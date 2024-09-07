Как купить квартиру в браке: инструкция
Многие пары, вступая в брак, рассчитывают в будущем обзавестись жильём, а с появлением детей ещё и расширить жилплощадь. Такие инструменты, как материнский капитал и программа семейной ипотеки, позволяют семьям не откладывать жилищный вопрос в долгий ящик, а решить его на самой ранней стадии.
При этом мало кто задумывается о подводных камнях оформления недвижимости в собственность, находясь в браке. Ещё меньше пар хотят во время свадьбы представлять себе грядущий раздел имущества в случае развода. А такие ситуации, к сожалению, не редкость. Так что разобраться во всем лучше сразу на берегу.
Приобрести жильё можно по-разному:
- в совместную собственность без выделения конкретной доли;
- в общую долевую собственность с выделением долей — например, исходя из того, кто сколько вложил средств;
- можно оформить квартиру на одного из супругов — при этом квартира будет находиться в совместной собственности
Последний вариант — самый распространённый.
Как оформить квартиру на одного из супругов
Обычно для оформления квартиры на несколько человек каждому из них приходится совершать множество формальностей, поэтому многие семьи предпочитают оформлять жилье на одного человека (на так называемого титульного собственника). Тем более что любое купленное в браке имущество считается совместно нажитым, и при разводе будет неважно, на кого оно оформлено.
Исключением являются ситуации, когда между супругами заключен брачный или другой договор, определяющий иной режим собственности.
Когда подходящая квартира найдена и все готовы закрыть сделку, продавец и покупатель подписывают договор купли-продажи в трех экземплярах. Затем документы передаются на регистрацию в Росреестр. В среднем через неделю они возвращаются с пометкой о регистрации, также госорган предоставляет выписку из ЕГРН. Этот документ подтверждает право собственности.
Теперь, если муж или жена решит втайне продать квартиру, приобретенную во время брака, это не удастся сделать без согласия другого супруга, заверенного нотариально. В противном случае в последующем такая сделка может быть оспорена.
Как оформить право собственности на обоих супругов
В некоторых случаях у семьи возникает необходимость оформить право совместной собственности на квартиру, уже оформленную ранее на одного из супругов. Для этого второму супругу необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о государственной регистрации права общей совместной собственности.
В нем нужно указать сведения об обоих правообладателях. Также нужно будет подтвердить, что на момент приобретения квартиры пара уже состояла в браке.
Подать документы можно и дистанционно: через портал Госуслуги или сайт Росреестра. В этом случае обязательное условие — наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
После регистрации права совместной собственности в выписке из ЕГРН оба супруга будут указаны как собственники.
Оформление собственности с выделением долей
Если семья решит использовать на покупку недвижимости материнский капитал, такое жилое помещение может быть приобретено только в общую собственность владельца сертификата, его супруга (супруги) и всех детей с определением размера долей по соглашению. В связи с этим целесообразно сразу приобрести жилье в общую собственность всех вышеуказанных лиц и определить их доли в договоре купли-продажи.
Если при заключении договора купли-продажи не представляется возможным оформить жилое помещение в общую собственность всех указанных лиц, жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность в течение шести месяцев после перечисления маткапитала продавцу, а если жилье приобретается с использованием средств целевого жилищного займа — то после снятия соответствующего обременения.
Для регистрации права общей долевой собственности необходимо обратиться в МФЦ или Росреестр с заявлением и пакетом документов: паспортом родителей, свидетельством о рождении детей, правоустанавливающим документом (например, соглашением о выделении долей в квартире детям), свидетельством о браке или разводе.
Регистрация займет неделю, после чего в выписке из ЕГРН появятся все собственники с указанием долей.
Как при разводе делится квартира
Если же дело всё же дошло до развода, то супруги, не составившие брачный договор и не распределившие доли своего имущества, делят его пополам как совместно нажитое.
При этом не стоит понимать всё буквально. Доля в собственности — это не доля в самом имуществе. Обладатель доли участвует в управлении квартирой, но не владеет, например, одной спальней и половиной кухни. Да, при разделе имущества можно попытаться провести в квартире виртуальную черту, но на практике такое выходит редко: в квартире есть места общего пользования, которые сложно разделить, соблюдая все нормы. Поэтому чаще всего один из супругов получает всю жилплощадь, возмещая долю супруга деньгами. Либо можно просто продать квартиру и разделить полученные деньги.
Если квартира приобреталась в ипотеку и супруги выступали созаёмщиками по кредиту, то при разводе можно переоформить кредит и недвижимость на одного из супругов с согласия банка. В СберБанке, например, это можно сделать через личный кабинет сопровождения Домклик: нужно выбрать услугу «Вывод созаёмщика», приложить необходимые документы и отправить заявку. Банк рассмотрит заявление, и в случае положительного решения нужно будет прийти в банк и подписать новые документы на ипотеку.
Другой вариант — продать квартиру с согласия банка. На вырученные деньги можно погасить кредит и поделить остаток между супругами.
Совместно нажитым имуществом не является недвижимость, оформленная до брака, а также полученная в дар или доставшаяся по наследству. Но даже в этом случае суд может признать квартиру общим имуществом — если расплачивались за ипотеку оба супруга или же сделали в квартире дорогой ремонт, что существенно повысило ее стоимость.
Самый надёжный способ обезопасить недвижимость от притязаний супруга — составить брачный договор. Причем его не обязательно подписывать до свадьбы, его можно оформить и во время брака. Документ обязательно должен быть составлен профессиональным юристом и заверен нотариусом.
Здравствуйте! Собираемся приобрести квартиру на ДомКлик в совместную собственность с мужем. Надо ли регистрироваться обоим на ДомКлик? Наталья
Пользовательздравствуйте! Регистрироваться необходимо всем участникам сделки, сделать это можно через приглашение в сделку (приглашает создатель сделки/ заёмщик или менеджер). Регистрация необходима, чтобы в дальнейшем иметь доступ к документам по сделке.
Здравствуйте! Продаем земельный участок, который муж получил по льготе за участие в СВО. Требуется ли мое соглашение?
Светлана М.здравствуйте! К сожалению, не сможем подсказать. Рекомендуем обратиться напрямую в уполномоченные органы муниципального района или городского округа по месту жительства.
Здравствуйте, покупаем квартиру, я созаемщица по ипотеке, собственность оформляется в общую совместную или по долям? А если супруг берет право собственности на себя одного, нужно ли моё согласие от нотариуса?
Юлия И.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Самый лучший вариант вообще не вступать в брак так как по-другому защитить своё имущество полностью никогда не получится и брачный договор оспаривается в суде ...
Станислав С.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.