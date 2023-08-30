Как продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя на Домклик
Ипотеку берут на годы, за это время могут произойти разные жизненные ситуации, из-за которых людям нужно продать недвижимость. Раньше продать жильё в ипотеке можно было только после снятия обременения или получив согласие банка на продажу — но такой вариант был маловероятен. На Домклик есть возможность продать квартиру в ипотеке Сбера без погашения кредита, сохранив все условия, в том числе ставку, для покупателя.
Рассказываем о том, как пользоваться услугой.
Оказание услуги временно приостановлено.
Как это работает
Для покупателя сохраняются все условия по ипотеке продавца — оставшийся срок, остаток задолженности по кредиту, ставка и ежемесячный платёж.
Стоимость недвижимости продавец определяет самостоятельно. Например, продать квартиру планируется за 5 млн.руб., остаток по кредиту — 3 млн.руб. Соответственно, задолженность переводится на покупателя, а разницу в 2 млн. руб. покупатель выплачивает продавцу из собственных средств.
Покупатель проходит в банке обычную процедуру проверки — как и при подаче заявки на новую ипотеку. Нужно предоставить стандартный пакет документов. Если покупатель получает зарплату на карту СберБанка, от него понадобится только паспорт.
Как продать квартиру в ипотеке
Шаг 1
Вы решили продать квартиру в ипотеке и нашли покупателя, который готов приобрести вашу квартиру вместе с кредитом. Вы договорились с ним о стоимости, условиях сделки и согласовали перевод ипотеки на его имя.
Найти покупателя можно также разместив объявление о продаже на витрине Домклик.
Шаг 2
Подайте заявление в банк. Войдите в свой личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки» — «Услуги» и выберите услугу «Продать недвижимость». Здесь нажмите «У меня уже есть покупатель».
Дальше нужно заполнить анкету нового созаёмщика, заявление и загрузить другие необходимые документы: паспорта участников сделки, документы, подтверждающие доход и занятость нового заёмщика.
Для удобства есть образцы анкеты и заявления: их нужно просто скачать, распечатать, заполнить, поставить подписи и загрузить сканы.
Если вы ещё не нашли покупателя, вы можете разместить объявление о продаже на Домклик.
В дальнейшем квартиры, которые продаются в ипотеку с сохранением ставки для покупателя, будут помечаться на Домклик специальным знаком.
Шаг 3
Ожидайте решения от банка. Одобрение занимает примерно 3-5 рабочих дней.
После одобрения менеджер банка оформит и пришлёт на ознакомление все документы и поможет подобрать услуги для удобного проведения сделки.
Как и при оформлении обычных сделок, все участники, а также менеджер, смогут общаться между собой в чате на Домклик, отслеживать ход сделки, просматривать документы и обсуждать возникающие вопросы.
Как проходит сделка
Все участники должны присутствовать на сделке, в офисе СберБанка, лично и с оригиналами документов.
Банк переводит кредит на покупателя самостоятельно. Зарегистрировать сделку можно с использованием сервиса электронной регистрации. Новому заёмщику понадобится оформить полисы страхования недвижимости, а также жизни и здоровья.
Что важно знать
Купить недвижимость в ипотеке по ставке продавца можно только по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT», «Военная ипотека», «Сельская ипотека».
За предоставление услуги с продавца взимается комиссия — 1% от остатка долга по ипотеке, но не менее 12 000 и не более 30 000 руб. Оплатить комиссию нужно после того, как банк примет положительное решение о смене заёмщика.