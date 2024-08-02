Что такое залог при аренде квартиры: как его оформить и можно ли вернуть
Договориться с арендодателем на максимально выгодных условиях и обезопасить себя от мошеннических схем и других проблем в будущем поможет оформление договора об аренде. В него собственник может включить такой пункт, как залог.
Разбираемся, что это такое, всегда ли он нужен и можно ли его вернуть по окончании срока аренды.
Многие россияне предпочитают снимать квартиру, а не покупать ее. Особенно это касается жителей таких крупных городов, как Москва или Санкт-Петербург, где больше карьерных возможностей, но стоимость недвижимости слишком высока.
При поиске жилья в аренду будущий квартиросъемщик зачастую сталкивается со множеством трудностей. Найти подходящую по расположению и количеству комнат квартиру на сайте объявлений недостаточно — необходимо еще правильно оформить договор, куда хозяин часто вписывает необходимость внести залог.
Зачем нужен залог
Залог, еще известный как страховой депозит, необходим собственнику жилья, чтобы обезопасить себя от непредвиденных расходов по вине арендатора. Четкого определения этого понятия в российском законодательстве нет, однако на практике залог представляет собой некую сумму, которую квартиросъемщик передает арендодателю при заключении договора.
Предполагается, что подобный взнос позволит собственнику недвижимости компенсировать свои расходы в ряде случаев:
- если жильцы внезапно съедут — обычно арендатор обязан заранее предупредить хозяина квартиры о желании съехать, давая ему время на поиск новых жильцов;
- если жильцы повредят отделку в квартире, мебель или технику — речь идет именно о порче имущества, например о выбитых стеклах или сломанной из-за неаккуратного обращения мебели, а не о плановом износе помещения, который неизбежен при проживании людей (стирание краски, изнашивание напольного покрытия);
- если из квартиры будут украдены предметы интерьера, техника и мебель;
- если жильцы оставят долги по коммунальным платежам.
Во всех этих случаях арендодатель вправе удержать залог.
Если никаких претензий к состоянию жилья и имущества по окончании аренды не обнаружено, собственник должен вернуть квартиросъемщику сумму в полном объеме. Если хозяин обнаружил незначительный ущерб, он может вернуть часть депозита, потратив оставшиеся средства на ремонт.
Вносится залог обычно вместе с авансовым платежом за первый месяц аренды жилья.
Размер залога
На законодательном уровне размер залога никак не прописан — собственник может определять сумму самостоятельно. В большинстве случаев он равен размеру арендной платы за один месяц, однако может быть и меньше.
Иногда арендодатель, наоборот, требует от будущего жильца внести депозит, превышающий ежемесячную арендную плату. В основном с таким повышенным коэффициентом сталкиваются арендаторы, которые, по мнению хозяина недвижимости, несут наибольшие риски, например жильцы с домашними животными или семьи с детьми. Сумму залога могут повышать, если в квартире находятся дорогая техника и мебель.
Хозяин жилья может пойти квартиросъемщику навстречу и разбить залоговый платеж на несколько частей, чтобы арендатору не пришлось выплачивать слишком большую сумму сразу. Однако идти на такой шаг готовы не все.
Размер депозита, как и сам факт передачи денег, обязательно должен быть зафиксирован в отдельном документе, который оформляется в дополнение к основному договору аренды. В нем должна быть указана сумма залога, как цифрами, так и прописью, паспортные данные обеих сторон, совпадающие с теми, что указаны в основном договоре, а также дата заключения соглашения, которая также должна совпадать с той, что прописана в договоре аренды.
Эксперты советуют указывать в документе и полный список имеющегося в квартире оборудования вместе с информацией о состоянии и степени износа каждой вещи.
Документ должны подписать и собственник, и квартиросъемщик. Заверять его у нотариуса необязательно.
Как вернуть страховой депозит
Хозяин квартиры обязан вернуть добросовестному жильцу залог по завершении срока аренды, указанного в договоре, или при согласованном досрочном расторжении контракта. Однако порой собственник отказывается возвращать деньги, апеллируя к тому, что его имуществу был нанесен ущерб.
Если жилец действительно повредил что-то в квартире, ему следует оценить возможность ремонта. Иногда устранить несерьезный ущерб можно своими руками или обратившись к мастеру за небольшую плату. Если же повреждения оказались значительными, имеет смысл покрыть ущерб за счет залога, поскольку полноценный ремонт может обойтись дороже.
Если же реального ущерба квартире нанесено не было, а хозяин продолжает задерживать возврат депозита по надуманным причинам или из-за отсутствия денег, жилец может либо попробовать договориться с собственником (например, предложить ему возвращать залог по частям), либо обратиться в суд.
Обращение в суд будет иметь успех, только если собственник и квартиросъемщик заключали официальный договор об аренде, а факт уплаты залога был задокументирован.
В ряде случаев жильцу достаточно предупредить арендодателя о своем желании пожаловаться в полицию или налоговую инспекцию.
Как снять квартиру без залога
Хотя за последние годы большее число собственников начало требовать внесения залога, это не означает, что снять квартиру без страхового депозита невозможно. В основном на залоге настаивают хозяева новой недвижимости, где сделан хороший ремонт и установлена дорогая мебель и бытовая техника.
Если желаемое жилье оснащено изношенной мебелью и техникой или сдается пустым, а ремонт в нем уже несвежий, потенциальный арендатор может указать собственнику, что страховать в квартире нечего. Некоторые владельцы недвижимости в таких случаях действительно соглашаются на сделку без депозита.
Будущий квартиросъемщик также может сразу обратиться к специалистам, которые договорятся с арендодателем об оформлении договора без залога, или самостоятельно найти объявление, в котором депозит не нужен изначально.
Грамотно составить договор аренды с учетом всех особенностей, избежать рисков при сдаче квартиры и даже застраховать жилье и арендные платежи поможет сервис Домклик Аренда. Собственники могут сэкономить свое время на поиск и общение с потенциальными арендаторами, подготовку документов, поручив все вопросы специалистам.
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