Плесень в доме: как выявить, избавиться и не купить квартиру с дефектом
Плесень не только портит внешний вид квартиры, но и наносит ощутимый вред здоровью тех, кто на протяжении долгого времени живёт в поражённом помещении.
Как предотвратить появление плесени и на что обратить внимание, чтобы не поселиться в потенциально опасной квартире, рассказываем в этой статье.
Как выявить плесень
Плесень — нередкое явление в жилье. Особенно в местах с влажным климатом, вблизи морей и океанов. Хотя плесень может быть разной, её легко узнать.
В помещениях распространена чёрная плесень, которая выглядит как множество тёмных пятен и разводов. Часто образуется на обоях, штукатурке, кирпиче, пластике. Также встречаются зелёная и синяя плесень.
Тепло и сырость — прекрасные условия для появления плесневых грибов. Получается, что в зоне риска плохо проветриваемые места с высокой влажностью, где есть нарушения вентиляции и отопительной системы, часто промерзают стены, есть протечки труб и крыши.
Так, чаще всего поражаются ванные комнаты, подвалы, чердаки, кухни, углы дома, потолок, комнаты на последних этажах.
Наличие плесени в доме можно почувствовать. Её выдаёт специфичный запах застоявшейся воды. А ещё она выпускает частицы — споры, которые попадают в организм человека при вдыхании. Когда грибок распространяется уже приличное время, жильцы могут начать чувствовать усталость, сонливость. Могут появиться сухой кашель, головная боль, а иногда и тошнота. Есть вероятность развития астмы или аллергии, которая сопровождается раздражением слизистых.
Если вдруг у всех появляется такая симптоматика, и ваша квартира попадает под характеристики тех, что в зоне риска, это весомый повод проверить комнаты.
Как избавиться от плесени: самостоятельно или с помощью специалистов
Где бы ни появился грибок, нужно как можно быстрее от него избавиться. С активным распространением плесени в конечном счёте не обойдётся без ремонта. Но хуже, что она сказывается на здоровье.
На начальном этапе плесень можно попробовать устранить самостоятельно.
- Прежде чем приниматься за работы, позаботьтесь о том, чтобы в помещение постоянно поступал воздух.
- «Соберите» плесень скребком, жесткой щёткой или лопаткой.
- Хорошо промойте обрабатываемую поверхность моющими средствами. В интернете можно найти народные способы против плесени, такие как сода и уксус. Но эффективнее сработают специальные составы против плесени и грибка, их можно приобрести на маркетплейсах. Всё делайте в перчатках, защитите глаза, нос и рот.
- Тщательно просушите участок.
- Равномерно и не щадя опрыскайте место обработки дезинфицирующим средством.
Такой метод может быть действенным при начальной стадии появления плесени. Если с первого раза не получилось убрать её совсем, повторите обработку. А затем обязательно решите вопрос с проветриванием, подтёками или работой вытяжки, иначе всё вернётся на круги своя.
В активных фазах, когда плесень уже въелась, и «чтобы наверняка», стоит обращаться к специалистам. Информацию о таких компаниях можно найти в интернете.
Они не только максимально обработают помещения, правильно рассчитав дозировку средства, но выявят и другие места, которые тоже подверглись заражению, используя тепловизор. Увы, не всегда плесневые грибы легко увидеть. Бывает, что поражения могут находиться под обоями и в различных стыках, углах и других местах, которые мы едва замечаем.
Также специалисты могут рассказать, какие части вашего дома наиболее уязвимы к плесени и что вам нужно сделать, чтобы её избежать.
Если грибок возникает на стенах, смежных с другими квартирами, решение вопроса несколько затянется: придётся обращаться к соседям и сообща искать источник протечки.
Если же не только вы замечаете проблемы с отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, что создают условия для появления сырости и плесени в комнатах в вашем многоквартирном доме, лучше объединиться с соседями и вместе обратиться в управляющую компанию. Она же ответственна, если проблема возникает из-за трещин в стенах, протекании крыши и сырости в подвале.
Управляющая компания должна провести экспертизу. Если организация будет тянуть или вовсе отмахиваться от решения вопросов, придётся встречаться в суде. И тогда нужно заказать профессиональную строительно-техническую экспертизу за свои деньги.
Как не поселиться в квартире с плесенью
В регионах с повышенной влажностью риск купить или арендовать квартиру, где может быть и развиться плесень, выше.
Но с осторожностью стоит относиться и к квартирам в старом жилом фонде, где коммуникации уже износились, отмечает эксперт.
Особенно внимательно нужно осматривать квартиры, которые были в эксплуатации длительное время.
Строительные технологии не стоят на месте, современные тренды возведения многоквартирных домов позволяют минимизировать риски появления таких неприятностей, как, например, плесень.
А вот квартиры, «бывшие в употреблении», стоит осмотреть более тщательно.
При визите в квартиру попросите хозяев показать вам углы в комнатах и внимательно осмотрите пространства под подоконниками. Именно там чаще всего из-за нарушений технологии или неправильной эксплуатации может появиться плесень или грибок. Если обои в этих местах свежие, уточните причину оклейки.
Если видно, что ремонт был сделан несколько лет назад и поверхности сухие и чистые, без подтеков или отслоений, можно быть спокойными.
Очень важно тщательно осмотреть ванную. Стык между ванной и настенной плиткой — излюбленное место появления черных пятен. И зачастую это не просто неопрятность хозяев, проблемы могут быть из-за нарушения гидроизоляции.
Как предотвратить появление плесени в квартире
Хорошо, если эта проблема вас не коснётся. Но лучше всё-таки принять меры, которые помогут избежать появления или повторения такой неприятности в будущем.
Вот что нужно делать:
- Следите за работой вентиляции и вытяжки.
- Старайтесь насухо вытирать стены и поверхности после принятия ванной.
- Регулярно проветривайте помещения в своем доме или используйте кондиционер.
- Контролируйте влажность воздуха, она не должна превышать 50%.
- Своевременно устраняйте проблемы с сантехникой, трубами и протечками.
- Следите за стыками между сантехникой и стеной, межплиточными швами.
- Если приближаются холода, а отопление ещё не включили, чтобы избежать промерзания окон и появления конденсата, пользуйтесь обогревателем.
- Позаботьтесь о гидроизоляции на кухне и в санузле, чтобы нигде не собиралась сырость.
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