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🔥 Аренда по-новому: как сдать жильё выгодно и безопасно
Дата публикации: 15 авг 2023
Собственникам жилья теперь доступен сервис Домклик Аренда, чтобы сдать жильё быстро, выгодно и без лишних хлопот.
Как это работает?
- Рекомендуем арендный платёж и составляем конкурентное объявление на основных сервисах аренды
- Принимаем звонки, отсеиваем спам и отбираем только жильцов, которым вы бы спокойно сдали квартиру
- Назначаем показы и управляем их графиком
- Готовим договор аренды и помогаем составить опись имущества
💚 Узнайте больше и закажите бесплатную консультацию
Юля Тихонова
Автор статьи
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