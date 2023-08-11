Сбербанк запустил пилотный проект по оформлению ипотеки без отчета об оценке квартиры
Сбербанк анонсировал возможность сэкономить клиенту на ипотеке. Теперь получить ипотечный кредит можно без отчета об оценке квартиры на вторичном рынке.
Мы стремимся сделать ипотечный процесс еще более простым и быстрым, поэтому уже предпринимали несколько шагов по отмене отчета об оценке, однако сейчас мы усовершенствовали систему в части удобства для клиента и оформления закладных.
Сервис за несколько секунд проанализирует стоимость недвижимости, клиент сократит время на сбор документов и быстрее выйдет на сделку, а также сэкономит от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчета об оценке.
Пилотный проект по отмене отчета об оценке в ипотечном процессе действует в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Калининградская областях, Республиках Карелия и Коми.
После успешного пилотирования программа будет масштабирована на всю Россию. В рамках проекта есть ограничения по объектам недвижимости, подробности — в чате с ипотечным менеджером на сайте или в приложении Домклик.
Оформить ипотеку без отчета об оценке можно онлайн на Домклик.