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Недвижимость
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335K

Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист

Дата публикации: 03 окт 2024
Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист
Содержание

Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует тщательной подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если покупаете квартиру в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке и проверит недвижимость.

Однако мы советуем в любом случае не терять бдительность и проверять документы, особенно тщательно — если хотите провести сделку самостоятельно. Итак, разбираемся, на что важно обратить внимание.

Паспорта собственников

Уточните у продавца, сколько всего собственников у недвижимости. Проверьте паспорта каждого из них.

На что обратить внимание

  • Внешний вид. Наличие исправлений, наличие всех страниц — если паспорт просрочен или отсутствуют страницы, вы не сможете быстро выйти на сделку.
  • Данные. Они должны быть такими же, как и в документах на квартиру. Если отличаются — предыдущие данные вы можете увидеть на странице «Ранее выданные паспорта».
  • Срок действия паспорта.
  • Фото. Убедитесь, что на фото человек, который представился вам собственником.

Документ-основание права собственности на квартиру

Это может быть свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, долевого участия или уступки права требования, договор приватизации.

На что обратить внимание

  • Данные участников сделки.
  • Адрес квартиры.
  • Площадь недвижимости.
  • Существенные условия договора.

Выписка из ЕГРН

Продавец может взять ее в МФЦ. Убедитесь, что ей не больше месяца.

На что обратить внимание

  • Количество собственников.
  • Данные собственников. Они должны совпадать с теми, что указаны в паспорте. Если в выписке указана другая фамилия — например, женщина вышла замуж, учитывайте, что сначала собственнику необходимо будет обновить данные в Росреестре, что занимает время.
  • Наличие обременений — например, ипотеки. Если обременение есть, Росреестр не зарегистрирует сделку.
  • Есть ли в числе собственников несовершеннолетние. В этом случае может потребоваться разрешение органов опеки на сделку.

Согласие супруга на продажу

Если квартира куплена в браке, согласие потребуется, даже если на момент продажи супруги уже развелись. Конечно, Росреестр зарегистрирует сделку и в том случае, если продавец не предоставит согласие. Однако тогда в вашей выписке из ЕГРН появится отметка о том, что при продаже согласие супруга не предоставлено.

На что обратить внимание

  • Дата оформления.
  • Нотариальное заверение.
  • Данные супругов.

Справка о зарегистрированных лицах

Получить ее можно в управляющей компании, МВД, МФЦ, на сайте госуслуг. Договоритесь с продавцом о том, в какой момент будут выписаны все зарегистрированные. Перед сделкой попросите справку еще раз — в ней должно быть пусто.

На что обратить внимание

  • Число прописанных.
  • Есть ли в их числе несовершеннолетние.

Справка об отсутствии задолженности по «коммуналке»

Такую справку продавец может получить в МФЦ или управляющей компании. Кроме того, вы можете просто попросить последние квитанции за квартиру. И хоть долги предыдущего владельца за коммунальные услуги не переходят на нового, уверены: разбирательства вам ни к чему.

На что обратить внимание

  • Дата последнего платежа.
  • Отсутствие долгов.
  • Показания счетчиков.

Справка об остатке маткапитала

Если у продавца есть несовершеннолетние дети, справка об остатке маткапитала позволит вам убедиться, что его не использовали при покупке недвижимости. Если продавец использовал материнский капитал на покупку недвижимости и не выделил доли детям, в будущем могут возникнуть проблемы.

Общие правила

  1. Требуйте оригиналы документов. Никаких копий, в том числе и заверенных. Перечень обязательных документов можно сверить с чек-листом.
  2. Задавайте любые волнующие вас вопросы. Если продавец раздражается, уходит от ответа или торопит, это повод насторожиться.
  3. Обращайтесь к специалистам, если возникли даже небольшие сомнения.

Если возникли сомнения или вам не хочется тратить время на проверки, воспользуйтесь услугой Домклик «Юридическая проверка». Специалисты проверят угрозы праву собственности и юридическую историю жилья, оценят риски и дадут рекомендации, как обезопасить сделку.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии10
П
Пользователь
20 окт 2024

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, скоро выходим на сделку купли-продажи по мат капиталу. Стали собирать документы, и потеряли свидетельство о рождении ребёнка что делать

Домклик
21 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Для выдачи дубликата свидетельства о рождении ребёнка рекомендуем обратиться в ЗАГС по месту рождения или фактического жительства несовершеннолетнего гражданина.

П
Пользователь
09 окт 2024

Уточните, пожалуйста, относительно первого пункта из раздела "Общие правила". Написано: требуйте оригиналы документов. Понятно, что оригиналы можно продемонстрировать, но что если покупатель захочет взять эти документы для более тщательной проверки? Вряд ли стоит отдавать оригиналы? Копии его в таком случае устроят?

Домклик
16 окт 2024

Пользовательздравствуйте! Здесь указаны оригиналы документов, которые необходимо только проверить перед покупкой квартиры. Если при проверке, у вас возникли вопросы, рекомендуем проконсультироваться у специалистов (юристов или риелторов).

Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Вы можете заказать у юриста консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.

П
Пользователь
04 окт 2024

Если квартира находится в ипотеке Сбербанка оформление идеи через Сбербанк

Домклик
07 окт 2024

Пользовательздравствуйте. К сожалению, не совсем понятен ваш вопрос.

И
Ирина А.
01 июн 2024

Есть еще один важный момент, о котором многие даже не подозревают. Если квартира, или доля в квартире были подарены, это было единственное жилье дарителя и в договоре дарения не прописаны условия проживания дарителя, у него сохраняется пожизненное право проживать в данной квартире, даже если она была продана - он может реализовать это право через суд. Поэтому перед покупкой квартиры необходимо получить нотариально заверенный отказ дарителя от этого права, а одариваемый должен нотариально подтвердить предоставление места для проживания дарителю.

Домклик
03 июн 2024

Ирина А.здравствуйте, спасибо, что поделились.

С
Светлана анатольевна Ф.
24 мая 2024

Еще очень важный момент, осветите, пож. Квартира по наследству. Как проверить - если еще наследники у данного объекта. Примеры, вступит один наследник, другие не знают . И как продавать?

Домклик
24 мая 2024

Светлана анатольевна Ф.здравствуйте! Такие темы затрагиваем в нескольких статьях.

1. «Как узнать историю объекта недвижимости»: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-uznat-istoriyu-obuekta-nedvizhimosti

2. «Покупка наследственной квартиры: как не лишиться жилья и денег»: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/pokupka-nasledstvennoj-kvartiry-kak-ne-lishitsya-zhilya-i-deneg

3. «Как узнать собственника квартиры: все способы»: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-uznat-sobstvennika-kvartiry-vse-sposoby

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