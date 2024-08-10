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Недвижимость
4 мин
152K

Как купить квартиру: 6 советов по выбору жилья

Дата публикации: 10 авг 2024
Как купить квартиру: 6 советов по выбору жилья
Содержание

Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Вместе с экспертом по недвижимости Феликсом Альбертом подготовили полезные советы, которые помогут вам выбрать квартиру.

1. Опишите квартиру своей мечты

Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение, за одним столом и запишите на листе бумаги все идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.

Ответьте себе на вопрос: насколько вам действительно необходимо купить недвижимость? Если острой необходимости нет — этот вопрос можно отложить на будущее.

2. Запишите недостатки жилья, с которыми не хотите сталкиваться

Часто покупатели концентрируются только на достоинствах, попадая в ловушку положительных эмоций.

А потом обнаруживают, что не проверили соседей, и теперь живут на одной лестничной клетке с очень недружелюбным и агрессивным человеком.

3. Выпишите районы для выбора квартиры

Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.

Также оцените перспективы района. Будет ли тут метро? А может быть, рядом собираются строить завод — готовы ли вы к такому соседству?

4. Определитесь с верхней границей бюджета

Рассчитайте свои финансовые ресурсы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. А теперь прибавьте к этому 7-10%.

Именно по этой верхней границе цены и надо подбирать объект. Помните, все собственники накидывают для торга именно эту сумму, и при грамотных переговорах вы всегда ее снизите.

Как быстро узнать рыночную стоимость квартиры

Самый простой и надежный вариант — использовать сервис Анализ цены от Домклик.

Специалисты сравнивают цену на квартиру с похожими актуальными объявлениями на Домклик и реальными ипотечными сделками Сбербанка за последние три месяца. А еще учитывают расположение, характеристики дома, этаж и ремонт.

5. Сделайте и сохраните подборку жилья

Сделайте подборку объектов, подходящих под ваши критерии. Если их будет больше 30, значит вы задали слишком широкие параметры поиска. Если меньше 10-15, то слишком узкие.

На Домклик все понравившиеся квартиры можно добавлять в избранное — так будет проще сравнить и выбрать лучший вариант. 

Сначала полная выборка, потом звонки. Так вам будет проще разговаривать с собственниками и агентами. Стоит сохранить подборку, так как в первый же день дозвониться всем, скорее всего, не получится.

6. Смотрите квартиры, вычеркивая неподходящие локации

Смотреть разные квартиры стоит в одно и то же время дня — так вы сможете сравнить одинаковые параметры в одинаковых условиях. А вот понравившиеся варианты стоит посмотреть несколько раз в разное время суток и в разные дни недели.

Часто случаются интересные открытия. Например, что при свете дня все неплохо, а вот вечером как-то неуютно. Фонари не работают, возле дома шумно и так далее.

И напоследок

Не совершайте импульсивных покупок. Если планировали приобретение недвижимости, тщательно готовьтесь и следуйте простым советам. Не торопитесь, дайте вашему решению «отстояться». Посоветуйтесь с профессионалом. Возможно, он подскажет несколько идей, которые изменят ваш первоначальный выбор. 

Ищите жилье на Домклик — выбирайте город, район или просто рисуйте на карте. На Домклик есть удобные фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома, этажности, высоте потолков и десятку других характеристик.

Фильтры сделают поиск недвижимости точным и удобным. Сохраняйте свои поиски и подписывайтесь на них. Еще один бонус от Домклик — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера. 

Интерес к недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии13
Л
Любовь Т.
29 авг 2024

Можно ли приобрести жильё по России,если брать ипотеку в другом городе?

Домклик
29 авг 2024

Любовь Т.здравствуйте! Условия зависят от выбранной ипотечной программы. О популярных ипотечных программах рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kakaya-ipoteka-luchshe-populyarnye-ipotechnye-programmy-kak-poluchit-skidku-na-stavku-po-ipoteke-sbera?ysclid=m0feh7kyvv580651989

М
Марк Р.
16 авг 2024

Рассматривать ли недвижимость в пригороде Московской области? Основной параметр это расположение наверно, и как понимаю, основной показатель - расстояние до МКАД

Домклик
19 авг 2024

Марк Р.здравствуйте! Если вы планируете покупку квартиры, в статье рассказали, с чего необходимо начать: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/khochu-kupit-kvartiru-s-chego-nachat

А
Андрей У.
19 авг 2024

Марк Р.по большей части да, цена от этого точно зависит

Домклик
20 авг 2024

Андрей У.спасибо, что поделились своим мнением!

А
Алла С.
21 авг 2024

Марк Р.Я рассчитываю по времени примерному, чтобы добираться...минут 20-25 до кольца в Люберцах можно сейчас 3ку хорошую взять до 10кк

Домклик
21 авг 2024

Алла С.здравствуйте! Как подать заявку на ипотеку, рассказали в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-podat-zayavku-na-ipoteku?ysclid=m03xypv3ux787205651

М
Марк Р.
24 авг 2024

Алла С.Сейчас такие цены? или скорее были год назад

М
Марк Р.
24 авг 2024

Алла С.Сейчас такие цены? или скорее были год назад

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