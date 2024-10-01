Как продать долю в квартире
Продать долю в квартире другому собственнику можно так же, как и жилье целиком. Законом такие сделки не запрещены, но для их проведения нужно соблюсти ряд условий.
Можно ли продать долю в квартире без согласия остальных владельцев, как правильно осуществить и оформить сделку — рассказываем в нашей статье.
Закон различает два вида общей собственности: долевую и совместную.
Наша статья посвящена продаже доли, которая находится в общей долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое должно прилагаться к документам независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
Особенности продажи доли в квартире
Долевая собственность — это принадлежность имущества одновременно двум или нескольким собственникам с определением доли каждого. Доли могут быть и равными, и разными. Например, у одного собственника половина квартиры, у другого 14/67, а остальное поделено между еще несколькими участниками долевой собственности.
Можно ли продать долю в квартире? Так как доля в квартире — это собственность, у ее владельца есть право распоряжаться своей частью площади соответствующим образом: продавать, покупать, дарить, завещать.
Но если дарение и завещание относительно просты, то рыночные действия — покупка и продажа — должны проходить в строго установленном порядке. Прежде всего потому, что у совладельцев квартиры есть преимущественное право покупки доли. План действий продавца выглядит следующим образом:
- Уведомить всех собственников о намерении продать свою долю, указав ее цену
- Подождать месяц или до истечения месяца получить письменные отказы от реализации преимущественного права покупки от остальных собственников
- Найти покупателя
- Подготовить документы и обратиться к нотариусу
- Зарегистрировать переход права собственности на долю в Росреестре
Что может пойти не так
Готовясь к тому, чтобы продать свою долю в квартире другому, постороннему лицу, нужно иметь в виду, что сделка может затянуться или не состояться совсем. Например, если хотя бы один из долевых собственников решит воспользоваться своим правом преимущественной покупки доли.
То есть продать долю в квартире без уведомления второго, третьего и всех остальных владельцев нельзя.
Квартиру в долевой собственности можно продать целиком, можно реализовать две доли в квартире, если так захотят владельцы этих долей. Ограничения на сделки с долями распространяются только на порядок их проведения и соблюдение интересов остальных совладельцев.
Искусственно ограничивать возможности других долевых собственников, предлагая завышенную цену, продавцу запрещено. Условия для всех потенциальных покупателей должны быть равными.
Если выяснится обратное, это может быть поводом для оспаривания сделки. В таком случае, проиграв суд, продавец обязан будет вернуть покупателю деньги.
Используйте сервис Домклик Помощь юриста — он находится в разделе Моя недвижимость.
Помощь юриста позволяет людям из любой точки России получать профессиональные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.
В том числе:
- жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры);
- судебные споры (оспаривание сделки);
- раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов);
- участок и строительство (взыскание неустойки, узаконивание постройки, споры по границам участка).
А ещё в разделе Помощь юриста можно оформить анализ и составление процессуальных документов, например, заявлений, исков, обращений, или попросить шаблон документа.
Уведомить других собственников о желании продать долю
Продать долю собственности в квартире можно, только уведомив о предстоящей сделке других владельцев. Согласно законодательству у них есть преимущественное право покупки доли, которая выставляется на продажу. То есть сначала предложение купить долю получают те, у кого эта же квартира в долевой собственности. Если они отказываются, можно продать долю в квартире второму собственнику, вернее, покупателю со стороны.
Уведомление должно быть письменным, его следует направлять по месту жительства собственников или по тому адресу, который известен как последнее место проживания. Каждому — отдельное письмо. В тексте указывают личные данные, размер доли, называют сумму и остальные условия предстоящей продажи.
Как только уведомление будет доставлено, обязанность продавца сообщить о предстоящей сделке считается выполненной. Но есть нюанс: если адресат не получит уведомление по независящим от него причинам, его нельзя считать врученным. Такие документы имеет смысл отправлять заказным письмом с уведомлением о получении.
В течение месяца все участники долевой собственности должны отреагировать на полученное уведомление. Принять предложение и воспользоваться преимущественным правом покупки или же отклонить его. Молчание будет оценено как отказ от преимущественного права покупки и знак того, что можно начинать искать покупателя «со стороны».
Если есть необходимость получить разрешение на сделку быстрее, нужно, чтобы все совладельцы подписали официальный отказ от покупки. Это возможно, если с ними есть связь и продавец знает, где они живут.
Найти, кому продать долю в квартире
Если нет времени искать покупателя, гораздо удобнее найти риелтора. Искать покупателя на долю в квартире нужно так же, как и покупателя на жилье целиком. Но стоит приготовиться к тому, что поиск займет время.
По мнению экспертов, доли пользуются спросом, их покупают, чтобы закрепиться в регионе, например прописаться и получать местные льготы и услуги.
Важно назначить правильную цену. Формула, по которой из рыночной стоимости вычисляют стоимость доли, не всегда работает. Потому что такая покупка связана с рядом обременений для покупателя: соседи, с которыми нужно взаимодействовать, ограничения по использованию площади, расходы на ремонт, если соседи откажутся в нем участвовать, определенный порядок последующей продажи доли.
В объявлении о продаже доли обычно пишут ее размер и условия продажи, не только цену. Покупатель может захотеть посмотреть квартиру или же нет, если не собирается в ней жить.
После размещения объявления на специализированном сайте, например на Домклик, можно ждать звонков от покупателей. Возможно, понадобится продвигать объявление за дополнительную плату. Опытные продавцы указывают, что это может быть эффективно, особенно если сделка идет в высокий деловой сезон.
Разместить объявление о продаже
Подготовка документов
Главный этап подготовки к сделке по продаже доли — это уведомление всех совладельцев. Сначала нужно переговорить со всеми, а потом приступать к рассылке уведомлений, поиску покупателя (если потребуется) и составлению договора купли-продажи.
Возможно, кто-то тоже захочет продать свою долю, тогда за жилье удастся выручить «на стороне» больше, чем при продаже одной незначительной доли.
Важно, чтобы порядок рассылки уведомлений и срок ожидания ответов были выдержаны в точности, иначе сделка может быть оспорена. Для покупателя в этом случае больше рисков, чем для продавца, — он может остаться и без покупки, и без денег, если продавец не сможет их в итоге вернуть.
Если продается доля несовершеннолетнего ребенка, нужно будет дополнительно получить согласие на сделку от органов опеки и попечительства.
То есть в любом случае необходимо согласие на сделку всех участников долевой собственности, плюс потребуется разрешение на операции с долей несовершеннолетнего.
Так как оформлять сделку нужно будет у нотариуса, имеет смысл проконсультироваться с ним по всем нюансам. Хорошая подготовка будет препятствовать увеличению сроков продажи и исключит неприятные последствия.
Заключение договора купли-продажи у нотариуса
Сделку по отчуждению доли в общей собственности обязательно нужно заверить у нотариуса. Если заключить обычный договор (то есть провести её в письменной форме), он не будет действительным.
Нотариус отвечает за чистоту сделки: участникам можно не погружаться во все тонкости, это берет на себя профессионал. Но есть исключение: если все участники долевой собственности отчуждают свои доли по одной сделке, то такую сделку можно заключать в простой письменной форме без участия нотариуса.
Договор купли-продажи доли должен содержать ту же информацию, что и обычный договор:
- Нужно указать предмет договора: расположение, площадь квартиры, комнатность, особенности дома, размер доли.
- Цена в договоре должна соответствовать цене, указанной в уведомлении, разосланном остальным участникам долевой собственности, — в противном случае сделка может быть оспорена.
- Описывается порядок оплаты — срок, в который она производится и каким образом, наличными или на счет продавца.
- Если квартира с обременениями, например долгами за ЖКУ, прописанными несовершеннолетними, жильцом, который всегда живет в квартире, это нужно указать.
- Обязательно вносится информация о том, на каких основаниях продавец владеет долей.
- ФИО, паспортные данные продавца и покупателя.
Часто квартиры, в которых продается доля, — из старого фонда, они требуют капитального ремонта, в них хранятся вещи разных собственников. Этот пункт юристы тоже советуют включить в контракт, если удастся достичь соответствующих договоренностей: какие вещи останутся, какие будут вывезены, войдут ли они в стоимость сделки и тому подобное.
После подписания договора на нем ставит печать и подпись нотариус. Без них Росреестр может отказать в регистрации перехода права собственности, и сделка останется незавершенной.
3apeгиcтpиpовать договор купли-продажи в Росреестре
Регистрация перехода права собственности в Росреестре — это финальный этап любой сделки по продаже недвижимости, и операции с общедолевой собственностью не исключение. Регистрируется не договор, а переход права собственности от одного собственника к другому. Соответствующее требование закреплено Гражданским кодексом РФ.
Регистрацию проводит территориальное подразделение Росреестра, его определяют по адресу недвижимости. Пока Росреестр не закончит оформление, новый собственник не имеет права распоряжаться приобретенным имуществом.
Документы на регистрацию при продаже доли подает нотариус. После того как она будет завершена, в нотариат, где заверялась сделка, придет выписка из ЕГРН. Покупатель сможет ее забрать. С этого момента регистрации он считается полноправным собственником доли.
Выделить долю в натуре
Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
Выделить свою долю в натуре означает, что доля превращается в новый объект недвижимости, который не затрагивает интересы других собственников, и им можно распоряжаться так же, как и отдельной квартирой.
Долю в праве собственности на имущество, находящееся в долевой собственности, можно выделить в натуре по соглашению всех собственников. Если такое соглашение не достигнуто, доля выделяется через суд.
Кроме того, нужно иметь в виду, что физическое выделение доли не всегда возможно. Потому что распределение долей наделяет собственника правом пользования всеми помещениями в квартире.
Так, если у человека треть квартиры, то у него фактически треть всех помещений — и комнат, и коридора, и санузла, и кухни. Если совладельцы живут все вместе, то о порядке пользования ими приходится договариваться.
Когда выделение доли невозможно без нарушения целостности квартиры, владелец доли имеет право на выплату ему компенсационной стоимости другими участниками собственности. Сумма обычно равна цене доли. После того как деньги получены, права долевого собственника нивелируются, он больше не является совладельцем общего имущества.
Вы можете оставить первый.