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Сбербанк запустил пилотный проект по оформлению ипотеки без отчета об оценке квартиры

Дата публикации: 11 авг 2023
Сбербанк запустил пилотный проект по оформлению ипотеки без отчета об оценке квартиры

Сбербанк анонсировал возможность сэкономить клиенту на ипотеке. Теперь получить ипотечный кредит можно без отчета об оценке квартиры на вторичном рынке.

Мы стремимся сделать ипотечный процесс еще более простым и быстрым, поэтому уже предпринимали несколько шагов по отмене отчета об оценке, однако сейчас мы усовершенствовали систему в части удобства для клиента и оформления закладных.

Сервис за несколько секунд проанализирует стоимость недвижимости, клиент сократит время на сбор документов и быстрее выйдет на сделку, а также сэкономит от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчета об оценке.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Пилотный проект по отмене отчета об оценке в ипотечном процессе действует в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Калининградская областях, Республиках Карелия и Коми.

После успешного пилотирования программа будет масштабирована на всю Россию. В рамках проекта есть ограничения по объектам недвижимости, подробности — в чате с ипотечным менеджером на сайте или в приложении Домклик.

Оформить ипотеку без отчета об оценке можно онлайн на Домклик.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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