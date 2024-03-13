Каркасный дом: плюсы и минусы
Каркасная технология строительства позволяет быстро возводить тёплые, удобные и относительно недорогие дома для постоянного проживания. Благодаря простоте конструкции в каркасном доме можно реализовать различные архитектурные решения и создать уникальный дизайн.
Какие бывают виды каркасных домов, в чём состоят преимущества и недостатки технологии и какие проекты каркасников пользуются наибольшей популярностью — рассказали в компании Йоло Хаус.
Что такое каркасная технология
Это строительная система, состоящая из деревянных вертикальных стоек, нижней и верхней обвязки, системы связей, элементов перекрытия и крыши.
Основа каркасного домостроения была заложена в Европе в X-XII веках при строительстве фахверковых домов. Именно принцип продольных и поперечных силовых элементов обеспечил жесткость дома с последующим заполнением пустот каркаса.
Первый российский нормативный документ СП 31-105-2002 был разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide).
Дома данной конструкции широко применяются для индивидуального жилищного строительства как в Российской Федерации, так и в Канаде, США, Финляндии, Швеции и других странах.
Виды каркасных домов
1. Классическая сточено-ригельная система, которая может отличаться технологией сборки, но принцип остаётся тем же — наличие несущего каркаса.
2. Каркасно-панельная технология. Это элементы дома, которые собираются на месте строительства и поднимаются вручную либо изготавливаются на заводе и впоследствии монтируются — краном или вручную (например, СИП-панели). Главное отличие заключается в заполнении и глубине отделки данных панелей. К примеру, с завода элементы дома могут приезжать как в черновом варианте, так и с внутренней частичной отделкой, включая окна, фасад и закладные инженерные коммуникации.
3. Модульные каркасные дома. Это единый модуль, состоящий из элементов пола, стены, крыши, который изготавливается на заводе с отделкой и инженерией и далее с помощью крана монтируется и соединяется с другими модулями на участке.
Наиболее популярные технологии каркасного строительства в России — это классическая и каркасная с СИП-панелями заводского изготовления.
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Этапы строительства
- Устройство фундамента (железобетонные сваи, винтовые сваи, монолитная плита, лента)
- Монтаж силового каркаса дома
- Монтаж кровли
- Установка окон
- Устройство фасада
- Устройство инженерных коммуникаций и утепление дома с пароизоляцией
- Инженерные работы
- Внутренняя отделка
Сроки и стоимость строительства
Каркасные дома являются быстровозводимыми. Например, теплый контур дома площадью 100 кв. м с фундаментом, утепленными конструкциями, кровлей, окнами, снегозадержателями, вентвыходами и водосточной системой возводится за один месяц. Устройство инженерных коммуникаций и внутренняя отделка занимают ещё 2–3 месяца.
Итого, примерный срок строительства дома под ключ при площади в 100 квадратов составляет 3–4 месяца.
Цена зависит от индивидуальных параметров, но точно можно сказать, что при схожей отделке каркасник обойдётся дешевле примерно на 30-40% по сравнению с домами из газобетона и кирпича.
Преимущества и недостатки технологии
Основные плюсы каркасных домов:
- Высокая энергоэффективность при малых толщинах конструкций (что увеличивает полезную площадь дома)
- Надежность и возможность самостоятельной перепланировки
- Высокая скорость строительства
- Экономичность в сравнении с такими же популярными технологиями, как газобетонные и кирпичные дома
- Экологичные материалы
- Круглогодичное строительство
Важным преимуществом также является круглогодичность строительства энергоэффективного дома — вам не нужно ждать, когда пройдут морозы, дополнительно тратить деньги на прогрев монолитной плиты и использование противоморозных добавок.
Легкость конструкций позволяет строить дом без удорожания на участках с перепадами, со сложной геологией, в местах с ограниченной транспортной доступностью.
Слабые места каркасников проявляются при неправильной сборке и эксплуатации дома. При несоблюдении технологии строительства такой дом быстрее сократит свой срок жизни, чем дома из кирпича или газобетона.
Также важно убедиться в качестве проектной документации. К примеру, нарушение пароизоляции в каркасном доме имеет больше сложностей в устранении по сравнению с той же каменной технологией.
При строительстве каркасного дома нельзя экономить на качестве пиломатериала, так как плохо высушенное и не обработанное биозащитой дерево может привести к появлению грибка.
Популярные проекты каркасных домов*
Тренд последних лет — одноэтажные дома площадью 80–130 квадратных метров для семей из 4–6 человек.
Типовой проект С126
Дом в стиле барнхаус площадью 126 кв. м вобрал в себя черты лофта и минимализма. Красота природной фактуры дерева делает фасад эстетичным и по-европейски сдержанным. Деревянные перголы террасы придают дополнительный объем дому и создают комфортную зону отдыха на террасе. Панорамное остекление наполняет дом светом и соединяет внутреннее убранство и окружающий ландшафт, создавая единое пространство.
В коттедже расположены три комнаты, просторная кухня-гостиная, сауна, санузел, техническое помещение и отдельная гардеробная, где можно свободно развесить одежду, а также кладовая и прихожая. Благодаря встроенной сауне удобно принимать банные процедуры, не выходя из дома. Здесь можно расслабиться после насыщенного рабочего дня или быстро согреться в промозглую погоду. Высокие потолки в доме зрительно увеличивают пространство, а панорамные окна наполняют интерьер светом. К фасаду прилегает открытая терраса с перголой, где можно уютно посидеть с чашкой чая.
Типовой проект К122
Дом площадью 122 кв. м выполнен в стиле современной классики. Классическая двухскатная кровля с теплыми цветовыми решениями фасада из штукатурки и планкена придают внешнему облику одноэтажного дома изысканную элегантность. Панорамные окна, расположенные по всему периметру, создают ощущение гармонии с внешним окружением.
Внутри есть три спальни, большая кухня-гостиная, холл, санузел с ванной, прихожая, техническое помещение, сауна. С помощью источников света, мебели и различных конструкций можно выполнить визуальное и функциональное зонирование кухни и гостиной.
Типовой проект К88
Дом с расчетной площадью 88 кв. м выдержан в стиле современной классики с нотками фахверка. Панорамные окна на главном фасаде наполняют светом кухню-гостиную, создавая ощущение гармонии с внешним окружением. Отсутствие чердачного перекрытия создает в доме простор, наполненный солнечным светом. Большая терраса очень удобна для приятного отдыха и досуга.
Внутри дома находятся две спальни, большая кухня-гостиная, два отдельных санузла, тамбур и техническое помещение. Также предусмотрено место под камин.
Рекомендации эксперта
1. Каркасная технология позволяет без особых сложностей улучшить звукоизоляцию как всего дома, так и отдельных помещений. Наиболее экономичный вариант — это использование гипсокартонных листов, они не только улучшат звукоизоляцию, но и повысят предел огнестойкости дома. Например, при строительстве общественных и многоквартиных зданий по каркасной технологии зачастую требуется иметь III и даже II степень огнестойкости, где предел огнестойкости конструкций должен быть REI 45,60,90 минут. Именно благодоря негорючим листовым материалам можно добиться таких значений.
2. При устройстве инженерных сетей всегда надо делать трап в техническом и влажном помещении. Это даст возможность сберечь конструкции дома при аварийной ситуации — вода уйдет в трап и не разойдется по дому.
3. Обязательно нужно обеспечить устройство вентиляционной системы дома, так как без нее в помещении может быть очень влажно, и тогда нагрузка на отопление увеличится. Однако, есть лайфхак: можно купить осушитель воздуха и в зимний период он будет собирать излишнюю влагу, тогда не надо будет дополнительно увеличивать мощность котла.
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* Все проекты можно адаптировать под запрос с учетом пожеланий заказчика и особенностей участка
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