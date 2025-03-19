Помощь в улучшении жилищных условий для военных: какая есть и как получить
Для военнослужащих в России действует несколько мер господдержки, которые позволяют обзавестись жильем — как собственным, так и временным. Рассказываем, что это за помощь, кому именно она положена и как ею воспользоваться.
Постоянное жилье
Право на получение от государства жилья или денег на его покупку либо его строительство закреплено в статье 15 закона «О статусе военнослужащих». Согласно ей, военнослужащим (и проживающим вместе с ними членам их семей) могут предоставить на выбор: недвижимость сразу в собственность (бесплатно) или по договору социального найма.
Во втором случае квартиру можно приватизировать и тем самым стать ее полноправным владельцем (за исключением случаев, когда квартира находится в закрытом военном городке).
Кто может рассчитывать на постоянную квартиру от государства
По закону право на бесплатные квадратные метры имеют военные:
- заключившие контракт до 1 января 1998 года;
- служащие более 20 лет;
- уволенные при наступлении максимального возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или из-за сокращения (после 10 лет службы).
А еще на квартиру могут претендовать семьи военных, погибших после увольнения со службы.
Однако такая помощь положена не всем, а только нуждающимся в жилом помещении. Основания для признания таковыми прописаны в статье 51 Жилищного кодекса:
- Отсутствие жилья — как своего, так и от государства (по договору соцнайма), в том числе у членов семьи военнослужащего.
- Площадь своего жилья, недвижимости в собственности членов семьи или в соцнайме меньше учетной нормы.
- Проживание в непригодном помещении.
- Проживание в квартире нескольких семей, если среди них есть больной с тяжелой формой хронического заболевания, при которой жить с ним в одной квартире нельзя, и при этом у граждан нет другой недвижимости.
Площадь жилья, которую можно получить от государства, рассчитывается исходя из нормы предоставления площади жилого помещения — она составляет 18 кв. м на человека. По правилам, его дают в порядке очереди, но есть категории военных с приоритетным правом на получение недвижимости, это в том числе:
- имеющие звание Героя Российской Федерации;
- отслужившие 10 лет и более и уволенные (или подлежащие увольнению) по состоянию здоровья;
- имеющие трех и более детей либо одного и более ребенка с инвалидностью.
Как получить бесплатное жилье
Шаг 1. Подать заявление во ФГАУ «Росжилкомплекс» по месту службы о признании нуждающимся в жилом помещении, приложив к нему следующие документы:
- Копии паспортов (военнослужащего и членов его семьи) и свидетельства о рождении детей.
- Копии свидетельств о заключении или расторжении брака (при наличии).
- Выписки из домовых книг, копии финансовых лицевых счетов с мест жительства за последние пять лет до подачи заявления.
- Копии документов о праве на дополнительные меры поддержки в улучшении жилищных условий.
- Сведения о наличии или отсутствии жилья в соцнайме либо в собственности военнослужащего и членов его семьи.
Шаг 2. Дождаться решения о принятии на учет в качестве нуждающегося в квартире и включения в очередь на ее получение. Это занимает не более 30 рабочих дней.
Шаг 3. Ждать, когда подойдет очередь на получение недвижимости.
Этот процесс небыстрый, поэтому более подходящим для некоторых может оказаться следующий вариант улучшения жилищных условий.
Субсидия на покупку квартиры или строительство дома
Вместо недвижимости от государства военные могут выбрать субсидию на ее покупку или строительство. Условия оформления выплаты те же самые, что и для получения жилья в собственность или в соцнаем. Жилищную субсидию также выдают в порядке очереди — на нее можно приобрести коттедж, дом, квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке.
Что касается размера выплаты, он рассчитывается исходя из следующих параметров:
Норматива общей площади жилья
- 33 кв. м — на одного военнослужащего;
- 42 кв. м — на семью из двух человек;
- 18 кв. м — на каждого члена семьи, в которой три и более человек.
Этот норматив уменьшают на площадь помещений:
- которое принадлежат военному или его семье;
- которое он занимает по договору соцнайма (при отсутствии письменного обязательства расторгнуть такой договор);
- на которое был уменьшен размер жилья в результате каких-либо действий или сделок за последние пять лет (иными словами, если военный, например, продал долю в квартире).
Норматива стоимости 1 кв. м жилья по РФ
Это значение определяет Минстрой на каждое полугодие, и на первую половину 2025-го его установили на уровне 107 611 руб.
Поправочного коэффициента с учетом общей продолжительности военной службы
- 10-16 лет службы — 1,85;
- 16-20 лет — 2,25;
- 20-21 год — 2,375.
Начиная с 21 года коэффициент (2,45) увеличивается на 0,075 за каждый последующий год службы, максимально до 2,75.
Для того чтобы рассчитать размер субсидии, эти три значения нужно перемножить.
Представим, что военный отслужил 13 лет. В семье у него три человека (он сам, супруга и ребенок). Значит, в качестве жилищной субсидии в первом полугодии 2025 года ему положено 10 750 338,9 руб. (18*3*107 611 руб.*1,85)
Куда обращаться за выплатой и какие справки потребуются
Для получения субсидии военному нужно подать в тот же ФГАУ «Росжилкомплекс» следующие документы:
- копии паспортов (своего и членов семьи) и свидетельство о рождении ребенка;
- выписка из ЕГРН на недвижимость в собственности;
- сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений в соцнайме и (или) находящихся в собственности военнослужащего и членов его семьи;
- выписки из домовых книг, копии финансовых лицевых счетов с мест жительства военнослужащих и членов их семей за последние пять лет до подачи заявления (если они в течение этого срока меняли место жительства).
Еще необходима справка о прохождении и общей продолжительности службы военных, составе их семей, но ее направляют кадры по запросу «Росжилкомплекса».
После того, как от «Росжилкомплекса» придет положительный ответ, нужно будет открыть банковский счет и направить ему заявление о перечислении денег с указанием реквизитов этого счета. Его должны подписать все члены семьи.
Служебное жилье
Если в населенном пункте, где служит военный, у него нет своего жилья, ему должны дать служебное, причем в течение трех месяцев с момента переезда на новое место службы. Это может быть как отдельное жилое помещение — квартира, так и комната в общежитии. Жить там можно на протяжении всего срока службы, по ее окончании недвижимость придется освободить.
Для того чтобы получить служебное жилье, нужно попасть в списки нуждающихся в специализированных жилых помещениях. Порядок включения в этот перечень, а также предоставления квартир определяет государственное ведомство или орган, где проходит служба. Туда обязаны включить, даже если у военного есть:
- В собственности квартира, дом или другое жилое помещение, включая приобретенное с господдержкой.
- Жилье в соцнайме.
- Право пользоваться какой-либо недвижимостью по месту жительства, которое появилось до поступления на военную службу.
Вышеуказанное жилье должно находиться в других населенных пунктах, не в тех, где служит военный.
Бывают случаи, когда свободных помещений, которые можно было бы предоставить военным, нет. Тогда им должны дать арендованное жилье или выплатить компенсацию за аренду квартиры. Вместе с тем, как предполагается, в будущем им все равно обязаны предоставить служебную.
Такие квартиры тоже дают по очереди. При этом есть категории военных, которые имеют право получить ее вне очереди, это в том числе:
- командиры воинских частей;
- военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации;
- военнослужащие с тремя и более детьми либо одним и более ребенком с инвалидностью.
За служебным помещением нужно обратиться в «Росжилкомплекс» с заявлением и пакетом документов:
- копии паспортов (военного и членов его семьи) и свидетельства о рождении детей;
- копия документа, подтверждающего статус военнослужащего, проходящего службу по контракту;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения с членами семьи (копии паспортов, свидетельств о рождении детей младше 14 лет, свидетельств о заключении или расторжении брака (при наличии) и прочее);
- сведения о наличии (отсутствии) жилья;
- копии СНИЛС военнослужащего и членов его семьи.
Документы можно передать лично, отправить по почте или через представителя по доверенности. После их проверки военного включат в списки нуждающихся и дадут жилье.
Накопительно-ипотечная система (НИС)
Эта система позволяет приобрести жилье в рамках льготной ипотеки (для участников НИС создали специальную программу «Военная ипотека») уже в начале прохождения военной службы, а именно через три года с момента заключения контракта и включения в реестр участников НИС. Купить по ней можно квартиру, дом, таунхаус или комнату.
Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, в том числе участники СВО, могут получить военную ипотеку с момента включения в реестр участников НИС, то есть ждать три года им не нужно.
Деньги — или накопительный взнос — на счет участника НИС ежегодно перечисляет государство. И через три года военный может использовать их в качестве первого взноса по жилищному кредиту. Эти средства необязательно вкладывать в ипотеку через три года — воспользоваться ими можно и позже. Подробно о том, как работает накопительно-ипотечная система и когда возникает право на деньги в НИС, мы рассказали в статье.
Что касается размера выплаты, он регулируется законом о федеральном бюджете и в 2025 году составляет 383 979,3 тыс. руб.
Кто может стать участником накопительно-ипотечной системы
Вступить в НИС могут различные категории военных — они прописаны в статье 9 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»:
- офицеры, которые получили воинское звание позже 2005 года;
- офицеры, которые получили офицерское звание ранее 2005 года;
- мичманы или прапорщики, которые отслужили более 3 лет;
- рядовые солдаты, сержанты, старшины, матрос (при заключении второго контракта на службу);
- иные военные.
Как приобрести квартиру с помощью накопительно-ипотечной системы
Шаг 1. Вступить в НИС
Некоторых военных в систему включают автоматически, другим нужно подавать рапорт на имя командира части самим. Поэтому военнослужащему следует найти ответственного за накопительно-ипотечную систему в военной части и уточнить у него все детали.
Шаг 2. Дождаться уведомления о включении в реестр и открытии счета
Как правило, оно приходит в течение одного-трех месяцев после отправки документов.
Шаг 3. Накопить на первоначальный взнос
Как мы уже сказали, деньги со счета можно потратить на первый взнос по ипотеке через три года. Если военный решил взять жилищный кредит, ему также необходимо будет получить свидетельство НИС — через командира воинской части.
Шаг 4. Оформить ипотеку
Военнослужащему нужно обратиться в банк, который выдает «Военную ипотеку», и подать заявку. Сделать это можно, например, в Сбербанке.
О том, как получить «Военную ипотеку» в 2025 году, мы подробно рассказали в статье.
Жилищные кооперативы
Жилищно-строительные кооперативы с господдержкой — еще одна форма помощи военным, служащим по контракту, в том числе за пределами РФ. Они входят в список категорий граждан, которые имеют право стать участниками таких ЖСК.
Если коротко, то кооператив — это объединение людей, которые хотят построить для себя дом. В рамках ЖСК с господдержкой возвести можно как многоквартирный дома, так и блокированной застройки, а также жилой. Работает механизм так: сначала создается ЖСК, затем государство бесплатно предоставляет ему земельный участок для строительства недвижимости. Со временем в кооператив вступают все новые и новые участники — все они платят паевые взносы, на которые и строится дом.
Военные могут как создать кооператив, так и вступить в существующий. Вне зависимости от этого прежде всего им необходимо попасть в список граждан, имеющих право на вступление в ЖСК. Для включения в этот перечень нужно обратиться в жилищную комиссию воинской части. Там же можно подробно узнать о дальнейших шагах.
Не обращаясь в комиссию, подробно о процедуре создания кооперативов и вступления в уже существующие можно прочитать в статье Что такое жилищный кооператив и для чего он нужен.
Ипотека в 2025 году: условия, какие есть программы, чем отличаются
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