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Топ-5 ошибок при покупке квартир на вторичном рынке

Недвижимость
04 мая 2023
24K
Топ-5 ошибок при покупке квартир на вторичном рынке
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Любая недвижимость на вторичном рынке имеет историю, разобраться в которой порой очень сложно. Собрали 5 главных ошибок, которые совершают люди при покупке квартир на вторичном рынке — не делайте этих ошибок.

Ошибка № 1. Невнимательно читать договор купли-продажи. 

Договор должен соответствовать нормам законодательства — в нем должен быть указан предмет договора, информация о недвижимости и её цена, способ расчетов, данные и реквизиты сторон.

Нужно, чтобы в договоре не было опечаток в именах, фамилиях, паспортных данных, адресе квартиры, её площади и так далее. Читайте внимательно, и если что-то не понятно, задавайте вопросы продавцы, риелтору или юристу, который ведет вашу сделку.

Читайте также: Как оформить договор купли-продажи жилья онлайн

Ошибка № 2. Передать аванс или задаток за квартиру без документов

Если цена квартиры привлекательно-низкая, а продавец просит вас быстро внести аванс за квартиру «под расписку» — он якобы скоро улетает за границу и срочно продает всю недвижимость — скорее всего, вы попали на аферистов. Любая передача денег требует соответствующих документов.

Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия договора — нужно заключать договор задатка с собственниками недвижимости. Сумма задатка при этом засчитывается в оплату полной стоимости жилья. Важно понимать разницу между авансом и задатком.

Аванс — это предоплата, возвратная сумма. Задаток — это обеспечение обязательств, поэтому передача задатка всегда оформляется предварительным договором купли-продажи. Этот договор тоже важно составить правильно.

Читайте также: Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру

Ошибка № 3. Брать кредит на первоначальный взнос

Эта ошибка встречается при сделках с ипотекой. Первоначальный взнос, оформленный в кредит, снижает шансы получить ипотеку. Банки плохо относятся к заёмщикам, которые взяли кредит на первый взнос, и могу отказать в ипотеке. Но самое главное — дополнительный кредит повышает долговую нагрузку. 

Эксперты рекомендуют накопить на первоначальный взнос. Устройте «тест-драйв»: раз в месяц откладывайте сумму, которую планируется вносить в качестве ежемесячного платежа. Так вы быстро накопите деньги и заодно смоделируете ситуацию, как будто у вас уже есть ипотека.

Ошибка № 4. Оставить прописанных в квартире жильцов

Очень часто продавцы пытаются доказать, что новый владелец без проблем выпишет старых жильцов из квартиры. Это не так. Особенно, если в квартире прописаны несовершеннолетние. Их выписать из квартиры можно только через суд и далеко не факт, что суд вы выиграете.

Запомните: выписать всех жильцов из квартиры — обязанность продавца. Сделать это он должен до или в момент сделки. Иногда продавец не может выписать жильцов в силу объективных обстоятельств. В этом случае эксперты рекомендуют предусмотреть соответствующие формулировки в договоре купли-продажи.

Ошибка № 5. Не проверить долги по коммуналке

Есть такие продавцы, которые годами не оплачивали коммунальные платежи по квартире. Суммы в итоге могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Долги не переходят на нового собственника, но могут доставить ему множество неудобств в виде отключения коммуникаций и потраченных нервов.

Внимательно проверяйте документы: попросите у продавца свежие квитанции за газ, электричество, водоснабжение и так далее.

Как избежать ошибок при покупке квартиры

Чтобы максимально обезопасить себя и свои деньги при покупке квартиры на вторичном рынке, закажите юридическую проверку недвижимости в Домклик.

По результатам проверки вы получите правовое заключение и консультации практикующих юристов, а также сертификат на возмещение стоимости недвижимости до 25 млн рублей, если по каким-то причинам сделку признают недействительной.

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