Отец ребенка не может прописать его к себе без согласия матери. Поэтому она должна лично прийти вместе с ним на оформление или передать нотариально заверенное согласие на регистрацию ребенка по адресу отца.
Регистрация у опекуна
Ребенка могут зарегистрировать по адресу опекуна. Для этого нужно:
- свидетельство о рождении ребенка
- паспорт опекуна
- заявление
- акт органа опеки о назначении опекуна
Как сделать временную регистрацию по месту пребывания
Бывает такое, что получить постоянную регистрацию возможности нет. Например, когда родители прописаны в одном городе, а живут в другом. В этом случае ребенку можно оформить временную регистрацию в городе проживания.Не беспокойтесь — она дает те же права, что и регистрация по месту жительства.
Для временной регистрации обязательно, чтобы один из родителей был зарегистрирован по тому же адресу. Регистрацию по месту пребывания оформляют на срок от 1 месяца до 5 лет и продлевают, если нужно.
Для регистрации новорожденного по месту пребывания дополнительно к стандартному пакету документов понадобится только свидетельство о регистрации по месту пребывания родителей ребенка — одного или обоих.
Важно! Даже если квартира куплена в ипотеку, согласие банка на регистрацию ребенка не потребуется. А вот на выделение ему доли — будет нужно.
Подробнее о том, как выделить доли детям, читайте в статье Как выделить доли детям в ипотечной квартире.
Что делать, если родители нигде не прописаны
В этом случае родители сначала должны оформить регистрацию для себя. Хотя бы временную. Если родители арендуют недвижимость, для этого им потребуется:
- согласие собственников помещения
- подписанное одним из собственников заявление
- документ, подтверждающий право пользоваться квартирой — например, договор найма жилого помещения
Важно! Требования к документам иногда меняются. Так, раньше для регистрации новорожденного получали выписку из домовой книги. Сейчас она не нужна — данные хранятся в электронном виде. Поэтому заранее уточните список документов в том органе, куда планируете подать заявление на регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания.
Сколько времени занимает регистрация
Регистрацию оформляют за 3-7 рабочих дней.