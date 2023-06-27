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Регистрация самозанятых

Дата публикации: 27 июн 2023
Регистрация самозанятых

В Домклик PRO реализована возможность регистрации кабинета партнера для самозанятых в связи с действием на территории всех субъектов РФ Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Компании/ИП/самозанятые, которые ведут свой бизнес легально, могут получить доступ к кабинету партнера с расширенным функционалом.

Расширенный функционал кабинета партнера дает возможность

  • Подавать заявки на кредиты по своим клиентам
  • Записываться на проведение неипотечных сделок
  • Оформлять сервисы Домклик для клиентов
  • Отображаться в поисковом запросе, рейтинге агентов, получать отзывы клиентов
  • Проходить обучение для партнеров, посещать профессиональные вебинары и т.д.
  • Читать статьи для партнеров

Как получить доступ к расширенному функционалу кабинета партнера

Если у вас еще нет кабинета на Домклик или вы зарегистрированы в качестве физического лица

Войдите в раздел «Партнерам» и пройдите регистрацию — укажите свои персональные данные и согласитесь на их обработку, ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и примите его.

Для регистрации самозанятого обязательно подтверждение личности через СберБанк Онлайн. Далее зайдите в свой кабинет партнёра и следуйте инструкции ниже.

Если у вас уже есть кабинет партнера с ограниченным функционалом

В разделе «Основное» откройте вкладку «Места работы» и нажмите «Работать самостоятельно»

Далее — и в первом случае, и во втором случае вам нужно выбрать тип компании-партнера: «Самозанятый».

Далее — введите ИНН и повторите введение контактного телефона.

Если введенный ИНН 12-значный, то есть принадлежит физическому лицу (не компании), то система предложит выбрать статус регистрации в Домклик PRO: в качестве компании (ИП) или в качестве самозанятого.

Разница в том, что партнер — ИП может регистрировать своих сотрудников, участвовать в рейтинге Агентств недвижимости, Программе лояльности для компаний-партнеров, а самозанятый — нет.

Самозанятый действует без сотрудников. При этом посетитель сайта может посмотреть полную информацию о самозанятом в разделе «Риелторы», выбрать агента для дальнейшего сотрудничества по своей сделке.

Если налогоплательщик (по введенному ИНН) отсутствует в ФНС в базе самозанятых, то система предложит зарегистрироваться любым удобным способом:

  • Через сайт ФНС и мобильное приложение «Мой налог»
  • Через СберБанк Онлайн, оформив бесплатный пакет услуг «Свое дело»

После успешной регистрации на Домклик в качестве самозанятого для старта работы система предложит заполнить необходимую информацию.

Поздравляем! Теперь у вас есть доступ в кабинет партнера с расширенным функционалом.

Домклик регулярно проводит мониторинг партнеров, в том числе и самозанятых, для актуализации статуса компании/налогоплательщика и выявления мошеннических схем при подаче заявок на ипотечные кредиты по клиентам.

Если партнер не соответствует требованиям банка и Домклик, то функционал кабинета ограничивается.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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