Регистрация самозанятых
В Домклик PRO реализована возможность регистрации кабинета партнера для самозанятых в связи с действием на территории всех субъектов РФ Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» от 27.11.2018 N 422-ФЗ.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.
Компании/ИП/самозанятые, которые ведут свой бизнес легально, могут получить доступ к кабинету партнера с расширенным функционалом.
Расширенный функционал кабинета партнера дает возможность
- Подавать заявки на кредиты по своим клиентам
- Записываться на проведение неипотечных сделок
- Оформлять сервисы Домклик для клиентов
- Отображаться в поисковом запросе, рейтинге агентов, получать отзывы клиентов
- Проходить обучение для партнеров, посещать профессиональные вебинары и т.д.
- Читать статьи для партнеров
Как получить доступ к расширенному функционалу кабинета партнера
Если у вас еще нет кабинета на Домклик или вы зарегистрированы в качестве физического лица
Войдите в раздел «Партнерам» и пройдите регистрацию — укажите свои персональные данные и согласитесь на их обработку, ознакомьтесь с Пользовательским соглашением и примите его.
Для регистрации самозанятого обязательно подтверждение личности через СберБанк Онлайн. Далее зайдите в свой кабинет партнёра и следуйте инструкции ниже.
Если у вас уже есть кабинет партнера с ограниченным функционалом
В разделе «Основное» откройте вкладку «Места работы» и нажмите «Работать самостоятельно»
Далее — и в первом случае, и во втором случае вам нужно выбрать тип компании-партнера: «Самозанятый».
Далее — введите ИНН и повторите введение контактного телефона.
Если введенный ИНН 12-значный, то есть принадлежит физическому лицу (не компании), то система предложит выбрать статус регистрации в Домклик PRO: в качестве компании (ИП) или в качестве самозанятого.
Разница в том, что партнер — ИП может регистрировать своих сотрудников, участвовать в рейтинге Агентств недвижимости, Программе лояльности для компаний-партнеров, а самозанятый — нет.
Самозанятый действует без сотрудников. При этом посетитель сайта может посмотреть полную информацию о самозанятом в разделе «Риелторы», выбрать агента для дальнейшего сотрудничества по своей сделке.
Если налогоплательщик (по введенному ИНН) отсутствует в ФНС в базе самозанятых, то система предложит зарегистрироваться любым удобным способом:
- Через сайт ФНС и мобильное приложение «Мой налог»
- Через СберБанк Онлайн, оформив бесплатный пакет услуг «Свое дело»
После успешной регистрации на Домклик в качестве самозанятого для старта работы система предложит заполнить необходимую информацию.
Поздравляем! Теперь у вас есть доступ в кабинет партнера с расширенным функционалом.
Домклик регулярно проводит мониторинг партнеров, в том числе и самозанятых, для актуализации статуса компании/налогоплательщика и выявления мошеннических схем при подаче заявок на ипотечные кредиты по клиентам.
Если партнер не соответствует требованиям банка и Домклик, то функционал кабинета ограничивается.