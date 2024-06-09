Покупка квартиры в доме под снос: хорошая инвестиция или нет
- Что такое аварийный дом
- Признаки аварийности дома
- Покупка квартиры в аварийном доме
- Купил квартиру в аварийном доме — новое жилье не получишь
- Когда покупатель аварийного жилья все же может рассчитывать на участие в программе
- Что могут получить жители сносимых аварийных домов
- Когда не получится продать или купить квартиру в аварийном доме под снос
- Нюансы покупки квартиры в аварийном доме
- Если купил квартиру, не зная, что дом аварийный
Многие до сих пор считают, что при покупке квартиры из аварийного жилого фонда можно неплохо заработать — приобрести лот по бросовой цене, а взамен получить квартиру в новостройке. В действительности все не совсем так, объясняют эксперты. Стоит ли покупать квартиру в доме, признанном аварийным, и хорошая ли это инвестиция — рассказываем в нашей статье.
Что такое аварийный дом
Начнем с определения: есть аварийный жилой фонд и ветхий жилой фонд. Отличие первого от второго — в потенциальной угрозе жизни и здоровью жильцов. Дом признается аварийным, если более половины жилых помещений находятся в состоянии, представляющем такую опасность. Говоря упрощенно, более чем в половине комнат может произойти обрушение. Покупка квартиры в доме, признанном аварийным или ветхим, — две разные ситуации, имеющие и разные правовые последствия.
Ветхое жилье находится в плохом состоянии, но угрозы не представляет, по крайней мере, юридически различие в этом. Такой жилой фонд могут ремонтировать, не расселяют, пока он в силу естественного износа не перейдет в категорию аварийного жилья.
Происходит это достаточно быстро: до 2022 года, например, программа расселения аварийного жилья включала дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. В ноябре 2022-го запустили новую программу, в которой участвуют многоэтажки, признанные опасными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го, и она рассчитана на 50 тыс. человек.
Признаки аварийности дома
Существуют вполне конкретные признаки, по которым дом относят к аварийному фонду. Они перечислены в соответствующем правительственном постановлении. Этот список включает:
- Повреждения, деформации либо полное разрушение конструктива здания, создающие опасность обрушения дома;
- Местонахождение в потенциально опасных зонах, например, с возможностью схода селевых потоков, лавин, оползней, существенных подтоплений;
- Нахождение в местах, где высока вероятность техногенных катастроф;
- Крены, нарушающие устойчивость здания;
- Повреждения из-за катастроф, аварий, пожаров, землетрясений, просадки грунта и других ЧС — в том случае, если восстановление здания невозможно или экономически невыгодно; в данном случае также важно, чтобы состояние дома создавало опасность для жизни и здоровья жильцов.
Покупка квартиры в аварийном доме
Теперь переходим к основному вопросу: стоит ли покупать квартиру в старом доме под снос — есть последствия и нюансы, которые нужно учитывать.
Покупка квартиры в аварийном доме законом не запрещена, хотя такие строения автоматически признаются непригодными для жизни, рассказывает управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Вместе с тем, подчеркивает эксперт, никакой экономической выгоды такая сделка не принесет, хотя некоторые клиенты до сих пор рассчитывают на получение нового жилья, квартиры большей площади и т. д.
«В 2019 году были приняты поправки в Жилищный кодекс, исключающие возможность спекулятивных схем с аварийным жильем. Граждане, которые купили подобную недвижимость уже после решения государственной комиссии, не имеют права на участие в программе переселения, — разъясняет Сырцов. — Они могут рассчитывать лишь на выплату денежного возмещения в размере, не превышающем сумму, указанную в договоре купли-продажи».
А вот если квартира в аварийном доме унаследована, новый владелец получает все те же права, что и предыдущий собственник, то есть может участвовать в программе расселения и получить жилье в новом доме.
Купил квартиру в аварийном доме — новое жилье не получишь
Покупатель же, как уже сказано выше, при расселении может рассчитывать лишь на компенсацию в размере суммы сделки.
«Известно мнение о том, что покупка аварийного жилья является одним из способов инвестирования и получения прибыли, а также улучшения жилищных условий покупателем подобной недвижимости, — рассказывает младший юрист фирмы „Гуричев, Малинин и партнеры“ Дмитрий Чикунов. — Действительно, как правило, раньше аварийное жилье приобреталось с определенным дисконтом в целях получения в дальнейшем нового жилья взамен изымаемого. Однако в настоящий момент такая возможность прямо исключается законом».
В остальном же это стандартная сделка, отмечают эксперты. Но соглашения о продаже площади в аварийных домах в юридической практике попадаются редко, делится своими наблюдениями руководитель юридического социального проекта «САМ в суд» Любава Трофимова.
«Собственник имеет право распоряжаться аварийным жильем, если не имеется решения суда о принудительном изъятии жилого помещения либо не заключено соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд», — рассказывает она.
Когда покупатель аварийного жилья все же может рассчитывать на участие в программе
Из общего правила, как разъясняет Дмитрий Чикунов, есть и свое исключение: «Покупатели аварийного жилья вправе рассчитывать лишь на денежное возмещение, размер которого ограничивается стоимостью его приобретения по договору купли-продажи. Но важно обратить внимание, что подобное ограничение не распространяется на аварийное жилье, приобретенное до внесения в Жилищный кодекс РФ указанного ограничения, на что обращал внимание Верховный Суд РФ».
Однако и в этом случае возможны определенные риски для покупателя, предостерегает юрист. Например, аварийное жилье может быть не включено в региональную программу переселения — тогда покупателю, опять же, остается рассчитывать только на денежное возмещение.
Что могут получить жители сносимых аварийных домов
Теперь к вопросу о размере компенсации. При сделке по купле-продаже по закону это может быть только та сумма, которая указана в договоре, поэтому важно прописывать именно реальную стоимость, не занижая ее. Наследник же такого жилья может участвовать в расселении либо тоже выбрать компенсацию, рассказывает Любава Трофимова.
«Размер суммы компенсации в этом случае определяется независимым оценщиком по рыночной стоимости либо соглашением сторон», — поясняет юрист.
Когда не получится продать или купить квартиру в аварийном доме под снос
Продать квартиру в аварийном доме нельзя только в двух случаях, говорит Руслан Сырцов:
- Если собственник уже заключил с местными властями соглашение о ее обмене или выплате денежной компенсации.
- Когда имеется решение суда о принудительном выселении хозяина.
Нюансы покупки квартиры в аварийном доме
Есть еще пара деталей, которые нужно иметь в виду. Во-первых, как напоминает Руслан Сырцов, на покупку аварийного жилья нельзя потратить средства материнского капитала. Как получить и использовать этот финансовый ресурс, мы подробно рассказали здесь.
Во-вторых, аварийную квартиру не получится приватизировать. «Это прямо противоречит законодательству, — подчеркивает Любава Трофимова. — И если уже после признания дома аварийным произойдет приватизация (если госорганы не откажут), то все последующие сделки с таким жилым помещением могут быть признаны ничтожными в силу закона».
Домклик уже писал, какое жилье можно приватизировать, и как это сделать.
При сделке по продаже квартиры в аварийном доме собственник обязан предупредить покупателя о состоянии и статусе недвижимости. Эту информацию также можно проверить в выписке из ЕГРН, которую до сделки стоит запросить у владельца. Покупка квартиры в старом доме — однозначное основание запросить такую выписку. «Если вас все же ввели в заблуждение, вы имеете право расторгнуть сделку в судебном порядке в соответствии со статьей 475 ГК РФ», — говорит Руслан Сырцов.
Если купил квартиру, не зная, что дом аварийный
В данном случае существенно, была ли информация об аварийности внесена в ЕГРН и знал ли об этом покупатель. При выборе жилья в старом фонде об этом нужно помнить.
«Теоретически покупатель вправе требовать либо признания договора недействительным ввиду существенного заблуждения, либо расторжения договора ввиду имеющихся недостатков у аварийного жилья, — говорит Дмитрий Чикунов. — Однако подобные требования при наличии сведений об аварийности в ЕГРН должны рассматриваться как проявление недобросовестного поведения, обусловленного неосмотрительностью самого покупателя».
Адвокат Сергей Тимошенко приводит случаи из судебной практики, когда покупателю удалось оспорить сделку с аварийным жилым помещением на том основании, что собственник не поставил об этом в известность. Такой случай, в частности, рассмотрен в апелляционном определении Липецкого областного суда от 15.12.2021 (дело в первой инстанции — № 2-29/2021).
Покупатели, осмотрев при приобретении квартиру, не высказали никаких претензий к ее состоянию. И только после регистрации прав собственности стало известно, что дом, в котором приобретена квартира, признан аварийным и подлежит сносу.
«Примерно через полгода после сделки покупатели получили сообщение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на основании постановления администрации г. Липецка). Покупатели указали, что если бы данное обстоятельство было им известно, то договор не был бы заключен», — рассказывает адвокат. Апелляционный суд признал сделку недействительной, установив злоупотребление правом со стороны продавца.
Еще один подобный случай описан в определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.02.2020 № 88-8104/2020, добавляет Сергей Тимошенко. Эта ситуация сложилась в Орле, в данном случае сделка состоялась до признания такого дома аварийным, но собственник должен был знать о таких планах, поскольку включения в программу расселения активно добивались сами жильцы.
Решение о расторжении сделки также приняла апелляционная инстанция — суд исходил из того, что на момент продажи спорной квартиры дом уже находился в аварийном состоянии, о чем продавец знал, но умолчал о предпринимаемых мерах жильцами по признанию здания аварийным. «Договор купли-продажи был расторгнут, уплаченная цена квартиры была взыскана судом с продавца», — заключает Тимошенко.
Строится жилье комфорт класса в центре города с высокой стоимостью жилья застройщика обязали расселить 70 процентов жителей из ветхого жилья на месте строительства, имеет ли застройщик право расселить жителей в другой район города с полагающейся квадратуре квартире, но ниже по стоимости не в центральной части города?
Петр М.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, за консультацией к юристам.
Здравствуйте. Мне очень нужна консультация как раз по этому поводу. К кому можно обратиться !?
Мария К.здравствуйте. Рекомендуем обратиться за консультацией к юристам и риелторам. И те, и другие смогут поделиться историями из практики и, возможно, что-то посоветовать.