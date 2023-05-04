Топ-5 ошибок при покупке квартир на вторичном рынке
- Ошибка № 1. Невнимательно читать договор купли-продажи.
- Ошибка № 2. Передать аванс или задаток за квартиру без документов
- Ошибка № 3. Брать кредит на первоначальный взнос
- Ошибка № 4. Оставить прописанных в квартире жильцов
- Ошибка № 5. Не проверить долги по коммуналке
- Как избежать ошибок при покупке квартиры
Любая недвижимость на вторичном рынке имеет историю, разобраться в которой порой очень сложно. Собрали 5 главных ошибок, которые совершают люди при покупке квартир на вторичном рынке — не делайте этих ошибок.
Ошибка № 1. Невнимательно читать договор купли-продажи.
Договор должен соответствовать нормам законодательства — в нем должен быть указан предмет договора, информация о недвижимости и её цена, способ расчетов, данные и реквизиты сторон.
Нужно, чтобы в договоре не было опечаток в именах, фамилиях, паспортных данных, адресе квартиры, её площади и так далее. Читайте внимательно, и если что-то не понятно, задавайте вопросы продавцы, риелтору или юристу, который ведет вашу сделку.
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Ошибка № 2. Передать аванс или задаток за квартиру без документов
Если цена квартиры привлекательно-низкая, а продавец просит вас быстро внести аванс за квартиру «под расписку» — он якобы скоро улетает за границу и срочно продает всю недвижимость — скорее всего, вы попали на аферистов. Любая передача денег требует соответствующих документов.
Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия договора — нужно заключать договор задатка с собственниками недвижимости. Сумма задатка при этом засчитывается в оплату полной стоимости жилья. Важно понимать разницу между авансом и задатком.
Аванс — это предоплата, возвратная сумма. Задаток — это обеспечение обязательств, поэтому передача задатка всегда оформляется предварительным договором купли-продажи. Этот договор тоже важно составить правильно.
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Ошибка № 3. Брать кредит на первоначальный взнос
Эта ошибка встречается при сделках с ипотекой. Первоначальный взнос, оформленный в кредит, снижает шансы получить ипотеку. Банки плохо относятся к заёмщикам, которые взяли кредит на первый взнос, и могу отказать в ипотеке. Но самое главное — дополнительный кредит повышает долговую нагрузку.
Эксперты рекомендуют накопить на первоначальный взнос. Устройте «тест-драйв»: раз в месяц откладывайте сумму, которую планируется вносить в качестве ежемесячного платежа. Так вы быстро накопите деньги и заодно смоделируете ситуацию, как будто у вас уже есть ипотека.
Ошибка № 4. Оставить прописанных в квартире жильцов
Очень часто продавцы пытаются доказать, что новый владелец без проблем выпишет старых жильцов из квартиры. Это не так. Особенно, если в квартире прописаны несовершеннолетние. Их выписать из квартиры можно только через суд и далеко не факт, что суд вы выиграете.
Запомните: выписать всех жильцов из квартиры — обязанность продавца. Сделать это он должен до или в момент сделки. Иногда продавец не может выписать жильцов в силу объективных обстоятельств. В этом случае эксперты рекомендуют предусмотреть соответствующие формулировки в договоре купли-продажи.
Ошибка № 5. Не проверить долги по коммуналке
Есть такие продавцы, которые годами не оплачивали коммунальные платежи по квартире. Суммы в итоге могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Долги не переходят на нового собственника, но могут доставить ему множество неудобств в виде отключения коммуникаций и потраченных нервов.
Внимательно проверяйте документы: попросите у продавца свежие квитанции за газ, электричество, водоснабжение и так далее.
Как избежать ошибок при покупке квартиры
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