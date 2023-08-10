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Сколько раз можно рефинансировать ипотеку

Ипотека
10 авг 2023
18K
Сколько раз можно рефинансировать ипотеку
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Рефинансирование ипотеки — это процесс замены одного кредита на другой. Простыми словами, рефинансирование — это перекредитование. Оно может быть полезно, если вы хотите уменьшить ежемесячные платежи по ипотеке, увеличить срок выплаты кредита или снизить процентную ставку по ипотеке.

В статье расскажем, сколько раз можно рефинансировать ипотеку, когда выгодно это делать и как подать заявку на рефинансирование ипотеки в Сбере.

Как часто можно рефинансировать ипотеку

Сколько же раз можно рефинансировать ипотеку? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала внимательно прочитайте ваш ипотечный договор. Как правило, банки не запрещают рефинансировать ипотеку: вопрос лишь в том, можно ли сделать рефинансирование в том же банке, где вы оформляли кредит, или надо подавать заявку на рефинансирование в другой банк.

Сбербанк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований по ипотечному кредиту. Главное, чтобы первичный кредит в рамках рефинансируемой ипотеки был целевым: то есть был предоставлен для покупки или строительства недвижимости.

В Сбере можно рефинансировать ипотеку Сбера или другого банка, а также другие кредиты, если вы платите по ним уже не менее 6 месяцев.

Какую ипотеку можно рефинансировать в Сбере

С помощью рефинансирования ипотеки от Сбербанка можно переоформить ипотечный кредит, полученный для следующих целей:

  • покупки или строительства недвижимости, а также для оплаты капитального ремонта жилья;
  • рефинансирования ипотечного кредита или займа, ранее предоставленного иной кредитной организацией или юрлицом для покупки или строительства недвижимости, включая оплату капитального ремонта.

Сколько длится рассмотрение заявки на рефинансирование ипотеки

Процесс рефинансирования ипотеки требует времени и усилий. Вы должны собрать пакет документов: заявление на новый кредит, документы о доходах и кредитной истории, а также оценку стоимости недвижимости.

После этого банк проверяет вашу кредитную историю и принимает решение о выдаче новой ипотеки. В разных банках это может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Когда выгодно рефинансировать ипотеку

Общее «правило» для рефинансирования: если новая ставка по кредиту ниже старой хотя бы на 1,5%, есть смысл взять новый кредит. Если новая ставка такая же или меньше на 0,5% — смысла в рефинансировании мало.

В любом случае, перед тем как принимать решение о рефинансировании, необходимо тщательно изучить условия и посчитать все расходы.

Некоторые банки взимают плату за рассмотрение заявления на кредит, оценку стоимости недвижимости, страховки и другие услуги. Эти расходы могут быть значительными, поэтому перед рефинансированием необходимо внимательно изучить все условия и посчитать потенциальную выгоду.

Как подать заявку на рефинансирование ипотеки в Сбере

Подать заявку на рефинансирование ипотеки можно онлайн на Домклик. Банк рассмотрит ее в течение дня.

Отправить заявку на рефинансирование ипотеки

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