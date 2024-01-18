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Недвижимость
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Как собственники квартир и арендаторы обманывают друг друга

Дата публикации: 18 янв 2024
Как собственники квартир и арендаторы обманывают друг друга
Содержание

Рассказываем о частых схемах обмана квартиросъемщиков и арендодателей — читайте и не попадайтесь.

Схема 1. Арендатор пересдает квартиру

Сдавая квартиру посуточно или на непродолжительный срок, вы рискуете столкнуться с мошенниками, которые по поддельным документам пересдают недвижимость сразу нескольким людям. С последних они берут страховой депозит и аренду за первый месяц проживания, а потом исчезают, оставляя реального владельца квартиры один-на-один с неожиданными, многочисленными и недовольными «квартиросъемщиками».

При аренде на месяц и более, вы можете попасться уже на другую уловку мошенников: пересдачу квартиры посуточно или переоборудование ее в мини-гостиницу.

Но самый неприятный и опасный вариант, если они решат использовать недвижимость для противозаконных действий — к примеру, изготовления наркотиков. Тут речь идет не просто о неприятной ситуации, а о риске привлечения ничего не подозревающего собственника к уголовной ответственности.

Как перестраховаться

Налаженный контакт с соседями и периодические визиты к арендаторам — ваши главные помощники. Еще один маячок — резкое увеличение показателей водосчетчиков: такое случается, когда в квартире проживает много людей, а не та приятная пара, которой вы ее сдавали.

Схема 2. Владелец квартиры безосновательно пытается расторгнуть договор

Мотив собственника-мошенника в этой ситуации исключительно корыстен: он выгоняет нанимателей, проживших менее месяца на его жилплощади, чтобы получить деньги и, не теряя времени, сдать квартиру следующим арендаторам, которые, вероятно, тоже надолго в ней не задержатся.

Как перестраховаться

Обязательно заключайте договор аренды, где будут четко прописаны основания, по которым собственник вправе выселить вас из квартиры и оставить арендную плату и депозит себе.

Обращайтесь за помощью к своему риелтору или юристу — это напугает мошенников, в большинстве случаев пользующихся нашей беззащитностью в юридических вопросах.

И крайняя мера — судебный иск. Если вы докажете, что собственник нарушает условия договора, не только вернете свои деньги, но и получите компенсацию.

Ёмкий и полный проект договора, который будет учитывать все нюансы и защитит как собственника, так и арендатора, помогут составить профессиональные юристы Домклик Аренда. Также будет приложен чек-лист описи имущества.

Документы можно составить и подписать онлайн — никаких лишних поездок или траты времени на показе. Все правки собственник и арендатор смогут обсуждать в чате сервиса Домклик Аренда.

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Схема 3. «Бронь» квартиры за потенциальным арендатором

Мошенники находят не слишком внимательного собственника и арендуют у него квартиру на несколько дней. Затем размещают новое объявление о ее же сдаче, но уже на длительный период и на заманчивых условиях. Когда появляются потенциальные квартиросъемщики, аферисты просят у тех аванс за «бронирование» квартиры, на которую ну очень много желающих, и бесследно исчезают. Естественно, подобных авансов они набирают не один и не два.

Как перестраховаться

Просите документы, подтверждающие право собственности, паспорт, проверяйте реальность данных о квартире и ее владельце, заказав выписку в ЕГРН, общайтесь с соседями — делайте все, чтобы получить максимум информации. И никогда не передавайте деньги до письменного заключения договора!

Схема 4. Аренда за ремонт

Мало кто любит делать ремонт. Поэтому некоторые собственники находят такой выход из этой ситуации: сдают «убитое» жилье по более чем скромной цене, взамен прося у арендаторов понемногу приводить квартиру в порядок. При этом подразумевается, что аренда заключается на длительный период и жильцы останутся в квартире и после ремонта.

Как по завершении ремонта поступит собственник-мошенник? Выселит квартирантов и найдет новых, которым сможет сдать жилье по более высокой цене.

Как перестраховаться

Соглашаясь на подобные ремонтно-арендаторские условия, досконально прописывайте все их детали в договоре найма помещения.

Обязательно указывайте там сроки найма, а также условия пересмотра размера арендной оплаты или досрочного расторжения договора.

Не забудьте сделать фото квартиры до, во время и после ремонта, а также сохранить чеки из строительных магазинов. 

Составьте акт приема-передачи в момент вселения, указав состояние квартиры, чтобы последующие изменения были более очевидны.

Собственник нарушает условия договора? Обращайтесь со всеми имеющимися доказательствами в суд.

Схема 5. Мошенник представляется риелтором

Вариаций у этой схемы — предостаточно, но суть одна: мошенник выдает себя за риелтора и «помогает» потенциальному жильцу в поиске помещения для аренды. Делает он это, естественно, не бесплатно, зато безрезультатно. В обмен на гонорар потенциальный наниматель получает небольшой список адресов (обычно они берутся с сайтов объявлений) или даже «секретную базу данных риелторов о собственниках». Ни в первом, ни во втором случае ценной информации там не содержится.

Как перестраховаться

Позвонить в агентство, уточнить, работает ли у них такой сотрудник.

Платить риелтору по факту выполненной работы, то есть после подписания договора аренды с собственником квартиры.

Слабое звено, по которому обычно больно и точно бьют мошенники — низкий уровень юридической грамотности арендодателей и нанимателей.

Если вы владеете информацией и хорошо знаете свои права, требуете оригиналы документов и дополнительные документы для проверки, не соглашаетесь на найм помещения без договора, вы попросту становитесь им не интересны. А они для вас — не опасны. 

💚 Составить договор аренды с Домклик

Аренда недвижимости
Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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