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🔥 Аренда по-новому: как сдать жильё выгодно и безопасно

Дата публикации: 15 авг 2023
🔥 Аренда по-новому: как сдать жильё выгодно и безопасно

Собственникам жилья теперь доступен сервис Домклик Аренда, чтобы сдать жильё быстро, выгодно и без лишних хлопот.

Как это работает?

  • Рекомендуем арендный платёж и составляем конкурентное объявление на основных сервисах аренды
  • Принимаем звонки, отсеиваем спам и отбираем только жильцов, которым вы бы спокойно сдали квартиру
  • Назначаем показы и управляем их графиком
  • Готовим договор аренды и помогаем составить опись имущества

💚 Узнайте больше и закажите бесплатную консультацию

Новости
Как сдать квартиру
Безопасность
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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