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Недвижимость
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Как выбрать фундамент для частного дома

Дата публикации: 03 апр 2023
Как выбрать фундамент для частного дома
Содержание

На выбор фундамента для коттеджа или дачи влияет ряд факторов — от климата и типа почвы до этажности, конструкции постройки и материалов стен. От надежности цоколя зависят устойчивость всего здания и его безопасность.

Разбираемся, какие бывают фундаменты для строительства частного дома, какую арматуру и бетон использовать и как избежать ошибок при выборе материалов.

Какими бывают виды фундамента

В самом общем виде типы фундамента делятся на четыре основные категории:

  • плитный;
  • ленточный;
  • свайный;
  • столбчатый.

«Это базовые категории, каждая из них имеет свои вариации, которые сильно разнятся по стоимости. При выборе фундамента необходимо ориентироваться на следующие группы факторов: геология и геодезия грунта и конструктив самого дома. От этого будет зависеть тип фундамента, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Если дом дачный, а грунт устойчивый, хватит и столбчатого фундамента. Стандартно используют в наших условиях ленточный или плитный, но при сложном грунте применяют и сваи. Например, в Сочи, где очень специфические почвы, используют свайные фундаменты с глубинными колоннами, добавил он.

Как выбрать фундамент для частного дома №1

Что касается фундаментов для индивидуальных жилых домов, на рынке присутствует изрядное разнообразие их видов, технологий и материалов, рассказывает основатель домостроительной компании NORDHUS Александр Петров.

«Вероятно, в первую очередь это связано с тем, что рынок ИЖС всё ещё толком не сформирован, и решение о выборе строительной технологии до сих пор заказчик принимает самостоятельно. Зачастую не только выискивая самые невероятные технологические решения для фундамента, но и комбинируя их по-своему, рождая всё новые и новые оригинальные решения, — поясняет эксперт.

Принято делать выбор между тремя основными группами технологий: железобетонная плита различных видов, железобетонная лента и её вариации, а также различные типы свай (как железобетонные, так и винтовые с различными обвязками).

Также в ряде случаев, таких как фундаменты для участков с ярко выраженным рельефом, встречаются и вполне обоснованные, рациональные комбинации этих технологий, как, например, железобетонная плита на сваях».

Свайные типы фундамента применяются в основном тогда, когда несущая способность грунта минимальна, если он включает органику, мусор или излишне насыщен водой. В этом случае сваи минимизируют нагрузку на нижние слои грунта. Если же грунт однороден, обычно останавливают свой выбор на самых бюджетных вариантах — это ленточные и ленточно-блочные. Они дешевле всего, и их проще всего монтировать.

Как выбрать фундамент для частного дома

Какой бетон для фундамента частного дома подходит лучше всего в каждом конкретном случае, решают геологические изыскания.

«Как правило, на небольших площадях застройки под обычный частный дом — это 3 скважины на 8 метров. Выбор самого рационального решения также определяется особенностями рельефа участка. На основе этих данных, а также понимая характеристики предполагаемого строения, специалист делает выбор. В идеале фундамент должен соответствовать двум критериям — надежность и рациональная экономичность», — пояснил Александр Петров.

Как театр начинается с вешалки, так дом начинается с фундамента — прочное и надёжное основание, залог долговечности и безопасности жилища. Существует масса видов фундаментов на все случаи, как для массивных капитальных домов для круглогодичного проживания, так и для сезонных дач.

В последние годы наряду с ленточными, свайными и столбчатыми фундаментами большое распространение в загородной сфере получили энергоэффективные утепленные шведские плиты — УШП. Оболочка из ЭППС или ППС надежно защищает бетон от контакта с грунтом и влагой и предупреждает отток тепла. А интегрированные в плиту коммуникации и контур тёплого пола упрощают дальнейшее строительство.

Изначально большие затраты на такое плитное основание окупаются и за счёт готового чернового пола, не требующего дополнительного выравнивания и утепления, и за счёт сокращения расходов на отопление в процессе эксплуатации. 

Когда УШП не позволяет рельеф участка или не вытягивает бюджет, под капитальные загородные дома заливают мелкозаглубленную ленту — она универсальна и подходит под большинство стеновых и кровельных материалов. А также позволяет применить хоть балочное, хоть плитное перекрытие или выполнить заливку полов по грунту. Под сезонные дачи с периодическим режимом пребывания обычно используют свайные или столбчатые виды фундаментов, особенно, когда строительство ведётся в зимнее время. Выбор и расчёт оптимального основания для своего дома делают в процессе проектирования.

Фото эксперта
Популярный портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Виды фундамента: по материалам

С точки зрения материалов типы фундамента классифицируются так:

  • из природного камня, бута и бутобетона;
  • из искусственного камня, керамического камня, бетонных блоков;
  • из дерева;
  • из бетона.

Виды фундамента: по типу конструкции

В этой категории разбивка следующая:

  • ленточный;
  • ленточно-свайный;
  • свайный;
  • плитный;
  • столбчатый;
  • блочный;
  • монолитный.

Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для частного дома, в разных регионах также смотрят на термо- и сейсмоустойчивость, влагостойкость, энергоэффективность — все эти характеристики существенно различаются.

Как выбрать фундамент для частного дома №2

«Если говорить о наиболее энергоэффективном фундаменте, то это шведская плита, — отмечает Михаил Лазовский. — По сейсмоустойчивости, влагоустойчивости и температуре следует исходить из конкретного грунта. Конечно, наиболее устойчивы сваи, но в ряде местностей им не уступают и плитные фундаменты».

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Какие бывают фундаменты для строительства частного дома

Самый энергоэффективный фундамент

Наибольшую энергоэффективность несут в себе различные типы утеплённых железобетонных фундаментов, рассказывает Александр Петров.

«Наиболее распространёнными, а точнее, наиболее модными в России из них сейчас являются УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент), — говорит эксперт. — Утеплению таких фундаментов уделяется особое внимание, что позволяет внести фундамент в тёплый контур здания почти полностью, сделав его единым с самой „коробкой“ дома с точки зрения его утепления».

Вместе с тем, отмечает он, похожие потребительские характеристики и у других типов утеплённых железобетонных фундаментов. Причём стоимость таких решений, не имеющих раскрученного названия, может быть в полтора-два раза ниже.

Из чего лучше построить дом для постоянного проживания, можно узнать здесь.

Самый сейсмостойкий фундамент

В целом наиболее сейсмоустойчивы свайные фундаменты, но важно понимать, что сейсмостойкость тут нужно рассматривать вместе с проектом здания.

«Фундамент напрямую связан с конструкцией, которая на нём стоит, поэтому и адекватное решение по всему дому для сейсмоопасных регионов должно приниматься целиком», — подчеркивает Александр Петров.

Самый влагоустойчивый фундамент

Разные виды фундаментов защищены от воды в любом случае. Но если говорить про Центральную Россию, то для фундаментов, заложенных не ниже глубины промерзания, обязательно делается водоотведение. Для свайных фундаментов его зачастую можно и не выполнять.

«Но, опять же, существуют разные геологические условия каждого конкретного земельного участка, и окончательное решение принимается только на основании геологического отчета, — отмечает Александр Петров. — Если частный заказчик решает сэкономить на „геологии“, а подрядчик проявляет непрофессионализм и не настаивает на выполнении этих изысканий, такая экономия может оказаться опасной».

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Как выбрать фундамент для частного дома №1

Какой фундамент лучше всего выдерживает перепады температур

В принципе этот вопрос обычно решается с помощью специальных добавок, которые выбираются под конкретные условия эксплуатации. В жарком климате, в холодном или резко континентальном могут быть свои лайфхаки.

«Современные строительные технологии и специальные материалы и добавки позволяют обеспечить практически любые условия, необходимые для строительства надежного и безопасного здания практически в любой точке планеты. Сегодня это вопрос проектирования по конкретному техническому заданию», — заключает Александр Петров.

Самый бюджетный вид фундамента

Ответ на вопрос, какой фундамент нужен для частного дома, невозможен и без разговора о деньгах.

«Самый бюджетный вариант — фундамент из металлических свай (за исключением столбчатого, который редко применяется в строительстве ИЖС для постоянного проживания)», — отмечает Михаил Лазовский.

Наиболее бюджетным вариантом являются винтовые сваи, добавляет Александр Петров.

«Помимо экономичности, это еще и максимальная скорость монтажа, а также мобильность, если говорить о временных конструкциях и возможности извлечения свай из грунта, — поясняет эксперт. — Также на них проще всего выполнять обвязку и усиления с применением металла».

Но, как обычно бывает с экономичными вариантами, здесь есть и свои минусы. Основной — это ограниченный срок эксплуатации и риск коррозии. «Чтобы исключить этот момент, можно использовать железобетонные сваи, которые лишь немного дороже как сами по себе, так и в монтаже», — рекомендует Александр Петров.

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Какие материалы нужны для заливки фундамента

Если говорить именно о заливке фундамента, то основные материалы — это арматура, бетон и опалубка. Свайные фундаменты заливки не предполагают.

«Материалы для заливки определяются исходя из геологической и геодезической экспертиз, а также конструктива ИЖС — из чего строить, каркас, блок и так далее», — отмечает Михаил Лазовский.

Как выбрать фундамент для частного дома №2

Какие бетон и арматуру использовать

Марки бетона и выбор арматуры зависят от характеристик грунта и конструктива дома. Так, если почва невысокой влажности, для заливки монолитного фундамента используют тяжелый конструктивный бетон класса не ниже В15 с водопроницаемостью не ниже W4.

Если грунт влажный и нужна наружная гидроизоляция, лучше брать бетон водопроницаемостью не менее W6. Такие бетоны шире всего применяются как в сегменте ИЖС, так и в массовом строительстве. Если участок подвержен паводкам и подтоплениям, выбирают водонепроницаемый бетон — W8.

Минимальная морозостойкость для средней полосы — F50, рекомендуемая — F100. Если участок сложный, с повышенной влажностью, расположен рядом с водоемами, в условиях частой смены температурного режима, выбирают материалы от F150 и выше. Их же используют в высотном строительстве.

Арматура для фундамента частного дома тоже бывает разная. Выбор конкретного решения зависит от масштаба постройки. Для возведения небольшого частного дома может быть достаточно 8-миллиметровой арматуры. Для строения побольше (с фундаментом до 3 метров в длину) потребуется уже более прочная арматура, сечением 10 мм, для дома с более масштабным фундаментом — сечением 12 мм.

Если при обустройстве основания используется арматура разного диаметра, более прочную (и толстую) размещают в нижних слоях.

Эксперты советуют: рассчитывая нужное количество арматуры, стоит учитывать небольшой перерасход и закупить на 5–10% больше — практика показывает, что арматуры чаще не хватает, чем остается в излишке. 

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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