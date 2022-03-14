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Ипотека
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Ипотека на строительство загородного дома

Дата публикации: 14 мар 2022
Ипотека на строительство загородного дома
Содержание

Рассказываем о кредитах на строительство частного дома — в чём отличия и преимущества каждой из программ СберБанка. 

Ипотека на строительство дома 

Если вы планируете построить жилой дом, вам подойдет ипотека на строительство дома. По этой программе можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство. Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Кредит предоставляется частями по заявлению, вы платите проценты только за использованную сумму. При положительном решении банк одобрит вам максимально возможную сумму кредита.  

Ипотека на загородную недвижимость 

Для строительства дачи или садового домика подойдет программа ипотеки на загородную недвижимость. По этой программе можно приобрести также земельный участок и уже готовый загородный дом.

Господдержка 

По программе можно с помощью подрядчика построить жилой дом или потратить кредит на покупку участка и дальнейшее строительство дома с помощью подрядчика.

Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах.

Ипотека с господдержкой для семей с ребенком 

Если у вас есть ребенок и вы планируете нанять подрядчика для строительства, то можете воспользоваться ипотекой с господдержкой по льготной ставке.

Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах.

Дальневосточная ипотека

Если строительство планируется на территории Дальнего Востока, выгоднее всего обойдется строительство по программе Дальневосточной ипотеки по льготной ставке от 2%. Государство взяло на себя часть ипотечных расходов, поэтому такая низкая ставка. Но существует ограничение в сумме кредита до 6 млн рублей

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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