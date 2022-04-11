Из чего построить дом: каменная, деревянная и каркасная технологии строительства
Говоря про технологии строительства загородных домов хочется, в первую очередь, сказать, что нет лучшей или идеальной технологии. Все они имеют право на жизнь и обладают своими преимуществами и недостатками. А теперь рассмотрим каждую.
Каменные дома
К «каменным» домам относятся дома из кирпича, пено- и газоблоков, теплой керамики, монолит и т.д.
К преимуществам каменных домов, в первую очередь, относится их «монументальность», то есть ощущение крепкого, тяжелого, надежного дома у его владельца. То есть каменный дом сложнее построить плохо, так, чтобы это критически сказывалось на его качестве, чем, например, каркасный или деревянный.
Камень имеет худшие теплотехнические характеристики, чем дерево. Кирпичная стена должна быть в 3-4 раза толще такой же стены из дерева, например. Это в меньшей степени относится к домам из пено- и газобетона, однако, каменные дома в большинстве случаев требуют дополнительного утепления.
Кроме того, процесс строительства каменных домов достаточно долгий. Ведение стройки зимой возможно, но связано со множеством ограничений и сложностей.
Деревянные дома
Это дома из оцилиндрованного бревна, бруса, клееного бруса и т.д.
Живой, природный материал. Многие люди просто не могут жить в каменных домах. Дерево, безусловно, является более приятным материалом, чем камень. Деревянные дома легче, у них меньшие требования к фундаментам. Но имеется также ряд своих преимуществ и недостатков.
Дерево в классическом виде (брус, бревно) являются не самыми технологичными материалами. В зависимости от степени влажности древесины, дома, построенные из бруса и бревна, подвержены усадке вплоть до 5-7%. То есть прежде чем приступить к отделке такого дома, необходимо дождаться усадки стен. Как вариант, можно использовать более высоко технологичную древесину — клееный брус. Это брус, сделанный из склеенных между собой ламелий (сухих досок). Он дает минимальную усадку 0,5-1%, но стоит существенно дороже.
Каркасные дома
Каркасные дома являются некой модификацией деревянных домов. Стена каркасного дома представляет собой деревянные стойки, пространство между которыми заполнено утеплителем. Каркасная технология имеет множество противников и ярых сторонников.
Каркасные дома — это самые быстровозводимые дома. Сроки строительства могут быть от нескольких месяцев до нескольких недель. Дома получаются легкими, и их можно устанавливать на свайно-винтовой фундамент, что также существенно ускоряет процесс строительства (фундамент под дом можно сделать за несколько дней, а работы проводить в том числе и в зимнее время).
Из недостатков каркасных домов — высокие требования к проектированию, качеству материалов и выполняемых работ. Сделать «плохой» каркасный дом гораздо проще, чем «плохой» каменный. Отсюда и все страшилки про каркасные дома. Дом шатается и нет звукоизоляции (плохой проект, использована доска недостаточного сечения). В доме заведутся мыши (не сделана защита сеткой от мышей). Дом недолговечный, сгниет и развалится (использованы сырые доски для стройки, нет пароизоляции и т.д.).