Инструкция для тех, кто снимает жилье на двоих
Когда денег на то, чтобы в одиночку «тянуть» съемное жилье не хватает, многие прибегают к проверенной схеме: находят себе соседа, с которым можно будет разделить расходы на аренду квартиры. В зависимости от договоренности совместное проживание также сокращает плату за ЖКУ, комиссию риелтору, залог, затраты на ремонт и покупку бытовых предметов.
Однако наличие соседа вносит свои коррективы в правила проживания в арендованном жилье. Рассказываем, как правильно найти и снять квартиру на двоих, а также какие нюансы стоит продумать и проговорить для комфортного совместного существования.
Найдите подходящего соседа
Так, к примеру, часто поступают студенты. Берут в аренду недорогую «бабушкину» однушку и делят плату пополам — выходит совсем дешево. Если позволяет бюджет, можно снимать квартиру вдвоем подороже. Как правильно подобрать квартиру для студента? Мы подготовили 7 советов, которые вам помогут.
Если так случилось, что приходится делить съемное жилье с соседом, важно правильно подойти к выбору компаньона, ведь с этим человеком придется жить в одной квартире не день-два, а довольно продолжительное время. Самый простой вариант — это арендовать квартиру вместе с родственниками или друзьями.
Однако это не всегда оптимально. Для дружбы могут стать тяжелым испытанием грязная посуда, немытые полы и включенный на полную громкость телевизор. Не обращать внимание на такие «житейские мелочи» могут только влюбленные пары, да и то до поры до времени. Во всех остальных случаях проживающие совместно люди постепенно накапливают массу претензий друг к другу. Разъехаться с кем-то из посторонних будет легче, чем с близким человеком.
Найти руммейтов — так называются люди, которые снимают квартиру в складчину, — можно на специальных сайтах, в соцсетях в соответствующих тематических группах или через знакомых. Однако, если в качестве вашего соседа окажется малознакомый человек, крайне важно, чтобы его образ жизни был сродни вашему. Сложно ужиться двум людям, если один ложиться спать в тот момент, когда другой встает на работу. То же можно сказать о наличии диаметрально противоположных интересов, большого числа вредных привычек и так далее. Этот список каждый может дополнять по своему усмотрению.
Именно поэтому стоит с особым вниманием отнестись к режиму, кругу интересов и складу характера своего потенциального соседа. Можно даже представить себе образ идеального сожителя и «примерять» его уже к реальным людям, заранее понимая, с какими моментами будет возможно мириться, а с какими нет. Объясняем, что делать, если возникает конфликт с соседями.
Составьте правила совместного проживания
Когда подходящая кандидатура на место соседа найдена, стоит написать список правил, которым придется следовать всем проживающим в квартире. Лучше всего зафиксировать договоренности на бумаге и повесить на видное место. Так будет проще их придерживаться.
Составьте совместный список недопустимого
Обеим сторонам нужно предельно честно сообщить, что является для них неприемлемым и некомфортным. Например, один — фанат ежедневной уборки и ждет от соседа того же, другой терпеть не может сквозняков. Такие моменты следует проговорить с соседом заранее.
Лимитируйте визиты гостей
Наверняка не каждый человек согласится в любой момент принимать в гостях большую шумную компанию, особенно если никого там не знает. Иногда приходится устанавливать ограничения на частые тусовки и ночевки посторонних лиц.
Уважайте неприкосновенность личных вещей
Стоит договориться, какие предметы будут находиться в совместном пользовании, а какие нет. Допустим, посуда, бытовая техника — это общие вещи.
А есть то, что является лично вашим, и вы не собираетесь одалживать это своему соседу. И дело не только в том, что вещи приходят в негодность, а в том, что личные вещи — это пространство, вторгаться в которое нельзя никому. Этот момент также имеет смысл проговорить в начале совместного проживания. Сюда же можно отнести вопрос, связанный с питанием. Лучше сразу решить, будут ли у вас отдельные полки в холодильнике или совместные. А также кто и когда занимается приготовлением еды.
Оплата коммуналки
Тут все зависит от того, равномерно или нет соседи потребляют ресурсы. В зависимости от этой пропорции можно делить и плату за ЖКУ. Там, где вычесть свою долю невозможно, придется делить расходы пополам. Например, пополам платить за стационарный телефон или подписку на онлайн-кинотеатр.
Составьте график уборки
Квартира требует поддержки чистоты. Каким образом будут распределяться обязанности в этом случае? Возможно, каждый жилец будет делать уборку по очереди. А может случиться так, что одному нравится наводить порядок, но нет желания покупать продукты и готовить, зато это любит делать другой. И тогда можно распределить задачи иначе: кто-то наводит чистоту, кто-то отвечает за еду. В последнем случае придется проговорить и финансовые вложения в покупку продуктов.
Заключите договор аренды
Сложно заранее предугадать, насколько надежным в финансовом плане окажется сосед. Разумной выглядит схема, при которой владелец жилья оформляет договор найма отдельно для каждого нанимателя. В этом случае жильцы самостоятельно отвечают за свои платежи, равно как и за их пропуск.
Если хозяину квадратных метров такой вариант кажется слишком сложным, существует вариант оформления трехстороннего договора найма жилого помещения, когда одной из сторон выступает владелец квартиры, а в качестве двух других — сонаниматели. Для собственника это тоже хорошее решение: если появятся вопросы, то оба жильца не смогут уйти от обязательств, поскольку согласно п. 4 ст. 677 ГК РФ сонаниматели несут солидарную ответственность перед хозяином квартиры.
Однако, как говорится в ст. 323 ГК РФ, наниматель вправе требовать оплату аренды от одного из арендаторов в случае неполучения денег от остальных сонанимателей.
В договоре также прописываются места личного и общего пользования, состояние имущества и его перечень. При этом рекомендуется указывать реальный состав проживающих, их личные данные, а также метраж и состояние комнат, которыми они пользуются. Здесь может помочь составление акта приема-передачи квартиры.
При наличии договора совместной аренды подселение дополнительных квартирантов или замена прежних должна будет согласовываться с владельцем квартиры и с внесением изменений в имеющееся соглашение.
Открыто обсуждайте проблемы
Даже при тщательно продуманных договоренностях вряд ли удастся избежать мелких бытовых неурядиц. Если поведение соседа в чем-то не устраивает, не стоит копить раздражение в надежде, что все решится само собой. Лучше сразу говорить об этом.
Прежде всего квартиросъемщиков связывают деловые отношения и общие финансовые интересы. Именно поэтому стоит взвешенно и конструктивно подойти к решению проблемы, а именно рассказать соседу по квартире о своих претензиях и попросить его поделиться собственными в ваш адрес. Любой конфликт проще предотвратить в его зачатке, чем потом искать выход из сложной ситуации. А к любым договоренностям всегда можно оформить допсоглашение, обсудив вновь возникшие обстоятельства и дополнив принятые ранее правила.
Что еще нужно сделать и проверить перед тем, как снять жилье, мы рассказываем в другой статье.