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Недвижимость
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Домклик Аренда: что это и для кого

Дата публикации: 27 сен 2024
Домклик Аренда: что это и для кого
Содержание

35 тысяч рублей — средняя стоимость аренды квартиры в России. Около 70 тысяч рублей — средняя однушка в Москве. Именно такую сумму ежемесячно теряют владельцы квартир, потому что не могут найти квартирантов, которые полюбили бы съёмную квартиру как родную.

Эксперты в таком случае рекомендуют сдавать жильё знакомым, но и тут есть подводные камни — просьбы подождать с платежом за аренду по дружбе или нежелание вносить страховой депозит.

Но можно найти проверенных жильцов и начать зарабатывать на аренде уже сейчас — с помощью сервиса Домклик. Мы возьмём весь процесс на себя: приведём к вам подходящих жильцов и поможем оформить безопасную аренду.

Как работает сервис

Шаг 1. Консультация со специалистом

Вы расскажете о вашем жилье, поделитесь своими пожеланиями и запросами, а мы — о сервисе и выгодном для вас размере арендной платы.

Шаг 2. Подтверждение собственности и оплата за поиск жильца

Вы подтверждаете собственность, загрузив выписку из ЕГРН. Заказать ее можно на Госуслугах.

Шаг 3. Загрузка фото жилья

Нужно загрузить фото, чтобы мы могли составить объявление с изображениями высокого качества без водяных знаков других сервисов.

Шаг 4. Подготовка объявления и продвижение

Мы грамотно составим объявление, разместим его на сервисах по аренде и начнём продвижение. Мы разместим объявление на основных российских сервисах аренды. В зависимости от региона их может быть до 28.

Шаг 5. Обработка входящих звонков

Менеджеры Домклик примут за вас звонки, отсеют спам и неподходящих жильцов на основании ваших пожеланий.

Как проходит проверка жильца

  • Кандидат авторизуется по Сбер ID и заполняет анкету, проходит первичный отбор.
  • Если его условия совпадают с пожеланиями собственника, жилец может заполнить о себе дополнительную информацию.
  • Анкета отправляется менеджерам Домклик, менеджер перезванивает кандидату для уточнения удобного времени показа, согласовывает показ с собственником, если тому понравилась анкета жильца.

Шаг 6. Просмотры и сдача жилья

Согласуем с вами время показов подходящим жильцам, будем управлять графиком и переносами показов, если потребуется. Вам останется только провести показ и выбрать жильца.

Домклик Аренда поможет не только собственникам, но и арендаторам: специалисты грамотно подготовят документы, которые помогут обезопасить всех. Это:

  • ёмкий и полный проект договора от профессиональных юристов, учитывающий основные риски. Договор можно подписать онлайн с помощью электронной подписи и СМС-кода;
  • опись имущества, которая заполняется онлайн в формате простого чек-листа, фото можно сделать и приложить прямо в приложении.

Такие документы всегда под рукой и имеют ту же юридическую силу, что и бумажные версии. При желании договор тоже можно отправить на регистрацию, как бумажный: более того, его формат обеспечивает регистрацию без задержек.

Если в процессе сдачи с жильцом всё-таки возникнет спор, наш юрист проконсультирует и поможет с решением.

Все правки собственник и арендатор смогут обсуждать в чате сервиса Домклик Аренда. Никаких лишних поездок или траты времени на показе.

Финансовая защита аренды

В сервисе есть онлайн-платформа для приёма платежей собственником от жильца. Если стороны договорились проводить платежи через Домклик, то:

  • ежемесячно в личном кабинете жилец видит напоминание об оплате, а хозяин — статус платежа;
  • если жилец не сможет заплатить, Домклик заплатит за него, и хозяин получит деньги вовремя;
  • в сервис включено страхование жилья и имущества по расширенному перечню рисков, за которое хозяин ничего не платит.

Почему стоит выбрать сервис

  1. Мы быстро и без лишних затрат найдём надёжного квартиранта, которому можно доверить жильё. Вам не придётся платить за размещение и продвижение в каждом сервисе аренды отдельно.
  2. Наши документы защитят ваши интересы и удобны в управлении онлайн, без лишних поездок. Подписывайте их дистанционно или прямо на показе с жильцом
  3. Мы обеспечиваем финансовую защиту вашей аренды: помогаем конфиденциально и гарантированно получать платежи и даём страховое покрытие до 2 млн рублей на жильё и имущество.

Аренда недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Комментарии4
Н
Наталья Н.
02 окт 2024

Неправда!!! Сервис не работает

Домклик
02 окт 2024

Наталья Н.здравствуйте. Ранее ответили на ваш комментарий, просим написать на почту realty@domclick.ru

Н
Наталья Н.
02 окт 2024

За все время существования Дом клик аренда он мне не помог ни разу. Пример сдачи в аренду квартиры в Анапе. Захотели -назначили по согласованию со мною сроки просмотров. Потом втихую сняли объявление. И не уточнишь, потому что дозвониться невозможн<о, кто набедокурил, почему отменён просмотр. И за такой сервис ч заплатила деньги. Совершенно не умеют. Не хотят работать.

Домклик
02 окт 2024

Наталья Н.здравствуйте. Напишите нам, пожалуйста, на почту realty@domclick.ru полные ФИО и номер телефона того, кто пользовался сервисом. Хотели бы разобраться в ситуации.

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