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Дом и уют
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Плесень в доме: как выявить, избавиться и не купить квартиру с дефектом

Дата публикации: 11 июн 2024
Плесень в доме: как выявить, избавиться и не купить квартиру с дефектом
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Плесень не только портит внешний вид квартиры, но и наносит ощутимый вред здоровью тех, кто на протяжении долгого времени живёт в поражённом помещении.

Как предотвратить появление плесени и на что обратить внимание, чтобы не поселиться в потенциально опасной квартире, рассказываем в этой статье. 

Как выявить плесень

Плесень — нередкое явление в жилье. Особенно в местах с влажным климатом, вблизи морей и океанов. Хотя плесень может быть разной, её легко узнать.

В помещениях распространена чёрная плесень, которая выглядит как множество тёмных пятен и разводов. Часто образуется на обоях, штукатурке, кирпиче, пластике. Также встречаются зелёная и синяя плесень.

Тепло и сырость — прекрасные условия для появления плесневых грибов. Получается, что в зоне риска плохо проветриваемые места с высокой влажностью, где есть нарушения вентиляции и отопительной системы, часто промерзают стены, есть протечки труб и крыши.

Так, чаще всего поражаются ванные комнаты, подвалы, чердаки, кухни, углы дома, потолок, комнаты на последних этажах.

Наличие плесени в доме можно почувствовать. Её выдаёт специфичный запах застоявшейся воды. А ещё она выпускает частицы — споры, которые попадают в организм человека при вдыхании. Когда грибок распространяется уже приличное время, жильцы могут начать чувствовать усталость, сонливость. Могут появиться сухой кашель, головная боль, а иногда и тошнота. Есть вероятность развития астмы или аллергии, которая сопровождается раздражением слизистых. 

Если вдруг у всех появляется такая симптоматика, и ваша квартира попадает под характеристики тех, что в зоне риска, это весомый повод проверить комнаты.

Как избавиться от плесени: самостоятельно или с помощью специалистов

Где бы ни появился грибок, нужно как можно быстрее от него избавиться. С активным распространением плесени в конечном счёте не обойдётся без ремонта. Но хуже, что она сказывается на здоровье. 

На начальном этапе плесень можно попробовать устранить самостоятельно.

  • Прежде чем приниматься за работы, позаботьтесь о том, чтобы в помещение постоянно поступал воздух.
  • «Соберите» плесень скребком, жесткой щёткой или лопаткой.
  • Хорошо промойте обрабатываемую поверхность моющими средствами. В интернете можно найти народные способы против плесени, такие как сода и уксус. Но эффективнее сработают специальные составы против плесени и грибка, их можно приобрести на маркетплейсах. Всё делайте в перчатках, защитите глаза, нос и рот.
  • Тщательно просушите участок.
  • Равномерно и не щадя опрыскайте место обработки дезинфицирующим средством.

Такой метод может быть действенным при начальной стадии появления плесени. Если с первого раза не получилось убрать её совсем, повторите обработку. А затем обязательно решите вопрос с проветриванием, подтёками или работой вытяжки, иначе всё вернётся на круги своя.

В активных фазах, когда плесень уже въелась, и «чтобы наверняка», стоит обращаться к специалистам. Информацию о таких компаниях можно найти в интернете.

Они не только максимально обработают помещения, правильно рассчитав дозировку средства, но выявят и другие места, которые тоже подверглись заражению, используя тепловизор. Увы, не всегда плесневые грибы легко увидеть. Бывает, что поражения могут находиться под обоями и в различных стыках, углах и других местах, которые мы едва замечаем.

Также специалисты могут рассказать, какие части вашего дома наиболее уязвимы к плесени и что вам нужно сделать, чтобы её избежать.

Если грибок возникает на стенах, смежных с другими квартирами, решение вопроса несколько затянется: придётся обращаться к соседям и сообща искать источник протечки.

Если же не только вы замечаете проблемы с отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, что создают условия для появления сырости и плесени в комнатах в вашем многоквартирном доме, лучше объединиться с соседями и вместе обратиться в управляющую компанию. Она же ответственна, если проблема возникает из-за трещин в стенах, протекании крыши и сырости в подвале.

Управляющая компания должна провести экспертизу. Если организация будет тянуть или вовсе отмахиваться от решения вопросов, придётся встречаться в суде. И тогда нужно заказать профессиональную строительно-техническую экспертизу за свои деньги.

Как не поселиться в квартире с плесенью

В регионах с повышенной влажностью риск купить или арендовать квартиру, где может быть и развиться плесень, выше.

Но с осторожностью стоит относиться и к квартирам в старом жилом фонде, где коммуникации уже износились, отмечает эксперт.

Особенно внимательно нужно осматривать квартиры, которые были в эксплуатации длительное время. 

Строительные технологии не стоят на месте, современные тренды возведения многоквартирных домов позволяют минимизировать риски появления таких неприятностей, как, например, плесень. 

А вот квартиры, «бывшие в употреблении», стоит осмотреть более тщательно. 

При визите в квартиру попросите хозяев показать вам углы в комнатах и внимательно осмотрите пространства под подоконниками. Именно там чаще всего из-за нарушений технологии или неправильной эксплуатации может появиться плесень или грибок. Если обои в этих местах свежие, уточните причину оклейки. 

Если видно, что ремонт был сделан несколько лет назад и поверхности сухие и чистые, без подтеков или отслоений, можно быть спокойными. 

Очень важно тщательно осмотреть ванную. Стык между ванной и настенной плиткой — излюбленное место появления черных пятен. И зачастую это не просто неопрятность хозяев, проблемы могут быть из-за нарушения гидроизоляции.

Фото эксперта
Ольга Котова
директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г. Рязань

Как предотвратить появление плесени в квартире

Хорошо, если эта проблема вас не коснётся. Но лучше всё-таки принять меры, которые помогут избежать появления или повторения такой неприятности в будущем.

Вот что нужно делать:

  • Следите за работой вентиляции и вытяжки.
  • Старайтесь насухо вытирать стены и поверхности после принятия ванной.
  • Регулярно проветривайте помещения в своем доме или используйте кондиционер.
  • Контролируйте влажность воздуха, она не должна превышать 50%.
  • Своевременно устраняйте проблемы с сантехникой, трубами и протечками.
  • Следите за стыками между сантехникой и стеной, межплиточными швами.
  • Если приближаются холода, а отопление ещё не включили, чтобы избежать промерзания окон и появления конденсата, пользуйтесь обогревателем.
  • Позаботьтесь о гидроизоляции на кухне и в санузле, чтобы нигде не собиралась сырость.

Обустройство дома
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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