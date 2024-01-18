Как собственники квартир и арендаторы обманывают друг друга
Рассказываем о частых схемах обмана квартиросъемщиков и арендодателей — читайте и не попадайтесь.
Схема 1. Арендатор пересдает квартиру
Сдавая квартиру посуточно или на непродолжительный срок, вы рискуете столкнуться с мошенниками, которые по поддельным документам пересдают недвижимость сразу нескольким людям. С последних они берут страховой депозит и аренду за первый месяц проживания, а потом исчезают, оставляя реального владельца квартиры один-на-один с неожиданными, многочисленными и недовольными «квартиросъемщиками».
При аренде на месяц и более, вы можете попасться уже на другую уловку мошенников: пересдачу квартиры посуточно или переоборудование ее в мини-гостиницу.
Но самый неприятный и опасный вариант, если они решат использовать недвижимость для противозаконных действий — к примеру, изготовления наркотиков. Тут речь идет не просто о неприятной ситуации, а о риске привлечения ничего не подозревающего собственника к уголовной ответственности.
Как перестраховаться
Налаженный контакт с соседями и периодические визиты к арендаторам — ваши главные помощники. Еще один маячок — резкое увеличение показателей водосчетчиков: такое случается, когда в квартире проживает много людей, а не та приятная пара, которой вы ее сдавали.
Схема 2. Владелец квартиры безосновательно пытается расторгнуть договор
Мотив собственника-мошенника в этой ситуации исключительно корыстен: он выгоняет нанимателей, проживших менее месяца на его жилплощади, чтобы получить деньги и, не теряя времени, сдать квартиру следующим арендаторам, которые, вероятно, тоже надолго в ней не задержатся.
Как перестраховаться
Обязательно заключайте договор аренды, где будут четко прописаны основания, по которым собственник вправе выселить вас из квартиры и оставить арендную плату и депозит себе.
Обращайтесь за помощью к своему риелтору или юристу — это напугает мошенников, в большинстве случаев пользующихся нашей беззащитностью в юридических вопросах.
И крайняя мера — судебный иск. Если вы докажете, что собственник нарушает условия договора, не только вернете свои деньги, но и получите компенсацию.
Ёмкий и полный проект договора, который будет учитывать все нюансы и защитит как собственника, так и арендатора, помогут составить профессиональные юристы Домклик Аренда. Также будет приложен чек-лист описи имущества.
Документы можно составить и подписать онлайн — никаких лишних поездок или траты времени на показе. Все правки собственник и арендатор смогут обсуждать в чате сервиса Домклик Аренда.
Схема 3. «Бронь» квартиры за потенциальным арендатором
Мошенники находят не слишком внимательного собственника и арендуют у него квартиру на несколько дней. Затем размещают новое объявление о ее же сдаче, но уже на длительный период и на заманчивых условиях. Когда появляются потенциальные квартиросъемщики, аферисты просят у тех аванс за «бронирование» квартиры, на которую ну очень много желающих, и бесследно исчезают. Естественно, подобных авансов они набирают не один и не два.
Как перестраховаться
Просите документы, подтверждающие право собственности, паспорт, проверяйте реальность данных о квартире и ее владельце, заказав выписку в ЕГРН, общайтесь с соседями — делайте все, чтобы получить максимум информации. И никогда не передавайте деньги до письменного заключения договора!
Схема 4. Аренда за ремонт
Мало кто любит делать ремонт. Поэтому некоторые собственники находят такой выход из этой ситуации: сдают «убитое» жилье по более чем скромной цене, взамен прося у арендаторов понемногу приводить квартиру в порядок. При этом подразумевается, что аренда заключается на длительный период и жильцы останутся в квартире и после ремонта.
Как по завершении ремонта поступит собственник-мошенник? Выселит квартирантов и найдет новых, которым сможет сдать жилье по более высокой цене.
Как перестраховаться
Соглашаясь на подобные ремонтно-арендаторские условия, досконально прописывайте все их детали в договоре найма помещения.
Обязательно указывайте там сроки найма, а также условия пересмотра размера арендной оплаты или досрочного расторжения договора.
Не забудьте сделать фото квартиры до, во время и после ремонта, а также сохранить чеки из строительных магазинов.
Составьте акт приема-передачи в момент вселения, указав состояние квартиры, чтобы последующие изменения были более очевидны.
Собственник нарушает условия договора? Обращайтесь со всеми имеющимися доказательствами в суд.
Схема 5. Мошенник представляется риелтором
Вариаций у этой схемы — предостаточно, но суть одна: мошенник выдает себя за риелтора и «помогает» потенциальному жильцу в поиске помещения для аренды. Делает он это, естественно, не бесплатно, зато безрезультатно. В обмен на гонорар потенциальный наниматель получает небольшой список адресов (обычно они берутся с сайтов объявлений) или даже «секретную базу данных риелторов о собственниках». Ни в первом, ни во втором случае ценной информации там не содержится.
Как перестраховаться
Позвонить в агентство, уточнить, работает ли у них такой сотрудник.
Платить риелтору по факту выполненной работы, то есть после подписания договора аренды с собственником квартиры.
Слабое звено, по которому обычно больно и точно бьют мошенники — низкий уровень юридической грамотности арендодателей и нанимателей.
Если вы владеете информацией и хорошо знаете свои права, требуете оригиналы документов и дополнительные документы для проверки, не соглашаетесь на найм помещения без договора, вы попросту становитесь им не интересны. А они для вас — не опасны.